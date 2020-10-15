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Разница менталитета

Разница менталитета (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 06:12
Метки: люфтваффе   менталитет   разница   
556
2
Общеизвестно, что подразделения пилотов-смертников впервые были созданы в Японии в годы Второй мировой войны. Вторую мировую войну на Тихом океане просто невозможно представить без участия “камикадзе”. А были ли подразделения воздушных смертников у немцев? По крайней мере, одна такая эскадрилья существовала.

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Метки: люфтваффе   менталитет   разница   
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Yasen_Perec 12 часов назад
Разница менталитета
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