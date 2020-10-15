Об эмиграции

Однажды я прочитал весьма любопытную статью, где бывший "законник" из СССР, обосновавшийся в США в перестроечный период (ныне, по его словам, уголовнику получить даже визу достаточно затруднительно, тогда же, пользуясь антипатией ко всему советскому, незнанием реалий и закрытостью наших архивов, некоторые деятели "теневого фронта" ухитрялись получить гражданство, выдавая себя за "жертв режима", ибо на родине терять им было давно нечего),
описывает ситуацию с эмигрантами. Изложу по памяти, потому на точность цитат не претендую.
Откуда в США столько диссидентов и жертв режима? В кого ни плюнь - жертва. А все просто. Кто бежал из страны в первую очередь? Те, по кому статья УК плакала, и некоторое количество деятелей, веривших в "американскую мечту". Думали, что уж в Америке-то они развернуться. Кто они? Спекулянты, "деловые", бывшие товароведы, попавшие под проверку ОБХСС, и прочая шушера. Они все сетовали, что в СССР живут дураки, не знающие жизни. Но они-то не такие, они будут королями в рыночном обществе.
А что вышло в итоге? Официанты, привыкшие считать себя элитой, с доступом к дефициту и валюте, связями и чаевыми в половину зарплаты, оказались низшим классом - бессловесной обслугой, впахивающей за гроши.
Спекулянты, скопившие $40 000, мнили себя богами на родине, но оказалось, что в США этого хватит на несколько месяцев экономной жизни, если не обманут соотечественники, приехавшие раньше. Причем, придется срочно искать любую работу, ведь их "профессия" на новом месте не востребована.
Всякие продавцы-товароведы? Кому они нужны в США, без знания местного рынка, законов, реалий? Хитровыделанных тут своих достаточно, чтобы еще пришлых нанимать. Тем более, СССР был очень наивной страной. Великие хитрости, придуманные этими доморощенными комбинаторами, в США устарели еще век назад, и давно учтены местными законами.
Еще есть всякая интеллигенция. Кто-то, обладая действительно ценными знаниями, находит места в институтах. Всякий "бомонд" из писателей-диссидентов имел спрос у спец.служб - кого-то интервьюировали советологи, проводящие анализ ситуации в России, или выискивающие агентов для вербовки. Некоторые, самые известные, даже становились "иконами диссидентства", но их единицы. Вот только это одноразовый материал. Американцы практичны - добившись всего, что их интересовало, они предоставляют возможность и дальше приносить пользу хозяину. Не справился - сам дурак.
И тут-то оказывалось, что украденные чужие разработки невозможно эксплуатировать бесконечно. Что технологии, которые тянул целый институт, продолжать без помощи местных коллег не выйдет, и профит от результата, как и везде, получат не они - руководители групп.
У всяких музыкантов и писателей все еще проще - они интересны только спец.службам, и только до тех пор, пока их кто-то слушает на исторической родине. А дальше - премия за "плодотворное сотрудничество" и прохладное прощание. Крутись как хочешь.
Конечно, есть те, кто нашел себе достойное место, и полностью устроен. Но их не так много, и о них услышишь редко.
Большинство же живет другими представлениями о мире. Они воспитаны в советском государстве, где строгая цензура нежно берегла их хрупкую психику от настоящих ужасов капиталистического мира. Они, как правило, даже английского языка толком не знают. Оттого и оседают в русских гетто, вроде Брайтон-Бич.
А потом приходит понимание. Осознание, что они из себя представляют на самом деле, и какое место им отведено в местной иерархии. Многие и рады бы вернуться, но уже не могут - кого-то ждет срок, у кого-то нет средств, у кого-то дети - настоящие американцы. И вот тогда их накрывает злоба.
