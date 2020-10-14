Политические карикатуры «Рука Кремля» 28+ (часть I)

Хорошо известные слова Анатолия Васильевича Луначарского: «И сейчас наш смех, направленный против врага, будет злым, потому что враг еще силен. В этой борьбе смехом мы имеем право показать врага карикатурно».
Художник-карикатурист выражает свою точку зрения на политические события. Эта позиция обычно бескомпромиссно нацелена против властей, коррупции или войны, а изображаемая цель его критики визуализировать в явно преувеличенной форме. Основной риторический метод воздействия на аудиторию, предполагаемый комический или сатирический эффект. Один из основных видов графики — политическая карикатура, использовался давно, но как особый вид искусства он стал приобретать особое значение только в середине XIX века.
×
Дружеская карикатура про то, как президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский переписывают историю Второй Мировой войны. 2020г
Политическая фантастика: Если создать Машину времени: что бы Вы написали в письме своим дедам и прадедам?
— не освобождайте поляков, они муд*ки.
Политическая фантастика: Если создать Машину времени: что бы Вы написали в письме своим дедам и прадедам?
— не освобождайте поляков, они муд*ки.
2018 Алексей Навальный зовет на Митинг:
-Кто власть? Мы власть!
-Это моя страна!
-Где мои деньги!
-Путин вор!
Господа навальнята и соросята с айфонами в руках:
-Если «Ты» власть, кто тогда полиция, судьи, чиновники и губернаторы?
-Страна не твоя-Наша страна.
-Ваши деньги лежат у автора дома под подушкой.
-Что у вас конкретно украл Путин? Почему не написали заявление в полицию?
-Кто власть? Мы власть!
-Это моя страна!
-Где мои деньги!
-Путин вор!
Господа навальнята и соросята с айфонами в руках:
-Если «Ты» власть, кто тогда полиция, судьи, чиновники и губернаторы?
-Страна не твоя-Наша страна.
-Ваши деньги лежат у автора дома под подушкой.
-Что у вас конкретно украл Путин? Почему не написали заявление в полицию?
Немножко мировой истории. Политическая справка:
-Неандертальцы. Населяли обширные территории от западной Европы до Азии. Существовали в промежутке приблизительно от 130 до 30 тысяч лет назад.
-Кроманьонцы. Обобщенное название ранних представителей современного человека Homo sapiens. Кроманьонцы появились значительно позже, и какой-то период сосуществовали вместе с неандертальцами (40—30 тысяч лет назад).
-Древние Укры. «Украинский народ – самый древний народ в мире. Ему уже 140 тысяч лет». «Стародавня история Украины».
Вывод: Неандертальцы и кроманьонцы произошли от древних Укров.
В связи с несерьёзностью и слабой научной компетентностью, не имеем морального права рассматривать более глобальные вопросы. «Кто выкопал Черное Море» и «кого больше всех боялся Юлий Цезарь?».
-Кроманьонцы. Обобщенное название ранних представителей современного человека Homo sapiens. Кроманьонцы появились значительно позже, и какой-то период сосуществовали вместе с неандертальцами (40—30 тысяч лет назад).
-Древние Укры. «Украинский народ – самый древний народ в мире. Ему уже 140 тысяч лет». «Стародавня история Украины».
Вывод: Неандертальцы и кроманьонцы произошли от древних Укров.
В связи с несерьёзностью и слабой научной компетентностью, не имеем морального права рассматривать более глобальные вопросы. «Кто выкопал Черное Море» и «кого больше всех боялся Юлий Цезарь?».
Политическая правда, без прикрас:
Возможно, кто-то скажет, авторы преднамеренно оговаривают, злобно высмеивают наших Героев. Нас спонсирует Джорж Сорос, Беня Коломойский или даже Владимир Путин? «Правда-жизни», она такая, еще более злая, чем наша Сатира.
Ссылки по теме:
-Порошенко, дырявые носки;
-Михо Саакашвили, ест свой галстук (видео)2008;
-Петр Порошенко, ест дырявые носки (ссылка вероятно будет доступна в 2021-2022 г.);
-Туалетная бумага подмочила репутацию Дональда Трампа;
-Порошенко заправил пиджак в трусы;
-Саакашвили надел брюки задом наперед;
-Борис Джонсон застрял на аттракционе;
ps ДАННЫЙ ПОСТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ССЫЛКИ (Вы можете скопировать и ЗАГУГЛИТЬ вышеуказанные запросы)
Ссылки по теме:
-Порошенко, дырявые носки;
-Михо Саакашвили, ест свой галстук (видео)2008;
-Петр Порошенко, ест дырявые носки (ссылка вероятно будет доступна в 2021-2022 г.);
-Туалетная бумага подмочила репутацию Дональда Трампа;
-Порошенко заправил пиджак в трусы;
-Саакашвили надел брюки задом наперед;
-Борис Джонсон застрял на аттракционе;
ps ДАННЫЙ ПОСТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ССЫЛКИ (Вы можете скопировать и ЗАГУГЛИТЬ вышеуказанные запросы)
Можно продолжать еще долго. Но почему в списке нет президента Владимира Путина, спросите Вы. Если появится что-то подобное, сообщите! Обязательно опубликуем! Но пока, нашей фантазии не хватает, что бы представить Владимира Владимировича, в дырявых носках, мятом пиджаке заправленном в трусы, жующего галстук. Ну, уж извините.
Шаржи на политиков
Карикатура итальянское слово, caricatura от caricare — преувеличивать. Оно сохранилось во многих языках в этой же форме в английском, немецком и французском. Это жанр изобразительного искусства, являющийся изобразительным обликом Сатиры. Который, в юмористическом виде показывают какие-либо социальные, общественно-политические или другие явления, лица или характерные типы людей.
Цифровая политическая карикатура Цена:
-Создание: Бесплатно;
-Удаление от 10 000$ и выше;
-Для Петра Порошенко возможна скидка 13% или оплата шоколадками;
-(для Саакашвили): мандарины или апельсины не принимаются. Только наличными, в биткоинах
Цифровая политическая карикатура Цена:
-Создание: Бесплатно;
-Удаление от 10 000$ и выше;
-Для Петра Порошенко возможна скидка 13% или оплата шоколадками;
-(для Саакашвили): мандарины или апельсины не принимаются. Только наличными, в биткоинах
После публикации карикатуры на директора ЦРУ Джину Хаспел, автор скрывается, где-то в Сибири или в Крыму. Точное местонахождение пока не известно. Возможно это последняя статья автора.
Источник политические карикатуры Andrew Zavgo
Источник политические карикатуры Andrew Zavgo
Источник:
Ссылки по теме:
- В Рашке поздравили Путина с Днем рождения
- Завтра они будут управлять страной! Дети президентов постсоветского пространства
- Такими вы их еще не видели: мировые лидеры в детстве и юности
- что ж ты фраер сдал назад
- Прямая линия с Владимиром Путиным 2017. Комментарии из соц. сетей
158
Понравилось158
Новости партнёров
Загрузка...
2020 г. "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в ПУТИНЕ: у кого ПУТИН, тот и сильней!"
Браво!
Рабинович, проходя на демонстрации мимо трибуны, поднимает руку икричит: Пламенный привет! Пламенный привет! Абрам, удивился идущий рядом Хаймович. С каких это пор тыих так любишь? Не могу же я прямо заявить: "Чтоб вы сгорели!"