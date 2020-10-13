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Политические картинки

Политические картинки (34 фото)

Автор:
13 октября 2020 13:53
Метки: политика   прикол   юмор   
4152
34
Политические картинки в разнобой
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Метки: политика   прикол   юмор   
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235k
NAZARETH 2 дня назад
Политические картинки
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140k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
Комментарий к фото
Этот ублюдок же про Сирию совсем другие песни поет, тварь либеройдная.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
889
Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
а ты налоги заплатишь с той колбасы под заказ? или так, на словах ты путиноид и сраный патриот, но свое - то свое, на.х.у.й государству что-то платить ))))
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Максим 2 дня назад
Политические картинки
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Комментарий удален. Причина: флуд
−128
ikniazk 2 дня назад
Это ты тупой
Я хоть сейчас напишу отказ
А как другое получить, настоящее, а не рашковое гражданство?
Готов поменять на любое
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40k
zloykoyot ikniazk 2 дня назад
117 минусов за сутки после регистрации. Попроси гражданство у тех, кто тебе за высеры платит, 3,14здобол.
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28k
Юр21 ikniazk 2 дня назад
Откуда у тебя вислоухого российское гражданство!
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16k
Алексей Юр21 2 дня назад
Этот Фридом-дурачок уже раз двести от российского гражданства отказывался. Живёт с супругом в Дании, имеет 12 детей.
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28k
Юр21 Алексей 2 дня назад
Да, сей портальный дурачок нам известен, он регулярно под ником Князь Курбский выскакивает.
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33k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Млять, они совсем тупые, эти оппозиционЭры? Ну зачем такие сложности, гринкарты, заполнения? Напишите заявление об отказе от гражданства РФ и пистуйте хоть в литву, хоть в Конго. Мы вам платочком помашем, на прощание....
Млять, они совсем тупые, эти оппозиционЭры? Ну зачем такие сложности, гринкарты, заполнения? Напишите заявление об отказе от гражданства РФ и пистуйте хоть в литву, хоть в Конго. Мы вам платочком помашем, на прощание....
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28k
Юр21 Андрей Старосельский 2 дня назад
Вот зря они в Литву собрались, надо вна Украину ехать, только там демократия полной грудью дышит, а благосостояние её граждан просто зашкаливает.
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33k
Андрей Старосельский Юр21 2 дня назад
Так и в грузинии, говорят, демократией пахнет, а люди в благосостоянии купаются... но едут , все равно в Россию, с чего бы это?
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33k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Обожаю читать высказывания этого существа, сталингулага, ибо оно - собирательный образ нашей либероголовой оппшизы. Такое же уродливое, тупое и никчемное образование, типа нароста - паразита на дереве.
Обожаю читать высказывания этого существа, сталингулага, ибо оно - собирательный образ нашей либероголовой оппшизы. Такое же уродливое, тупое и никчемное образование, типа нароста - паразита на дереве.
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9k
Bill 2 дня назад
"Санкции из-за Навального" - это тревожный звоночек для Соболь, Гудкова и прочих Сулакшиных. Теперь ведь никаких борцунов с режимом за границу лечиться не выпустят. Как только кто закашляет или икрой подавится - лучше сразу закопать.
"Санкции из-за Навального" - это тревожный звоночек для Соболь, Гудкова и прочих Сулакшиных. Теперь ведь никаких борцунов с режимом за границу лечиться не выпустят. Как только кто закашляет или икрой подавится - лучше сразу закопать.
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
mobi dic 2 дня назад
я так понимаю если это происходит в западных демократиях то это другое.)
я так понимаю если это происходит в западных демократиях то это другое.)
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2k
beggar mobi dic 2 дня назад
украина это западная демократия ?
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2k
mobi dic beggar 2 дня назад
где я написал хоть слово про украину?
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1k
NiThR0 beggar 2 дня назад
По крайней мере, они так утверждают.)
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2k
mobi dic 2 дня назад
неуловимый джо.
его что поймать не могут?
нет,просто нахрен ни кому не нужен.)
неуловимый джо. его что поймать не могут? нет,просто нахрен ни кому не нужен.)
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2k
mobi dic 2 дня назад
в литву? оригинально.))
могли бы ради смеха свалить и сомали.)
в литву? оригинально.)) могли бы ради смеха свалить и сомали.)
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477
val mobi dic 2 дня назад
"яндекс кошелек" - тролль, не хуже Марка Боровского. вы что все такие серьезные?
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2k
mobi dic 2 дня назад
с какого перепуга,это что,где то в конституции записано?)
с какого перепуга,это что,где то в конституции записано?)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
в 90<span style='color:gray'>[мат]</span>ы подписались и оплатили бы амерам, очередной отмыв бабла, либо еще хуже: все бы получилось и получили прицел по стране прям с высокой орбиты....под аплодисменты всяких лебералов (которые кстати не в курсе, что если чо, их эвакуировать не будут, а вместе со всеми...)

в 90[мат]ы подписались и оплатили бы амерам, очередной отмыв бабла, либо еще хуже: все бы получилось и получили прицел по стране прям с высокой орбиты....под аплодисменты всяких лебералов (которые кстати не в курсе, что если чо, их эвакуировать не будут, а вместе со всеми...)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну, как известно, у двухпроцентовых - самотыков в избытке, а вот сухари они реально жрать не готовы, скорее всего :D

ну, как известно, у двухпроцентовых - самотыков в избытке, а вот сухари они реально жрать не готовы, скорее всего :D
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6k
Михалыч 2 дня назад
Да ладно, откуда у этого дятла такие деньги? Больше 5 миллионов ему ни кто за всю жизнь не даст. Его кураторы только что чуть не грохнули и добьют всё равно чуть позже - так зачем ему платить?
Да ладно, откуда у этого дятла такие деньги? Больше 5 миллионов ему ни кто за всю жизнь не даст. Его кураторы только что чуть не грохнули и добьют всё равно чуть позже - так зачем ему платить?
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1k
NiThR0 Михалыч 2 дня назад
Вы немного не уловили суть.)
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33k
Андрей Старосельский Михалыч 2 дня назад
Ничего не знаю, знакомым разослал. Пусть своим детишкам покажут, куда их доннаты уходят. А Альеша пусть доказывает, что это неправда....
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6k
Михалыч робт 2 дня назад
АААА, я пооонял. Но, чо-та как-то фу... Я же не м*дак, фуфло всякое на уши людям лить. Это лёшин хлеб, не буду у него отбирать
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11k
робт Михалыч 2 дня назад
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6k
Михалыч робт 2 дня назад
Ребяты, я думаю что хомяки не поймут. Решат что раз у лёхи так хорошо идут дела, значит запад башляет. А надо наоборот, чтобы все понимали, что быть с лёшей и гадить Родине - это стыдно, дорого и даже больно!
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235k
NAZARETH 2 дня назад
Политические картинки
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704
Shekhar Kapur NAZARETH 2 дня назад
Уже не равен час, в памперсе ходит, а мечта стать президентом и убить по традиции американских президентов ещё миллион другой Людей у него не пропала
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235k
NAZARETH 2 дня назад
Комментарий Дмитрия Пучкова к идиотскому спектаклю с «новичком».
Ссылка vk.com
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235k
NAZARETH 2 дня назад
Политические картинки
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235k
NAZARETH 2 дня назад
Политические картинки
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33k
Андрей Старосельский NAZARETH 2 дня назад
Просто помог чертям, ему все одно в аду гореть...
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28k
Юр21 NAZARETH 2 дня назад
А где вопли "совестей нации" и санкции евросоюза?
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