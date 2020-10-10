Черные буряты от Cornell University Press

Помните когда-то имевшее смысл выражение «американская мечта»? Да-да, те времена, когда Голливуд умел снимать хорошее кино. Но потом как-то резко разучился. И миру вместо «американской мечты» начали впаривать нечто другое.

Главным брендом 2020 года стал Black Lives Matter. В Сети вы найдете множество видеозаписей, красочно показывающих обугленные последствия от этой мечты о расовой справедливости.

Новую мечту точно так же попытались экспортировать в другие страны. Вспомним Бельгию, где действующий король решил покоятся перед неграми. Да что там, даже в Японии пытались устроить шабош в защиту темнокожих мигрантов.

На фоне всех этих экспортных успехов (!) непоколебимость России очень угнетала политтехнологов из США. Передовую мечту никак не удавалось внедрить на территорию нашей страны. Но политтехнологи – народ упорный. А если к ним подключатся еще и ученые, выйдет огненная смесь.

Итак, встречайте, серьезное научное издание Cornell University Press утверждает, что русские негры – это буряты. Нет-нет, это не опечатка.