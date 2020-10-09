Тихановской подарили колокольчик

Политическая клоунада под названием "Политика ЕС по отношение к папуасам из Восточной Европы" продолжается.
На этот раз президент Словакии ничтоже сумняшеся подарил президентке Тиханавской кольцо в нос колокольчик. Что мог бы обозначать сей подарок - мне неведомо. Я ещё как-то могу поверить в символичность куска цемента, который ей вручили в Берлине, но что означает колокольчик?..
https://politikus.ru/events/131841-tihanovskoy-podarili-kolokolchik.html
Из комментов... Сомбреро : Забежала Светка Тихановская в ЕС, и тут ей президент словакии:
СТОЙ!! Стой говорю!
- Ты кто?! Я спрашиваю, ТЫ КТО?
- Революционная президентша Беларуси!
Президент Словакии:
Нет! Ты Пацак! А я чатланин! И они (ЕС не банкомат) чатлане! Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?!
На следующем этапе Тихановской наденут уже намордник, и заставят выступать перед Чатланами на коленях.
От це будэ перемога!
КУ!!!
https://politikus.ru/events/131841-tihanovskoy-podarili-kolokolchik.html
Из комментов... Сомбреро : Забежала Светка Тихановская в ЕС, и тут ей президент словакии:
СТОЙ!! Стой говорю!
- Ты кто?! Я спрашиваю, ТЫ КТО?
- Революционная президентша Беларуси!
Президент Словакии:
Нет! Ты Пацак! А я чатланин! И они (ЕС не банкомат) чатлане! Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?!
На следующем этапе Тихановской наденут уже намордник, и заставят выступать перед Чатланами на коленях.
От це будэ перемога!
КУ!!!
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