Черные буряты от Cornell University Press

Итак, встречайте, серьезное научное издание Cornell University Press утверждает, что русские негры – это буряты. Нет-нет, это не опечатка.
Помните когда-то имевшее смысл выражение «американская мечта»? Да-да, те времена, когда Голливуд умел снимать хорошее кино. Но потом как-то резко разучился. И миру вместо «американской мечты» начали впаривать нечто другое.
Главным брендом 2020 года стал Black Lives Matter. В Сети вы найдете множество видеозаписей, красочно показывающих обугленные последствия от этой мечты о расовой справедливости.
Новую мечту точно так же попытались экспортировать в другие страны. Вспомним Бельгию, где действующий король решил покоятся перед неграми. Да что там, даже в Японии пытались устроить шабош в защиту темнокожих мигрантов.
На фоне всех этих экспортных успехов (!) непоколебимость России очень угнетала политтехнологов из США. Передовую мечту никак не удавалось внедрить на территорию нашей страны. Но политтехнологи – народ упорный. А если к ним подключатся еще и ученые, выйдет огненная смесь.
Итак, встречайте, серьезное научное издание Cornell University Press утверждает, что русские негры – это буряты. Нет-нет, это не опечатка.
Главным брендом 2020 года стал Black Lives Matter. В Сети вы найдете множество видеозаписей, красочно показывающих обугленные последствия от этой мечты о расовой справедливости.
Новую мечту точно так же попытались экспортировать в другие страны. Вспомним Бельгию, где действующий король решил покоятся перед неграми. Да что там, даже в Японии пытались устроить шабош в защиту темнокожих мигрантов.
На фоне всех этих экспортных успехов (!) непоколебимость России очень угнетала политтехнологов из США. Передовую мечту никак не удавалось внедрить на территорию нашей страны. Но политтехнологи – народ упорный. А если к ним подключатся еще и ученые, выйдет огненная смесь.
Итак, встречайте, серьезное научное издание Cornell University Press утверждает, что русские негры – это буряты. Нет-нет, это не опечатка.
«Местные [бурятские] учреждения также действуют в более широком социально-политическом контексте в России, которая становится все более и более расистской. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах, далеких от Бурятии, люди обычно принимают бурят за китайских иммигрантов, исходя из расистских представлений о гражданах России и о том, кто населяет ее города. Ксенофобия, граффити с надписью «Россия для (этнических) русских!», - пишут в издании, утверждая, что молодые буряты «иногда идентифицируют себя как черных».
Америка уверена в том, что бурятам просто необходим BLM. Некий Buryat Lives Matter.
Запредельный пизд@ц, по-другому не скажешь.
«Кажется, эта дура реально никогда не слышала про Боевых Бурят Путина», - пишут создатели телеграмм-канала «Орда».
Америка уверена в том, что бурятам просто необходим BLM. Некий Buryat Lives Matter.
Запредельный пизд@ц, по-другому не скажешь.
«Кажется, эта дура реально никогда не слышала про Боевых Бурят Путина», - пишут создатели телеграмм-канала «Орда».
Авторский пост
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Метки: дискриминация негры россия сша
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