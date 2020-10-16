И снова это Навальный

Уже вся лента засорена Навальным! Неплохой пиар ход, Алексей, скажу я вам! Наверное, даже после событий двенадцатого года на Болотной Леша не был таким цитируемым. Да еще и отдохнул ол инклюзив в Шарите, а теперь в Швейцарию! Можно и мне граммулечку «Новичка»?
Авторский пост
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Метки: Новичок политика привет это Навальный
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Самое интересное, что пиарят навального только псевдопатриотические боты. По десятку постов в день. При этом до сих пор не могут, судя по всему, определиться с методичкой. То у него сахар упал и никто его не травил, то его же друзья траванули, то это спецслужбы проклятого запада
И это я только заголовки читаю, а сколько бреда в постах понаписано, даже представить страшно