Обвинять себя трудно, гораздо проще обвинить кого-то другого. Например, бывшую родину, которая настолько плоха, что продолжает им гадить даже в Америке. Обвинять родину вообще просто - она не ответит. А сосед может и в морду дать. И вот все эти "бывшие": "бывшие партийные", "бывшие советские", "бывшие торговые", исходятся злобой, выкрикивая обвинения по любому поводу. Нет повода - придумывают, ищут любой предлог.
Особенно тяжко приходится "творческой интеллигенции" - они были востребованы именно как специалисты по СССР, но с крушением страны они перестали представлять интерес. Тут-то и вышло, что и родине они давно не нужны, и США родиной не стали, и делать они ничего другого, кроме горлопанства, не хотят и не умеют. И тогда они ищут, как бы о себе заявить, как привлечь внимание, чтобы им снова поручили привычную работу, чтобы снова платили за нее деньги. Неважно, каким способом, хоть клоунадой.
У некоторых даже получается, только не все этому рады (отработанный агент может пригодится для провокации, в качестве "жертвы ФСБ", был какой-то пример, актуальный на тот момент, но тут меня память подводит).
И, естественно, никто из них никогда не признается, почему покинул Россию - сплошные "жертвы режима" и диссиденты. Криминал честнее, но и они молчат - ФБР бдит, депортируют.
По мотивам прочтения сразу вспомнился Дуров, который рассказывал о преимуществах США ровно до того момента, когда его там не взяли за яйца, после чего он начал разоблачать загнивающие штаты не хуже пропаганды с гос.каналов.
Откуда в США столько диссидентов и жертв режима? В кого ни плюнь - жертва. А все просто. Кто бежал из страны в первую очередь? Те, по кому статья УК плакала, и некоторое количество деятелей, веривших в "американскую мечту". Думали, что уж в Америке-то они развернуться. Кто они? Спекулянты, "деловые", бывшие товароведы, попавшие под проверку ОБХСС, и прочая шушера. Они все сетовали, что в СССР живут дураки, не знающие жизни. Но они-то не такие, они будут королями в рыночном обществе.
А что вышло в итоге? Официанты, привыкшие считать себя элитой, с доступом к дефициту и валюте, связями и чаевыми в половину зарплаты, оказались низшим классом - бессловесной обслугой, впахивающей за гроши.
Спекулянты, скопившие $40 000, мнили себя богами на родине, но оказалось, что в США этого хватит на несколько месяцев экономной жизни, если не обманут соотечественники, приехавшие раньше. Причем, придется срочно искать любую работу, ведь их "профессия" на новом месте не востребована.
Всякие продавцы-товароведы? Кому они нужны в США, без знания местного рынка, законов, реалий? Хитровыделанных тут своих достаточно, чтобы еще пришлых нанимать. Тем более, СССР был очень наивной страной. Великие хитрости, придуманные этими доморощенными комбинаторами, в США устарели еще век назад, и давно учтены местными законами.
Еще есть всякая интеллигенция. Кто-то, обладая действительно ценными знаниями, находит места в институтах. Всякий "бомонд" из писателей-диссидентов имел спрос у спец.служб - кого-то интервьюировали советологи, проводящие анализ ситуации в России, или выискивающие агентов для вербовки. Некоторые, самые известные, даже становились "иконами диссидентства", но их единицы. Вот только это одноразовый материал. Американцы практичны - добившись всего, что их интересовало, они предоставляют возможность и дальше приносить пользу хозяину. Не справился - сам дурак.
И тут-то оказывалось, что украденные чужие разработки невозможно эксплуатировать бесконечно. Что технологии, которые тянул целый институт, продолжать без помощи местных коллег не выйдет, и профит от результата, как и везде, получат не они - руководители групп.
У всяких музыкантов и писателей все еще проще - они интересны только спец.службам, и только до тех пор, пока их кто-то слушает на исторической родине. А дальше - премия за "плодотворное сотрудничество" и прохладное прощание. Крутись как хочешь.
Конечно, есть те, кто нашел себе достойное место, и полностью устроен. Но их не так много, и о них услышишь редко.
