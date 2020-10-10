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Черные буряты от Cornell University Press

Черные буряты от Cornell University Press (2 фото)

Автор:
10 октября 2020 20:09
Метки: дискриминация   негры   россия   сша   
465
2
Итак, встречайте, серьезное научное издание Cornell University Press утверждает, что русские негры – это буряты. Нет-нет, это не опечатка.

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Метки: дискриминация   негры   россия   сша   
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6  комментариев
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40k
zloykoyot 3 дня назад
После того, как черножопая конгрессвумен (и ведь наверняка закончила какой-нибудь сука Йель/Стэнфорд/Гарвард) поверила в диктатора Айболита в стране Лимпопо, я больше никакому бреду не удивляюсь.
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11k
Дмитрий 2 дня назад
Автор! Что ты за бред постишь?
Зачем бурят обижаешь?
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15k
Мойша 3 дня назад
Негробуряты. Щрожжи, Европка.
Негробуряты. Щрожжи, Европка.
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1k
Валерий Викторович 3 дня назад
Софа, слабО было воткнуть полный текст оригинала? Дабы не на твои слова ориентироваться.
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158
old_dim Валерий Викторович 2 дня назад
https://www.cornellpress.cornell.edu/racial-politics-in-putins-russia/https://www.cornellpress.cornell.edu/racial-politics-in-putins-russia/
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21k
Dobry vojak Svejk 3 дня назад
Черные буряты от Cornell University Press
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