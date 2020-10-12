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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (32 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 08:50
Метки: комментарии   политика   юмор   
4132
32
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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232k
NAZARETH Автор поста День назад
Политические комментарии из инета
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13k
Ser 6 часов назад
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день 11 часов назад
Политические комментарии из инета
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5k
Татьянин день 11 часов назад
Политические комментарии из инета
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−84
ikniazk 11 часов назад
Прав был Гитлер насчёт русских
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10k
Элитный тигр ikniazk 20 минут назад
Хохлопитеков он тоже к русским причислял, так что на свой счет не обольщайся.
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25k
Ashabad 13 часов назад
Зеленский ходил отчитываться...
Зеленский ходил отчитываться...
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1k
zenon 14 часов назад
Вот так! Я красивый, я умный, я щедрый и всё в себе я сам открыл! Для того, что бы знать куда целовать выше сидящих, прочитайте творение Марка Твена "Путешествие капитана Стромфилда в Ад". Погулявши мимоходом в Раю он обнаружил одного старика, который на Земле был сапожником, но в Раю он признан знаменитым полководцем. У него не было возможности воевать, ведь тогда некому было бы чинить сапоги. За этим спецом шла большая толпа и просила у него прикоснуться к ним, Александр Македонский шёл последним в этой толпе.
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936
Роман 14 часов назад
Комментарий к фото
полностью солидарен. Никогда не мог понять, где в его тупых шутках юмор достойный хотя бы улыбки. Чувак жил в своем мире, и юмор был понятен крайне ограниченному кругу лиц. Ну а уж с 90 стало окончательно ясно какое оно кусок говна.
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28k
Юр21 16 часов назад
Хохолики, а как же демократическая, евроинтегрированая Армения? Как же вы потом в Вене кофий вместе пить будете?
Хохолики, а как же демократическая, евроинтегрированая Армения? Как же вы потом в Вене кофий вместе пить будете?
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9k
portmen77 17 часов назад
Михаил Михайлович Жванецкий Народный Артист и Заслуженный деятель искусств РФ. И это далеко не полный перечень его заслуг. Произведения этого писателя читал со сцены Аркадий Райкин, Роман Карцев и Петр Ильченко. Вклад в Российскую литературу этого человека не требует подтверждения. Вашего во всяком случае.
А то, что его тонкий и гениальный юмор выходит за пределы вашего понимания, факт совсем не удивительный, но я б им не бравировал.
Михаил Михайлович Жванецкий Народный Артист и Заслуженный деятель искусств РФ. И это далеко не полный перечень его заслуг. Произведения этого писателя читал со сцены Аркадий Райкин, Роман Карцев и Петр Ильченко. Вклад в Российскую литературу этого человека не требует подтверждения. Вашего во всяком случае. А то, что его тонкий и гениальный юмор выходит за пределы вашего понимания, факт совсем не удивительный, но я б им не бравировал.
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28k
Юр21 Олег Белов 16 часов назад
Согласен.
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4k
Злобный portmen77 13 часов назад
КАК это ГОВНО вообще можно воспринимать? Вы РЕАЛЬНО его слышали? Старый пердун что то читает по бумажке, при чём скороговоркой и тут же читает что то новое не имеющее отношение к первому. И СУКА ОЧЕНЬ быстро... Это что то из темы " По реке плывёт кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывёт, нам не нужен пенопласт..." Голимое Либераское УБОЖЕСТВО... Кроме как читать по бумажке, это чучело ещё что ни будь умеет?
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345
Данное родителями при рождении portmen77 5 часов назад
не парься... тут у 90% кликовое мышление и фраза длиннее 3-х слов не воспринимается.
Жванецкий - старый еврей с интересным, но в тоже время специфическим чувством юмора, чтобы понимать который, надо обладать не дюжим интеллектом.
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3k
Олег Белов portmen77 2 часа назад
То есть существует только моё мнение и неправильное? В себя придите!
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9k
portmen77 Олег Белов 2 часа назад
Я где-то сказал, что ваше мнение неправильное? Вы себе льстите.
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1.5M
Иван Кемеров 20 часов назад
Политические комментарии из инета
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15k
Мойша Иван Кемеров 19 часов назад
Политические комментарии из инета
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1.5M
Иван Кемеров Мойша 19 часов назад
Хорошая шутка.
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4k
Владимир Мойша 17 часов назад
- Спокойно, Копченый, не нервничай. А не то обратно в Зимбабву поедешь.
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37k
Войнов 20 часов назад
Азербайджанцы вербуют украинских националистов воевать в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
===============================
Самое смешное в этой новости то, что за националистов в Укре воюют армяне, а управляет воюющими нациками армянин Аваков-Авакян...
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2k
Jack Daniels Войнов 17 часов назад
видимо одичалым мало было Иловайского,Дебальцевского,Донецкого и других котлов. Решили испытать на себе еще Карабахский котел. Ничему дурней,жизнь не учит.
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37k
Войнов Jack Daniels 15 часов назад
Мазохисты. Не зря в/на различные перверсии на ура принимаются, мазохизм идет рука об руку с другими извращениями.
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6k
ALFIE 22 часа назад
Комментарий к фото
потрясающая сила исцеления от яндекс такси?!)))

