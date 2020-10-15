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Об эмиграции

Об эмиграции (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 11:14
Метки: СССР   сша   эмиграция   
819
2
Однажды я прочитал весьма любопытную статью, где бывший "законник" из СССР, обосновавшийся в США в перестроечный период (ныне, по его словам, уголовнику получить даже визу достаточно затруднительно, тогда же, пользуясь антипатией ко всему советскому, незнанием реалий и закрытостью наших архивов, некоторые деятели "теневого фронта" ухитрялись получить гражданство, выдавая себя за "жертв режима", ибо на родине терять им было давно нечего),

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Метки: СССР   сша   эмиграция   
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3k
Денис Колосов 10 часов назад
Ну Дурова сначала у нас за яйца взяли-)
Жизнь в США другая... Её глупо с нашей сравнивать.. Ктото там вполне комфортно устраивается, кто то - нет. У меня были знакомые, что вернулись оттуда, им не удалось там реализоваться (генетик из МГУ), он вернулся сюда в науку.. Но просто куча ИТшников, что уехали туда и не думают возвращаться..
США - такой же авторитарный строй, как и у нас, только методы управления людьми - другие..
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4k
Дмитрий Горчилин 20 минут назад
Очень интересный персонаж Чичваркин. Выдающийся пост-советский предприниматель, организатор бизнес-империи. Оказался в Англии- и че? ВСЕ попытки сделать там бизнес развалились. Ну, не принято там контрабанду эшелонами ввозить, не по феншую. Или вон выдающийся общественно-политический деятель Березовский, не прижился. Очень любопытны попытки беглых советских разведчиков обустроиться. Они-то имели подготовку, владели языками, были нетривиальными людьми- нормально устроились единицы.
Действительный спрос есть на лиц действительно обладающих талантами и навыками- технических специалистов (включая IT). Научные кадры, здесь тонкость. Зачастую учеными в Союзе считали себя разворотистые администраторы, цинично присваивающие результаты трудов бесправных МНСов. На западе своих разворотистых хватает, спрос на действительные а не декларативные таланты. Водитель грузовика, извините, имеет куда бОльший шанс получить нормальную работу примерно соответствующую его прошлому социальному статусу нежели завгар.
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13k
Генка 3 часа назад
Да, всех переехавших однозначно не опишешь. На мой взгляд нормально устроившихся по специальности гораздо больше тех, о ком статья. Они просто не на Брайтон-Бич живут, а пропорционально распределились и смешались с местным населением.

Я в свое время тоже уехал, правда не из России. Уезжал уже из одной из (к тому времени) независимых бывших республик Советского Союза. Ныне это независимая азиатская страна с большой текучкой президентов (наверное потому что очень демократическая).
Уехал тоже не в США, а в более приятную для жизни соседнюю страну.

По переезду устроился по специальности, да так и работаю. Периодически встречаю бывших соотечественников (из Советского Союза), которые так-же спокойно работают по специальности. Некоторое время назад ездил в Бостон, посещал там Гарвард и МИТ. Очень удивился количеству русскоговорящих профессоров на кафедрах естественных наук.
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−228
SIG Sauer 6 часов назад
В 2020 году население РФ сократится более чем на 150 тысяч
по данным российского медиаресурса «Проект», всего за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1,7 млн человек. Однако Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат

Но это всё херня, для пропагандонов главное посчитать, сколько уехало из Прибалтики.
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63k
Вит Вит SIG Sauer 5 часов назад
Россиян или рускоязычных???? Ты %уй с рукомойником не путай....
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2k
ваня панкин 9 часов назад
другая жизнь и берег дальний... наплевать...
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71k
Я Только спросить. 10 часов назад
Ну в Америке жизнь другая. другие цифры для жизни...
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