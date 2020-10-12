25.

Лариса Ницой обвинила жителей Львова в том, что они «скатываются в русский мир», ведь на городских улицах все чаще слышна речь клятых москалей.



Ничего нового. Просто "писака", которая считает творчество Пушкина и прочих великих классиков "щупальцами русского мира", осознала, что до полной принудительной украинизации еще далеко.