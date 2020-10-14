О решающей роли женской матки в борьбе цивилизаций в долгосрочной исторической перспективе

Они частично ассимилировали неандертальцев, переняв у них белую кожу и передав им способность к круглогодичному размножению. Создался от их смеси новый вид человека – хомо сапиенс. Который, имел белую кожу, пропускающую ультрафиолет северного солнца, необходимый для создания витамина Д – средство против рахита. И поэтому мог жить на севере. И в то же время этот новый вид мог размножаться круглогодично, как протобушмены.



Благодаря первому, он мог закрепиться в Европе. Благодаря второму превзойти неандертальцев в численности.



Матка кроманьонца победила неандертальскую матку.



В современном мире конкуренция цивилизаций идёт двумя путями: конкурируют технологии с технологиями и матка с маткой.



Недавно таким же образом албанская матка победила сербскую в Косово. Там испокон веков жило 30% албанцев и 70% сербов. Но сербы в середине 20го века перестали размножаться, а албанцы – нет. К 1990му году сербов стало всего 10%. Результат известен и закономерен. К 2000му году сербов стало всего 10%. А потом 0%.



На 100 лет раньше турецкая матка таким же образом победила армянскую в южной Армении. Теперь это территория Турции.



Сейчас то же происходит в Европе. Только быстрее. Неандертальцы на этой же территории вымирали 20000 лет.



В среднесрочной исторической перспективе технологии побеждают. В долгосрочной побеждает матка.



Европейцы, привыкшие добиваться быстрых результатов и поэтому не мыслящие эпохами, в 20 веке добились технологического превосходства, вовлекая в процесс создания материальных благ свой последний резерв – женщин. Для этого существенно сократить её участие в процессе самовоспроизводства населения. Модифицировав её поведение через воспитание и идеологию. (То, что Фрейд называл суперэго). Результат в среднесрочной исторической перспективе превзошёл все ожидания. Европейская цивилизация стала на 100 лет доминирующей.



В то же время в странах Ислама все силы цивилизации были брошены на конкуренцию за счёт матки. Для этого женщину освободили от всех не свойственных рожающей самке дел – только рожай. Прокорм, создание комфорта, защита от окружающей среды и прочих опасностей была возложена на мужчин. Чтобы женщину ничто не отвлекало от воспроизводства населения, ей были запрещены всякие половые контакты с посторонними мужчинами как профилактика от болезней, алкоголь, и труд, отвлекающий от родовой деятельности. В том числе образование.



Запрет осуществлялся как через идеологию – Ислам, так и через прямое насилие. Результат налицо: малонаселённые 200 лет назад страны сейчас имеют если не большинство населения Земли, то скоро будут иметь таковое.



Европейский способ борьбы цивилизаций несёт в себе семена собственной гибели. Стареющее не самовоспроизводящееся население надо кем то восполнять. Хотя бы для того, чтобы оно не передохло с голоду преждевременно. Нужны рабочие руки. Нужны рабочие мозги. Внутренние резервы для их получения исчерпаны.



Приходится завозить рабочие руки и рабочие мозги из исламских народов Матка которых продолжает интенсивно работать и в Европе.



Косовский вариант представляется неизбежным.



В рамках европейской альтернативы выхода нет. Если уничтожить исламский мир с помощью технологического превосходства, то кто же будет работать? Откуда рекрутировать рабсилу?



Если европеизировать (ассимилировать) пришельцев, то это только отсрочит конец. Европеизированные пришельцы так же перестанут размножаться, как и коренные. И через пару поколений придётся завозить новых. Из народов, у которых матка работает с полной отдачей.



Но выход всё таки есть. Надо:



Или принять исламскую (Почему исламскую? Можно и домостроевскую) практику и идеологию по введению женщины в процесс гендерного воспроизводства. Процесс этот болезненный и трудный. Без насилия не обойдётся. На него ещё надо решиться. Лучший способ – позвать талибов на царствие.



Или заменить работников роботами.



Или создать искусственную матку, воспроизводящую человеков по потребности. Нужного качества и количества.



Но это будет уже совсем другая цивилизация. Не человеческая.