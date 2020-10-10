Политические комментарии с сарказмом.
4.
14.
А вы у неё на лице признаки интеллекта видели? Там сплошная жажда власти, денег и пресмыкательство перед покровителями... Когда она свои речи говорит, смотря на неё кажется, что она сначала этот текст долго учила, потом боится, но надо....
16.
Белорусы и киргизы: - "Это другое"
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Тётка живёт в каком-то то своём, выдуманном мире, в параллельной реальности, где она - владычица морская
33.
То самое видео, после появления которого был нанесен вчерашний удар по храму
Собор, азербайджанский политолог Саадат Кадырова сравнила с сортиром, военных - с террористами. А вот эти мирные люди в храме - это кто для вас? «Сопутствующий урон» или «побочные потери»?
38.
The Greanville Post: Не только ЦРУ использует Навального в своей игре.
«Работа», в которой участвует Навальный в качестве «любимого российского диссидента западного капитализма», имеет огромное значение для разведывательных агентств
44.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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ого, даже сисян бывает прав раз в сто лет...