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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (38 фото + 7 видео)

Автор:
10 октября 2020 09:50
Метки: комментарии   политика   юмор   
3432
38
7
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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25  комментариев
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
И все-таки Кира, феноменальная дура! Что, кстати не удивляет, кто еще может работать на Подвального?
И все-таки Кира, феноменальная дура! Что, кстати не удивляет, кто еще может работать на Подвального?
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3k
Алексей Куликов День назад
Некоторые восхищаюися Бишкеком, а почему не Либерией, к примеру? Там постоянно борятся за права! Люди не боятся отстаивать свои интересы!
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4k
Suok 2 дня назад
ну ребята, вы "правильно" и сделали, что выгнали всех русских и сформировали там недогосударство с феодальными устроями. Как говорят ваши любимые западные партнёры - теперь enjoy

ну ребята, вы "правильно" и сделали, что выгнали всех русских и сформировали там недогосударство с феодальными устроями. Как говорят ваши любимые западные партнёры - теперь enjoy
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1k
Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
Но можно организовать для них еще один.
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8k
MihailoSerbiya 3 дня назад
Kogdato Polsha takoe potpisala. Potom Gitlar priehal tam a potom i Stalin.A znaete kak otreagirovala Angliya ? Predlozhila Polshe 6 nastolko bolshih aviobomb dlya kotoruh u Polshi ne bilo samolyotov kotorie moglibi takie vzyat na bort i vsyo .S angichanami mozhno podpisat chto ugodno ...
Kogdato Polsha takoe potpisala. Potom Gitlar priehal tam a potom i Stalin.A znaete kak otreagirovala Angliya ? Predlozhila Polshe 6 nastolko bolshih aviobomb dlya kotoruh u Polshi ne bilo samolyotov kotorie moglibi takie vzyat na bort i vsyo .S angichanami mozhno podpisat chto ugodno ...
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642
Виталий 3 дня назад
А почему на фишках ничего не говорят об этих сволочах из хабаровска, которые осмелились что то вякнуть? А гвардейцы их мордой об асфальт . Ха ха ха ха ха
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−25
Князь Курбский 3 дня назад
СП4 с органами русских детей будет?
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2k
glazz_19 Князь Курбский 2 дня назад
С мозгами либероидов он будет. Ну пустой то есть.
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1k
Gilmor Князь Курбский 2 дня назад
С органами либерастов и прочего дерьма.
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0
Дмитрий Морозов 3 дня назад
Думаю эта скотина Навальный, типа Тихоновская не вернётся. Как этот урод объяснит, что на нас санкции вводят. Типа тормознуть сп2 из-за него. Ведь обычные люди под санкциями.
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232k
NAZARETH Автор поста Дмитрий Морозов 3 дня назад
Он уже про Хабаровск пишет. Подробно в моем вечернем посте. Уже опубликован.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ого, даже сисян бывает прав раз в сто лет...

ого, даже сисян бывает прав раз в сто лет...
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2k
MATPOC 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Maksim Piskunov MATPOC 2 дня назад
Родину нельзя любить "вроде бы".
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6k
Sania MATPOC 2 дня назад
Что это за попсовое говно?!
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1k
Gilmor MATPOC 2 дня назад
Вот это гораздо лучше.
Ссылка www.youtube.com
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2k
MATPOC Gilmor 2 дня назад
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9k
BWSHARK Gilmor 23 часа назад
Это же реинкарнация Арии.
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6k
Михалыч 3 дня назад
Батька тот ещё балабол и флюгер (что мне в нём не нравится). Недавно ему Маск Теслу задарил, ну он так школоте ляпнул... К чему? И почему Тихановскую выпустили вообще? Раз она нарушила закон? Вопросы, вопросы...
Батька тот ещё балабол и флюгер (что мне в нём не нравится). Недавно ему Маск Теслу задарил, ну он так школоте ляпнул... К чему? И почему Тихановскую выпустили вообще? Раз она нарушила закон? Вопросы, вопросы...
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38k
короновирус 3 дня назад
мда
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57k
Доктор Джонс 3 дня назад
Кыргызы способны только Голый wood организовать...
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Сколько лет, все либероголовые страны, стремятся отобрать этот "почетный титул" у Яшина, но им так и не удается это сделать. Вне конкуренции Яшин, вне конкуренциии...
Сколько лет, все либероголовые страны, стремятся отобрать этот "почетный титул" у Яшина, но им так и не удается это сделать. Вне конкуренции Яшин, вне конкуренциии...
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