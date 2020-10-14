Политические карикатуры «Рука Кремля» 28+ (часть I)

-Неандертальцы. Населяли обширные территории от западной Европы до Азии. Существовали в промежутке приблизительно от 130 до 30 тысяч лет назад.



-Кроманьонцы. Обобщенное название ранних представителей современного человека Homo sapiens. Кроманьонцы появились значительно позже, и какой-то период сосуществовали вместе с неандертальцами (40—30 тысяч лет назад).



-Древние Укры. «Украинский народ – самый древний народ в мире. Ему уже 140 тысяч лет». «Стародавня история Украины».



Вывод: Неандертальцы и кроманьонцы произошли от древних Укров.



В связи с несерьёзностью и слабой научной компетентностью, не имеем морального права рассматривать более глобальные вопросы. «Кто выкопал Черное Море» и «кого больше всех боялся Юлий Цезарь?».