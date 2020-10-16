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И снова это Навальный

И снова это Навальный (2 фото)

Автор:
16 октября 2020 17:01
Метки: Новичок   политика   привет   это Навальный   
272
2
Уже вся лента засорена Навальным! Неплохой пиар ход, Алексей, скажу я вам! Наверное, даже после событий двенадцатого года на Болотной Леша не был таким цитируемым. Да еще и отдохнул ол инклюзив в Шарите, а теперь в Швейцарию! Можно и мне граммулечку «Новичка»?

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Метки: Новичок   политика   привет   это Навальный   
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16  комментариев
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Самое интересное, что пиарят навального только псевдопатриотические боты. По десятку постов в день. При этом до сих пор не могут, судя по всему, определиться с методичкой. То у него сахар упал и никто его не травили
Самое интересное, что пиарят навального только псевдопатриотические боты. По десятку постов в день. При этом до сих пор не могут, судя по всему, определиться с методичкой. То у него сахар упал и никто его не травил, то его же друзья траванули, то это спецслужбы проклятого запада


И это я только заголовки читаю, а сколько бреда в постах понаписано, даже представить страшно
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2k
Andy 4 дня назад
И снова это Навальный
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1k
Валерий Викторович 4 дня назад
Ты бы не добавлял, и не была бы завалена лента.
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Leemalex

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