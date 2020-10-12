Политические комментарии с сарказмом.
3.
М. Жванецкий: "Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое" «СПАСИБО, что УШЛИ, МЫ ВАС НЕ ВСПОМНИМ!...»
9.
Есть очень хороший фильм "Восхождение", 1976 г на эту тему. Кто не видел - рекомендую. Этот фильм нужно в школах показывать!!!!
25.
В Украине гулко бомбанула одна из местных писательниц.
Лариса Ницой обвинила жителей Львова в том, что они «скатываются в русский мир», ведь на городских улицах все чаще слышна речь клятых москалей.
Ничего нового. Просто "писака", которая считает творчество Пушкина и прочих великих классиков "щупальцами русского мира", осознала, что до полной принудительной украинизации еще далеко.
Ничего нового. Просто "писака", которая считает творчество Пушкина и прочих великих классиков "щупальцами русского мира", осознала, что до полной принудительной украинизации еще далеко.
26.
Азербайджанцы вербуют украинских националистов воевать в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
28.
Украинские СМИ испугались могущественного союзника России на Западе .
Киев может пойти на выполнение Минских соглашений под давлением Святого Престола.На такие мысли автора материала навел недавний визит главы администрации президента Украины Андрея Ермака в Ватикан.
====А разве Папа не подчиняется великим украм? Даже масоны трепещат. Ни хто им не указ.....
====А разве Папа не подчиняется великим украм? Даже масоны трепещат. Ни хто им не указ.....
29.
Протестующие пытаются перекрыть дороги в Минске...Работайте, братья! Майдаунов в плен не брать!
31.
Что эти малолетние кончелыги там вообще делали!? Родителей этих сяволыжников нужно было оштрафовать чтобы следили за своими утырками!!!
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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А то, что его тонкий и гениальный юмор выходит за пределы вашего понимания, факт совсем не удивительный, но я б им не бравировал.
Жванецкий - старый еврей с интересным, но в тоже время специфическим чувством юмора, чтобы понимать который, надо обладать не дюжим интеллектом.
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Самое смешное в этой новости то, что за националистов в Укре воюют армяне, а управляет воюющими нациками армянин Аваков-Авакян...
потрясающая сила исцеления от яндекс такси?!)))
а кто против - тому бомбу подарят, даже с доставкой...
Тот, кто написал этот высер про Жванецкого, такой же больной на голову, как сторонники Навального. Надо же было из целого монолога вырвать одно предложение и опираясь на него, обвинить человека в русофобии
Жванецкий умный товарищ и тексты его довольно глубокие, но в общем его творчество носило подрывной характер.
P.S. Когда у дома течет кровля вы покупаете новые балки и черепицу и меняете их, а не начинаете бить кувалдой по стенам.
Что хоть там написано?