О решающей роли женской матки в борьбе цивилизаций в долгосрочной исторической перспективе

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну... 50 интересных фактов из жизни Ломоносова 50 интересных фактов из жизни Ломоносова Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Нашли чужую банковскую карту на улице: что с ней делать? Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки Статусы шматусы Статусы шматусы 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов 7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов Злая ирония судьбы Юрия Степанова Злая ирония судьбы Юрия Степанова Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Зачем в Грузии построили мосты между советскими панельками Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда "Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Отважная рысь победила гремучую змею Отважная рысь победила гремучую змею Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Кадры со съемок культовых фильмов Кадры со съемок культовых фильмов Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то... Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный"... 50 интересных фактов о Венере 50 интересных фактов о Венере Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Главная > Антифишки 
О решающей роли женской матки в борьбе цивилизаций в долгосрочной исторической перспективе

О решающей роли женской матки в борьбе цивилизаций в долгосрочной исторической перспективе (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 17:43
Метки: борьба   маткиа   перспектива   цивилизация   
380
2
Учёные спорят, почему выходцы из Африки - протобушмены вытеснили неандертальцев, которые их превосходили и физически, и объёмом мозга?
Одну из предполагаемых причин, что неандертальцы имели чёткий сезонный ритм размножения, как и многие северные виды. А протобушмены – выходцы из Африки могли размножаться круглый год, как и многие животные в тёплой Африке.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: борьба   маткиа   перспектива   цивилизация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
? ? ? 20 часов назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий Викторович День назад
Бохатосторонний ты наш, Ваня...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Виталий Касандров День назад
Ну как бы турки армян просто вырезали ,да и сербов за 2 мировые войны насильно выселяли геноцид 90х свел к 0.
. Насчет К и Н каких только версий нет размер мозга отнюдь не означает что К были умнее или тупее H, даже как они на самом деле размножались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото) Природа всегда возьмёт своё, ворвавшись в цивилизацию Природа всегда возьмёт своё, ворвавшись в цивилизацию 15 занятных фото, которые выглядят как головоломка 15 занятных фото, которые выглядят как головоломка Клиенты строймаркета устроили борьбу за краску Клиенты строймаркета устроили борьбу за краску Природа всё равно возьмёт своё Природа всё равно возьмёт своё Борьба двух медвежат Борьба двух медвежат
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1577640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
6
121
Странные парочки, попавшие в объектив фотокамеры
Про жадность
1
233
Про жадность
﻿
Набирающие популярность
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
0
26
Бритни Спирс снова опубликовала видео, которое взволновало фанатов
И ведь замуж возьмут
0
29
И ведь замуж возьмут
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина открыла пикантную тайну синхронисток (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#авто авария#позитив#картинки#автомир#gif
#факты#юмор#интересное#люди#актеры#СССР#дети#полиция#познавательно#авария дня
#история#животные#кино#сша#дтп#медицина#еда#природа#коронавирус#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться