Политические комментарии с сарказмом.
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Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
8.
На это можно смотреть вечно .Один час из говённой жизни журнашлюшки.
21.
39.
Вероника Жилина, которая в мае отметила лишь 12-й день рождения, выучила самый сложный и дорогой прыжок в фигурном катании из всех, что когда-либо исполнялись как женщинами, так и мужчинами, — четверной лутц.
Авторский пост
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