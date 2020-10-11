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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (36 фото + 3 видео)

Автор:
11 октября 2020 18:37
Метки: комментарии   политика   юмор   
4950
36
3
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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75  комментариев
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6k
Михалыч 2 дня назад
"Четверной лутц был похищен у США и должен быть отдан ей, ну, или запрещён!" - так вам скажет любой госсийкий либегал.
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936
Роман 14 часов назад
Комментарий к фото
тупая звизда - восточно европейская овчарка отлично поддается дрессировке, а без дрессировки - дурная как пробка. Ну и следуя логике тупой овцы - я Путина дурным как пробка не считаю...
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936
Роман 14 часов назад
Комментарий к фото
то-то мы каждый год всяким африканцам пр. прощаем миллиардные долги ))) да и я что-то не помню, что там с хохляцким долгом в три лярда - проехали? )))
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42k
SinigamiRuuk 17 часов назад
Почему есть бегемот, но нет жирафа???!!!
П.С.
Чую хороший план у них там в этом году...
Почему есть бегемот, но нет жирафа???!!! П.С. Чую хороший план у них там в этом году...
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15k
Мойша 18 часов назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
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15k
Flying Dutchmen. 23 часа назад
Что появилось раньше: борщ или Украина?...
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171
ДМИТРИЙ Ф 23 часа назад
Российским футболистам надо потребовать, чтобы ворота делали побольше, т.к. попасть в них не могут и поле поменьше, чтобы так сильно не уставать
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1k
Gilmor День назад
Комментарий к фото
Да нет, это просто её учителя проявились)
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Комментарий удален
−17
Князь Курбский День назад
А что на детей то деньги по копейке собираете?

Пора к оружию
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1k
Gilmor Князь Курбский День назад
Не переживай, уже скоро будет тебе к оружию. Всех вас уродов вычистим.
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25k
Alan Garner День назад
Если нанять 17 негров и все по очереди его в.ые..ут в очко ,и скинуть в интернет где видос наберёт 3 ляма просмотров Анальный даст интервью дудю?
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171
ДМИТРИЙ Ф Alan Garner 23 часа назад
Навальный даст Дулю? Да Вы, батенька, извращенец :)
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1k
Outcast ДМИТРИЙ Ф 22 часа назад
Правильно Дудь сам умеет брать.
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2k
Aleksandr Surovyy День назад
Название места определяет его дальнейшие функции. Вот мудрые в СССР были мультипликаторы-режиссёры:пример тому яхта: назвали "ПОбеда", а оказалось "...беда". Даунинг стрит, матьИх...
Название места определяет его дальнейшие функции. Вот мудрые в СССР были мультипликаторы-режиссёры:пример тому яхта: назвали "ПОбеда", а оказалось "...беда". Даунинг стрит, матьИх...
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986
rezus_44 День назад
Комментарий к фото
Уважаемый , если пишете мнение одного , то почему бы не написать мнение второго участника ? Я понимаю , Армения союзник России по ОДБК , только вот хреновый из неё союзник . В Баку памятники фашистам не ставят .
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44k
Александр День назад
Политические комментарии 2
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44k
Александр День назад
Политические комментарии 2
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Александр День назад
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44k
Александр День назад
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44k
Александр День назад
Политические комментарии 2
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6k
Артём День назад
Запрещать надо не прыжки, а участие несовершеннолетних во взрослых соревнованиях.
Запрещать надо не прыжки, а участие несовершеннолетних во взрослых соревнованиях.
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6k
Артём Che День назад
Совершенно верно. Калечат детей.
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25k
Alan Garner Артём День назад
Артем,вы до.лбоёб?
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4k
Ф Ив Артём День назад
Не припомню чтобы на Западе кто-то кричал об увеличение возраста, когда олимпиаду выигрывали несовершеннолетние спортсменки из США.
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6k
Артём Ф Ив 23 часа назад
Причём здесь Запад? Или по вашему, запрещать следует только российских спортсменок?
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6k
Артём Alan Garner 23 часа назад
В отличии от вас, нет.
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии 2
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5k
Татьянин день День назад
Политические комментарии 2
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6k
Артём День назад
Это фейк. Причём не первой свежести. От 2018 года примерно.
Это фейк. Причём не первой свежести. От 2018 года примерно.
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6k
Артём Core День назад
Никого нету.
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4k
Сергей Артём День назад
Проверял?
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1k
Outcast Core День назад
Может там Соболь какой есть.
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6k
Артём Сергей 23 часа назад
Информацию разумеется проверял. Чего и вам желаю.
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Артём Outcast 23 часа назад
Угу, или Ксюшадь.
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