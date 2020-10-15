23.

- Лавров подчеркнул, что Москва и раньше поддерживала оппозицию. Например, Марин Ле Пен во Франции. Но теперь будет делать это без оглядки на мнение этих стран. Связано это с тем, что Запад поддерживает оппозицию в России, осуществляет встречи с ней. Также сейчас видно, как Макрон и Меркель встречались с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, и это на Западе не считают вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Но относительно Ле Пен в 2017 году утверждали, что визит французского политика в Москву является вмешательством во внутренние дела Франции.

======Ну и дела. Аплодирую, что тут можно еще делать !!! ======