И снова это Навальный

Уже вся лента засорена Навальным! Неплохой пиар ход, Алексей, скажу я вам! Наверное, даже после событий двенадцатого года на Болотной Леша не был таким цитируемым. Да еще и отдохнул ол инклюзив в Шарите, а теперь в Швейцарию! Можно и мне граммулечку «Новичка»?

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