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Политические карикатуры «Рука Кремля» 28+ (часть I)

Политические карикатуры «Рука Кремля» 28+ (часть I) (9 фото)

Автор:
14 октября 2020 20:51
Сообщество : Политика
Метки: Зеленский   Порошенко   Трамп   карикатура   политика путина   путин   саакашвили   юмор . карикатуры   
1979
9
Хорошо известные слова Анатолия Васильевича Луначарского: «И сейчас наш смех, направленный против врага, будет злым, потому что враг еще силен. В этой борьбе смехом мы имеем право показать врага карикатурно».
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Метки: Зеленский   Порошенко   Трамп   карикатура   политика путина   путин   саакашвили   юмор . карикатуры   
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18  комментариев
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66k
Фома 24 часа назад
Дааа, до "Кукрыниксы", Бориса Ефимова и других, ещё ооочень далеко автору в политической карикатуре.
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Andrew Zavgo Автор поста Фома 24 часа назад
Да, Я и не с кем не соревнуюсь. Lol
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326
Andrew Zavgo Автор поста 5 часов назад
2000г -"Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!"

2020 г. "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в ПУТИНЕ: у кого ПУТИН, тот и сильней!"
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778
rustemmedved 9 часов назад
Надо больше таких постов! Поддерживаю!
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25k
Fat Lynx 11 часов назад
АААААА! С ляхов угарнул! В точку на 1000%
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167
Витюшка 15 часов назад
Про пшеков 100 балов!!! Все карикатуры хороши, но про пшеков +100500!!!
Браво!
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326
Andrew Zavgo Автор поста Витюшка 12 часов назад
Спасибо. Текст на 80%? кстати, тоже я придумал..
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167
Витюшка Andrew Zavgo 11 часов назад
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28k
Юр21 23 часа назад
Хорошие карикатуры, хороший пост.
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Andrew Zavgo Автор поста Юр21 12 часов назад
Спасибо. Текст на 80% кстати, тоже я придумал..lol
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28k
Юр21 Andrew Zavgo 7 часов назад
Жду ещё!
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3k
Горожанин 23 часа назад
Стильно, тонко, атмосферно, эмоционально и талантливо. Без устоявшихся шаблонов старой классической политической карикатуры. Спасибо. Продолжайте.
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326
Andrew Zavgo Автор поста День назад
С детства люблю Порошекно и Саакашвили
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10k
Иван Andrew Zavgo 24 часа назад
так понимаю, как в анекдоте:
Рабинович, проходя на демонстрации мимо трибуны, поднимает руку икричит: Пламенный привет! Пламенный привет! Абрам, удивился идущий рядом Хаймович. С каких это пор тыих так любишь? Не могу же я прямо заявить: "Чтоб вы сгорели!"
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326
Andrew Zavgo Автор поста Иван 23 часа назад
Когда я отдыхал в Крыму лет 12-ть назад, местные украинские офицеры шутили: "Если вдруг война с Россией" мы все сразу на сторону России перейдем. Тогда это была НЕВИННАЯ ШУТКА..
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11k
Дмитрий Andrew Zavgo 23 часа назад
С их детства или с своего?
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Andrew Zavgo Автор поста Дмитрий 23 часа назад
Зеленского..
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Andrew Zavgo
С детства люблю Порошенко и Саакшвили
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