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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (36 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2020 08:52
Метки: комментарии   политика   юмор   
4243
36
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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64  комментария
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2k
Hellgone 3 дня назад
Этим сказано ве.Скаклы могут скулить,могут плакаться могут минусить.Правды не изменишь.Правда всегда одна
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3k
Егорий 22 часа назад
Вот такие же [мат], как вольфович и наплодили тридцать лет назад кучу озлобленных и нэзалэжных, которые до сих пор гадят нашей стране под дверью, уничтожив напрочь понятие "братский народ". жириновский - тварь, хоть и умеет красноречивым быть. как и вся либерастия - тупые, продажные, но очень громкие и пи%длив Ь I е......
Вот такие же <span style='color:gray'>[мат]</span>, как вольфович и наплодили тридцать лет назад кучу озлобленных и нэзалэжных, которые до сих пор гадят нашей стране под дверью, уничтожив напрочь понятие "братский народ". жириновский - тварь, хоть и умеет красноречивым быть. как и вся либерастия - тупые, продажные, но очень громкие и пи%длив Ь I е......
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13k
Сталкер День назад
А нельзя ли альбац разделить? По хребту. От макушки до *опы.
А нельзя ли альбац разделить? По хребту. От макушки до *опы.
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6k
Alexandr Barhudarov День назад
Раньше как то все больше письма писали ...
Раньше как то все больше письма писали ...
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25k
Ashabad 2 дня назад
Что твориться с этим миром?!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Егорий Ashabad 22 часа назад
интересно, какие 314доры минусят?
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25k
Ashabad Егорий 21 час назад
Либерата фишкянские умеют только задним числом гадить. Пока этот пост актуальным был, мой комент в плюсе держался. Сутки прошли, никто сюда не заглядывает, вот и кто-то из либероты мелко пакостит. Это давно уже так.
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3k
Сергей 2 дня назад
В Армении уже и мужики рожают или я что-то не понял?

В Армении уже и мужики рожают или я что-то не понял?
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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21k
Е-Лена 2 дня назад
Тут о Пусси Райот вспомнили... )))))
Тут о Пусси Райот вспомнили... )))))
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Мойша Ashabad День назад
Какой аналитик - таковы и расследования
Какой аналитик - таковы и расследования
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25k
Ashabad Мойша День назад
Мляха-буха... вот же-ж уё*ще лесное...
Куда катится этот мир?!
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
врядли, но они же будут орать, когда на очередном карантине (который своими скоплениями и возросшей заболеваемостью обеспечили считай) им не прилетят пособия.... ведь пособия только для налогоплатильщиков и чем полнее в белую платил - тем больше пособие. все пропорционально...кто забыл как это было в прошлый раз - гуглите )))) реально уматно почитать вой , по сути, воров и "решал"

врядли, но они же будут орать, когда на очередном карантине (который своими скоплениями и возросшей заболеваемостью обеспечили считай) им не прилетят пособия.... ведь пособия только для налогоплатильщиков и чем полнее в белую платил - тем больше пособие. все пропорционально...кто забыл как это было в прошлый раз - гуглите )))) реально уматно почитать вой , по сути, воров и "решал"
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
дядя просто донес остальным политикам и общественности слова "бизнеса" ФРГ =)))) а бабке бы подумать над этими словами

дядя просто донес остальным политикам и общественности слова "бизнеса" ФРГ =)))) а бабке бы подумать над этими словами
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
старое фото, до сих пор стремаюсь его..почему? потому что я еще хз когда купил себе такие же печатки - люто удобные, прямо срыв башки от комфорта... (да , злобно вышло.... но перчи реально есть и реально удобные)

старое фото, до сих пор стремаюсь его..почему? потому что я еще хз когда купил себе такие же печатки - люто удобные, прямо срыв башки от комфорта... (да , злобно вышло.... но перчи реально есть и реально удобные)
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1k
Яков ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
выброси. а ещё лучше сожги. не ровен час накаркаешь.
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли... не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....

вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли...
не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....
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3k
Алексей Куликов ALFIE День назад
Комментарий к фото
Ну 140 миллионов, это с армянами. Из них можно набрать.
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6k
ALFIE Алексей Куликов День назад
Комментарий к фото
чот мне подсказывает, что они будут упираться, всеми правдами и неправдами... а то б добровольно бы побежали сами :) воевать - это не на рынке о...бывать.... им не хоцца
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли... не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....

вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли...
не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну тут реально сами пусть..ибо это полное дно... аналогом был бы выход львовских бандеровок, по аналогичному поводу, если б допустим, киев начал войну, допустим с польшей... но на украине до такого бреда не додумали пока что :))) а вот в ереване - да, додумались...ну и кто теперь древнейший шумер?! :D :D :D

ну тут реально сами пусть..ибо это полное дно... аналогом был бы выход львовских бандеровок, по аналогичному поводу, если б допустим, киев начал войну, допустим с польшей... но на украине до такого бреда не додумали пока что :))) а вот в ереване - да, додумались...ну и кто теперь древнейший шумер?! :D :D :D
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
был бы жив старик Уолт, он бы уже давно студию в Китай или РФ или Японию перевез...без шуток... потому что "туши свет"

был бы жив старик Уолт, он бы уже давно студию в Китай или РФ или Японию перевез...без шуток... потому что "туши свет"
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну тут либо французы будут выть из за финансирования Ле Пен...либо вспомнят, откуда в их культуре появилось название кафешек "бистро" ;) 3го варианта уже нет. они рубят канаты....видать таки 3я будет...

ну тут либо французы будут выть из за финансирования Ле Пен...либо вспомнят, откуда в их культуре появилось название кафешек "бистро" ;) 3го варианта уже нет. они рубят канаты....видать таки 3я будет...
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241k
NAZARETH Автор поста ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Лавров заявил, что Россия будет поддерживать оппозицию за рубежом.
-Россия будет без оглядки на западные страны поддерживать существую в них оппозицию, заявил в большом интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Говорит Москва».

Лавров подчеркнул, что Москва и раньше поддерживала оппозицию. Например, Марин Ле Пен во Франции. Но теперь будет делать это без оглядки на мнение этих стран. Связано это с тем, что Запад поддерживает оппозицию в России, осуществляет встречи с ней.

Также сейчас видно, как Макрон и Меркель встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и это на Западе не считают вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Но относительно Ле Пен в 2017 году утверждали, что визит французского политика в Москву является вмешательством во внутренние дела Франции.
Лавров заявил, что Россия будет поддерживать оппозицию за рубежом. -Россия будет без оглядки на западные страны поддерживать существую в них оппозицию, заявил в большом интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Говорит Москва». Лавров подчеркнул, что Москва и раньше поддерживала оппозицию. Например, Марин Ле Пен во Франции. Но теперь будет делать это без оглядки на мнение этих стран. Связано это с тем, что Запад поддерживает оппозицию в России, осуществляет встречи с ней. Также сейчас видно, как Макрон и Меркель встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и это на Западе не считают вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Но относительно Ле Пен в 2017 году утверждали, что визит французского политика в Москву является вмешательством во внутренние дела Франции.
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ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
Ссылка coub.com
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а чо, в лучших традициях их культуры свиней, которой тысячи лет... забыли, как знатные дамы носили с собой лисий хвост, чтобы блохи на нем жили и а не у них на башке? ведь мыться было не благородным делом и т.д. так чего удивляться?

а чо, в лучших традициях их культуры свиней, которой тысячи лет... забыли, как знатные дамы носили с собой лисий хвост, чтобы блохи на нем жили и а не у них на башке? ведь мыться было не благородным делом и т.д. так чего удивляться?
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