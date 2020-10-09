Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
1.
Это даже интересно, прокатит или нет Нобелевский комитет русскую вакцину по политическим мотивам или будет беспристрастным каким ему и следует быть, если он и правда позиционирует себя международной организацией?
9.
Сторонники Байдена встретили трампистов
12.
Армянские олигархи требуют от Путина вступить в войну за Пашиняна
37.
Ну, дел много и самое главное поздравление с днём рождения ВВП не успел поставить, исправляюсь...
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
Метки: комментарии политика юмор
313
Понравилось313
Новости партнёров
Загрузка...
А на счет этого предлагаю переименовать в желтый дом..
метеорит был. в Челябе. просто это Россия, всем пофег :D а рухни он где нить в другом месте, уже б был бы создан фонд на распил, т.е. на восстановление, обьявлено ЧП и хайли лайкли обвинена Россия..
демократия аж зашкаливает))) (систему знаю, поэтому так и пишу...там ею и не пахнет...а смухлевать еще проще, чем в тех системах "демократии" которые они навязали остальным папуасам)
проблема в том, что вот именно для этого и есть "нобелевка" но!!!!!!! это уже давно политический инструмент, поэтому настоящие ученые и т.д. пролетают мимо кассы, пока есть негры типа обамы, дауны типа турнберг и прочие придурки, от которых толку ноль, только неясно зачем землю топчут
То то то я замечаю ,что нам что то мешает ей давит сыры и яблоки