Мишку Саакашвили побили в Афинах

В итоге в потасовку пришлось вмешаться греческому спецназу. Несколько людей пострадало в этой потасовке. Греческий спецназ разнял дерущихся сторонников и противников Саакашвили.



Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ, публикуя соответствующее видео инцидента.



Сам Михаил Саакашвили пока никак не прокомментировал инцидент.



фото: @saakashvilim



видео: телеграм канал «Житель»



текст: Александр Точка