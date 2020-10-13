Политические картинки в разнобой
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Я хоть сейчас напишу отказ
А как другое получить, настоящее, а не рашковое гражданство?
Готов поменять на любое
его что поймать не могут?
нет,просто нахрен ни кому не нужен.)
могли бы ради смеха свалить и сомали.)
в 90[мат]ы подписались и оплатили бы амерам, очередной отмыв бабла, либо еще хуже: все бы получилось и получили прицел по стране прям с высокой орбиты....под аплодисменты всяких лебералов (которые кстати не в курсе, что если чо, их эвакуировать не будут, а вместе со всеми...)
ну, как известно, у двухпроцентовых - самотыков в избытке, а вот сухари они реально жрать не готовы, скорее всего :D