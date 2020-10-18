Политические комментарии с сарказмом.
19.
Одни глумятся над чужой верой, другие устраивают в чужой стране свои порядки... Видимо, так договариваются... Толерантно и по-европейски демократично...
32.
Всему нашему либеральному биомусору и просто дурачкам, недовольным жизнью в России посвящается
33.
Бульбофюрер украл у инвалидов здоровье? Уйдёт он и нога снова отрастёт?Цинично: какое фото, такая и оппозиция
37.
Вот это я понимаю карантин .
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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В Армении уже и мужики рожают или я что-то не понял?
Куда катится этот мир?!
врядли, но они же будут орать, когда на очередном карантине (который своими скоплениями и возросшей заболеваемостью обеспечили считай) им не прилетят пособия.... ведь пособия только для налогоплатильщиков и чем полнее в белую платил - тем больше пособие. все пропорционально...кто забыл как это было в прошлый раз - гуглите )))) реально уматно почитать вой , по сути, воров и "решал"
дядя просто донес остальным политикам и общественности слова "бизнеса" ФРГ =)))) а бабке бы подумать над этими словами
старое фото, до сих пор стремаюсь его..почему? потому что я еще хз когда купил себе такие же печатки - люто удобные, прямо срыв башки от комфорта... (да , злобно вышло.... но перчи реально есть и реально удобные)
вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли...
не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....
вот читаю этого армяшку, а в фантазиях уже представляю как на время одеваю турецкий тюрбан, беру ятаган и иду кайфовать.... ну вы поняли...
не, в этот раз пусть турки таки гайки закрутят....
ну тут реально сами пусть..ибо это полное дно... аналогом был бы выход львовских бандеровок, по аналогичному поводу, если б допустим, киев начал войну, допустим с польшей... но на украине до такого бреда не додумали пока что :))) а вот в ереване - да, додумались...ну и кто теперь древнейший шумер?! :D :D :D
был бы жив старик Уолт, он бы уже давно студию в Китай или РФ или Японию перевез...без шуток... потому что "туши свет"
ну тут либо французы будут выть из за финансирования Ле Пен...либо вспомнят, откуда в их культуре появилось название кафешек "бистро" ;) 3го варианта уже нет. они рубят канаты....видать таки 3я будет...
-Россия будет без оглядки на западные страны поддерживать существую в них оппозицию, заявил в большом интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Говорит Москва».
Лавров подчеркнул, что Москва и раньше поддерживала оппозицию. Например, Марин Ле Пен во Франции. Но теперь будет делать это без оглядки на мнение этих стран. Связано это с тем, что Запад поддерживает оппозицию в России, осуществляет встречи с ней.
Также сейчас видно, как Макрон и Меркель встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и это на Западе не считают вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Но относительно Ле Пен в 2017 году утверждали, что визит французского политика в Москву является вмешательством во внутренние дела Франции.
а чо, в лучших традициях их культуры свиней, которой тысячи лет... забыли, как знатные дамы носили с собой лисий хвост, чтобы блохи на нем жили и а не у них на башке? ведь мыться было не благородным делом и т.д. так чего удивляться?