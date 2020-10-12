Мишку Саакашвили побили в Афинах

Экс президента Грузии и по совместительству украинца с американским гражданством, побили в Греции, где он собирался провести встречу с грузинской диаспорой.
Саакашвили прибыл в столицу Греции Афины, чтобы провести там встречу с эмигрантами из грузинской диаспоры. Однако встреча не задалась.
Неизвестный напал на Саакашвили, вследствие чего завязалась потасовка. Возникла большая драка, кто-то стал распылять перцовый газ из баллончика.
Неизвестный напал на Саакашвили, вследствие чего завязалась потасовка. Возникла большая драка, кто-то стал распылять перцовый газ из баллончика.
В итоге в потасовку пришлось вмешаться греческому спецназу. Несколько людей пострадало в этой потасовке. Греческий спецназ разнял дерущихся сторонников и противников Саакашвили.
Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ, публикуя соответствующее видео инцидента.
Сам Михаил Саакашвили пока никак не прокомментировал инцидент.
фото: @saakashvilim
видео: телеграм канал «Житель»
текст: Александр Точка
Об этом сообщают в понедельник украинские СМИ, публикуя соответствующее видео инцидента.
Сам Михаил Саакашвили пока никак не прокомментировал инцидент.
фото: @saakashvilim
видео: телеграм канал «Житель»
текст: Александр Точка
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В Грузии люлей получил, на Украине и т.д. Теперь вот в Греции.
Завтра в Австралию рванет, у него в коллекции еще австралийских люлей нет.
Российские люли, конечно, на десерт оставит
Не?
Так что же делать? забеспокоился Мишико. Как снискать хлеб насущный?
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