потрясающая сила исцеления от яндекс такси?!)))
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5k
Татьянин день ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
...... одна школа

...... одна школа
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6k
ALFIE 22 часа назад
Комментарий к фото
а кто против - тому бомбу подарят, даже с доставкой...

а кто против - тому бомбу подарят, даже с доставкой...
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36k
Нейтралитет 22 часа назад
Политические комментарии из инета
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11k
Максим 22 часа назад
у патриотоваты как всегда комплекс неполноцености,самые первые самые лучшие

у патриотоваты как всегда комплекс неполноцености,самые первые самые лучшие
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9k
portmen77 Максим 16 часов назад
Это не весь народ. Это маленткая убогенькая часть этого народа. На Украине таких сейчас модно по телеку показывать. Зигуют скачут. А эти наши подпердыши. Тоже зигуют, но уже другому деятелю. И самое главное они друг другу в глотки готовы вцепится (онлайн естественно) не понимая, что они близнецы...
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11k
Максим portmen77 16 часов назад
так же им сказал,ни-ем от хохлов не отличаются
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28k
Юр21 Максим 16 часов назад
Конечно зря тебя хохлом обзывают, тебя надо пассивным гомосеком обзывать...
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11k
Максим Юр21 16 часов назад
да срать я на вас хотел,называй как хош
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1k
Вадим Аполонов Юр21 11 часов назад
Румын, болгарин... а какая разница?))
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188k
Северное сияние 23 часа назад
Ржали в 6 голосов с Трампа, Путина и Эллы....

Ржали в 6 голосов с Трампа, Путина и Эллы....
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171
ДМИТРИЙ Ф 23 часа назад
Тот, кто написал этот высер про Жванецкого, такой же больной на голову, как сторонники Навального. Надо же было из целого монолога вырвать одно предложение и опираясь на него, обвинить человека в русофобии

Тот, кто написал этот высер про Жванецкого, такой же больной на голову, как сторонники Навального. Надо же было из целого монолога вырвать одно предложение и опираясь на него, обвинить человека в русофобии
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171
ДМИТРИЙ Ф Fat Lynx 22 часа назад
Да там ничего он не выдавал, обсуждаемой фразе уже много лет. Если уменьшить еще больше, чем автор негодования, то фраза звучит, как "Надо сравнять Россию с землёй и построить заново"
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25k
Fat Lynx ДМИТРИЙ Ф 21 час назад
так строили уже заново... за-ё-би-сто это!
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171
ДМИТРИЙ Ф Fat Lynx 18 часов назад
Вопрос не в том, что уже строили, а в том, что люди разучились думать. Им что-то сказали и сразу реагируют. Жванецкий сатирик, а современная молодёжь понимает юмор уровня пернул-потрахался
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6k
Alexander ДМИТРИЙ Ф 12 часов назад
Профессиональный юмор призван сводить великое до смешного и наоборот. И Жванецкий и Камеди это звенья одной цепи. Михаил работал над тем, чтобы загадить мозги советским людям ибо тогда общество бы не приняло пошлятину (первый вариант - великое до смешного), функция Камеди: чтобы новое поколение не вырастало из приматов (второй вариант).
Жванецкий умный товарищ и тексты его довольно глубокие, но в общем его творчество носило подрывной характер.

P.S. Когда у дома течет кровля вы покупаете новые балки и черепицу и меняете их, а не начинаете бить кувалдой по стенам.
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345
Данное родителями при рождении ДМИТРИЙ Ф 5 часов назад
не парься... тут у 90% кликовое мышление и фраза длиннее 3-х слов не воспринимается. Жванецкий - старый еврей с интересным, но в тоже время специфическим чувством юмора, чтобы понимать который, надо обладать не дюжим интеллектом.
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25k
Alan Garner 23 часа назад
Я думал эту тварь уже давно закопали за митинским кладбищем.
Я думал эту тварь уже давно закопали за митинским кладбищем.
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19k
Кактус Alan Garner 20 часов назад
Нахрена оно тут нужно? Пусть его закапывают где-нибудь в незалежной
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9k
portmen77 Alan Garner 16 часов назад
Этого человека будут помнить и цитировать даже спустя сто лет после того, как твоя мерзкая никчемная туша сгниет в одном из оврагов.
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4k
samsr Alan Garner 3 часа назад
Политические комментарии из инета
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352k
rusfet 24 часа назад
Политические комментарии из инета
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232k
NAZARETH Автор поста rusfet 15 часов назад
С возвращением , дружище. Где пропадаешь ?
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352k
rusfet 24 часа назад
Политические комментарии из инета
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4k
Злобный rusfet 13 часов назад
Млять этот СОБАЧИЙ язык мне её богу не осилить....
Что хоть там написано?
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