Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
22.
- Не работайте, это очень важно! Нищайте, опускайтесь на дно, это очнеь важно! Разрушайте страну и останавливайте заводы, это очень важно!А я пошла пить смачну каву з литвинскими круасанами, душа за вас болыть
23.
Глазам своим не верю ...
- Лавров подчеркнул, что Москва и раньше поддерживала оппозицию. Например, Марин Ле Пен во Франции. Но теперь будет делать это без оглядки на мнение этих стран. Связано это с тем, что Запад поддерживает оппозицию в России, осуществляет встречи с ней. Также сейчас видно, как Макрон и Меркель встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и это на Западе не считают вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Но относительно Ле Пен в 2017 году утверждали, что визит французского политика в Москву является вмешательством во внутренние дела Франции.
======Ну и дела. Аплодирую, что тут можно еще делать !!! ======
======Ну и дела. Аплодирую, что тут можно еще делать !!! ======
24.
Думаю, что у Украины появился очередной шанс насрать в протянутую руку. И они непременно это сделают, потому что по-другому просто не могут.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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