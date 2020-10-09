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Тихановской подарили колокольчик

Тихановской подарили колокольчик (2 фото)

Автор:
09 октября 2020 19:08
Метки: змагары   пилипчук-цихановская   политика   предатели   
790
2
Политическая клоунада под названием "Политика ЕС по отношение к папуасам из Восточной Европы" продолжается.

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Метки: змагары   пилипчук-цихановская   политика   предатели   
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66k
Фома 4 дня назад
В средние века, колокольчик (или трещотку) носили больные проказой, чтобы люди знали , что идёт больной : "Больные также должны были носить при себе рог, трещотку или колокольчик, чтобы предупреждать о своем приближении громкими звуками. " . Ну вот и ей его дали, для того, чтобы люди знали кто идёт.
В средние века, колокольчик (или трещотку) носили больные проказой, чтобы люди знали , что идёт больной : "Больные также должны были носить при себе рог, трещотку или колокольчик, чтобы предупреждать о своем приближении громкими звуками. " . Ну вот и ей его дали, для того, чтобы люди знали кто идёт.
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2k
MATPOC 3 дня назад
https://yandex.ru/video/preview/?text=я люблю родину вроде бы слушать&path=wizard&parent-reqid=1602331273052136-1673503878697073524400275-production-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=vital&filmId=4551530780321095276&url=http://frontend.vh.yandex.ru/player/15321161238349464568https://yandex.ru/video/preview/?text=я люблю родину вроде бы слушать&path=wizard&parent-reqid=1602331273052136-1673503878697073524400275-production-app-host-sas-web-yp-47&wiz_type=vital&filmId=4551530780321095276&url=http://frontend.vh.yandex.ru/player/15321161238349464568
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5k
Вадим 3 дня назад
.то точно не фотошоп ?
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15k
Мойша 3 дня назад
Тихановской подарили колокольчик
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28k
Юр21 4 дня назад
Камушек и колокольчик урвала, осталось заполучить дудочку - и президенство удалось!
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1k
Alexandr 4 дня назад
Что за телушка без колокольчика?
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25k
labuda.blog 4 дня назад
Ссылка youtu.be
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11k
Yasen_Perec 4 дня назад
- Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать!
- А зачем?
- Как зачем? Удовольствие получать.
- А какое в этом удовольствие?
- Молодой ещё...
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15k
тов.Suhov 4 дня назад
Тихановской подарили колокольчик
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39k
Максим Т. тов.Suhov 4 дня назад
- Небо... небо не видело такого позорного пацака как ты... Я очень глубоко скорблю...)))
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