Большинство же живет другими представлениями о мире. Они воспитаны в советском государстве, где строгая цензура нежно берегла их хрупкую психику от настоящих ужасов капиталистического мира. Они, как правило, даже английского языка толком не знают. Оттого и оседают в русских гетто, вроде Брайтон-Бич.
А потом приходит понимание. Осознание, что они из себя представляют на самом деле, и какое место им отведено в местной иерархии. Многие и рады бы вернуться, но уже не могут - кого-то ждет срок, у кого-то нет средств, у кого-то дети - настоящие американцы. И вот тогда их накрывает злоба.
Обвинять себя трудно, гораздо проще обвинить кого-то другого. Например, бывшую родину, которая настолько плоха, что продолжает им гадить даже в Америке. Обвинять родину вообще просто - она не ответит. А сосед может и в морду дать. И вот все эти "бывшие": "бывшие партийные", "бывшие советские", "бывшие торговые", исходятся злобой, выкрикивая обвинения по любому поводу. Нет повода - придумывают, ищут любой предлог.
Особенно тяжко приходится "творческой интеллигенции" - они были востребованы именно как специалисты по СССР, но с крушением страны они перестали представлять интерес. Тут-то и вышло, что и родине они давно не нужны, и США родиной не стали, и делать они ничего другого, кроме горлопанства, не хотят и не умеют. И тогда они ищут, как бы о себе заявить, как привлечь внимание, чтобы им снова поручили привычную работу, чтобы снова платили за нее деньги. Неважно, каким способом, хоть клоунадой.
У некоторых даже получается, только не все этому рады (отработанный агент может пригодится для провокации, в качестве "жертвы ФСБ", был какой-то пример, актуальный на тот момент, но тут меня память подводит).
И, естественно, никто из них никогда не признается, почему покинул Россию - сплошные "жертвы режима" и диссиденты. Криминал честнее, но и они молчат - ФБР бдит, депортируют.
По мотивам прочтения сразу вспомнился Дуров, который рассказывал о преимуществах США ровно до того момента, когда его там не взяли за яйца, после чего он начал разоблачать загнивающие штаты не хуже пропаганды с гос.каналов.
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Жизнь в США другая... Её глупо с нашей сравнивать.. Ктото там вполне комфортно устраивается, кто то - нет. У меня были знакомые, что вернулись оттуда, им не удалось там реализоваться (генетик из МГУ), он вернулся сюда в науку.. Но просто куча ИТшников, что уехали туда и не думают возвращаться..
США - такой же авторитарный строй, как и у нас, только методы управления людьми - другие..
Действительный спрос есть на лиц действительно обладающих талантами и навыками- технических специалистов (включая IT). Научные кадры, здесь тонкость. Зачастую учеными в Союзе считали себя разворотистые администраторы, цинично присваивающие результаты трудов бесправных МНСов. На западе своих разворотистых хватает, спрос на действительные а не декларативные таланты. Водитель грузовика, извините, имеет куда бОльший шанс получить нормальную работу примерно соответствующую его прошлому социальному статусу нежели завгар.
Я в свое время тоже уехал, правда не из России. Уезжал уже из одной из (к тому времени) независимых бывших республик Советского Союза. Ныне это независимая азиатская страна с большой текучкой президентов (наверное потому что очень демократическая).
Уехал тоже не в США, а в более приятную для жизни соседнюю страну.
По переезду устроился по специальности, да так и работаю. Периодически встречаю бывших соотечественников (из Советского Союза), которые так-же спокойно работают по специальности. Некоторое время назад ездил в Бостон, посещал там Гарвард и МИТ. Очень удивился количеству русскоговорящих профессоров на кафедрах естественных наук.
по данным российского медиаресурса «Проект», всего за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1,7 млн человек. Однако Министерство внутренней безопасности США в 2017 году насчитало у себя в шесть раз больше прибывших россиян, чем зафиксировал Росстат
Но это всё херня, для пропагандонов главное посчитать, сколько уехало из Прибалтики.