Тихановской подарили колокольчик

На этот раз президент Словакии ничтоже сумняшеся подарил президентке Тиханавской кольцо в нос колокольчик. Что мог бы обозначать сей подарок - мне неведомо. Я ещё как-то могу поверить в символичность куска цемента, который ей вручили в Берлине, но что означает колокольчик?..



https://politikus.ru/events/131841-tihanovskoy-podarili-kolokolchik.html



Из комментов... Сомбреро : Забежала Светка Тихановская в ЕС, и тут ей президент словакии:



СТОЙ!! Стой говорю!

- Ты кто?! Я спрашиваю, ТЫ КТО?

- Революционная президентша Беларуси!

Президент Словакии:

Нет! Ты Пацак! А я чатланин! И они (ЕС не банкомат) чатлане! Так что ты цак надень, и в пепелаце сиди, ясно?!

На следующем этапе Тихановской наденут уже намордник, и заставят выступать перед Чатланами на коленях.

От це будэ перемога!



КУ!!!