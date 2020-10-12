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Мишку Саакашвили побили в Афинах

Мишку Саакашвили побили в Афинах (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 17:03
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: афины   греция   грузия   общество   политика   саакашвили   саакашвили побили в греции   украина   
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Экс президента Грузии и по совместительству украинца с американским гражданством, побили в Греции, где он собирался провести встречу с грузинской диаспорой.

Источник:

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Метки: афины   греция   грузия   общество   политика   саакашвили   саакашвили побили в греции   украина   
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13  комментариев
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3k
Пополь Вух 18 часов назад
Мишку Саакашвили побили в Афинах
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6k
Кенвуд 2 часа назад
Хобби у него такое.
В Грузии люлей получил, на Украине и т.д. Теперь вот в Греции.
Завтра в Австралию рванет, у него в коллекции еще австралийских люлей нет.
Российские люли, конечно, на десерт оставит
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24k
Вован 12 часов назад
Для СУКАШВИЛИ лопата самое то!!
Для СУКАШВИЛИ лопата самое то!!Посмотреть
Для СУКАШВИЛИ лопата самое то!!
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731
YAKOV 12 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
truent YAKOV 11 часов назад
Это нужно отдельным постом сделать!!!
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13k
Сталкер 12 часов назад
Новость – забавная. Видео – *овно.
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537
grihon 15 часов назад
Заказал банкет Путин?
Не?
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7k
Sasa 16 часов назад
Да всё нормально! Обе стороны провели весело время. И развлеклись и вспомнить есть что!
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71k
Я Только спросить. 16 часов назад
Всегда мечтал хоть раз по нему ударить..
Всегда мечтал хоть раз по нему ударить..
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13k
Юрий 17 часов назад
И что это за профессия такая, прости господи! Экс президент Грузии! Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши чёрные кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.
Так что же делать? забеспокоился Мишико. Как снискать хлеб насущный?
Надо мыслить, сурово сказал Остап....
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10k
Иван 17 часов назад
а нафига он живой остался?
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2k
ваня панкин 17 часов назад
кому он нужен сбитый испанский летчик?..
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10k
P.F. 18 часов назад
Мишку Саакашвили побили в Афинах
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Tochka Zрения
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