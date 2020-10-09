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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 3 видео)

Автор:
09 октября 2020 07:36
Метки: комментарии   политика   юмор   
3858
34
3
Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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23  комментария
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1k
Rodaslav 4 дня назад
Обращаюсь ко всем врачам РФ - не лечите больше Лёлика.
Обращаюсь ко всем врачам РФ - не лечите больше Лёлика.
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963
Омар Хайям 3 дня назад
Комментарий к фото
А тут и не надо думать что-бы они сделали. Достаточно вспомнить Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.
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33k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Косоглазие у них, как отличительный признак, чтоб друг друга узнавать на конспиративных встречах...
Косоглазие у них, как отличительный признак, чтоб друг друга узнавать на конспиративных встречах...
Косоглазие у них, как отличительный признак, чтоб друг друга узнавать на конспиративных встречах...
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188k
Северное сияние 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 4 дня назад
У нас в многом то же самое, но - слава богу! - посольство США со своими "советами" не лезет, ибо знают, что будут посланы по известному адресу.
У нас в многом то же самое, но - слава богу! - посольство США со своими "советами" не лезет, ибо знают, что будут посланы по известному адресу.
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3k
Руслан 4 дня назад
Встретились как то на границе два пограничника,русский и немец..
Встретились как то на границе два пограничника,русский и немец..
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232k
NAZARETH Автор поста Руслан 4 дня назад
Или канадец и мексиканец...
Или канадец и мексиканец...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Hellgone 4 дня назад
Последнее просто великолепно..
А на счет этого предлагаю переименовать в желтый дом..
Последнее просто великолепно.. А на счет этого предлагаю переименовать в желтый дом..
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18k
Виталий Касандров 4 дня назад
Если что то по требованию Евросоюза, следственный комитет России возбудил таки уголовное дело на отравителей Навального: по статье 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества.

Если что то по требованию Евросоюза, следственный комитет России возбудил таки уголовное дело на отравителей Навального: по статье 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
метеорит был. в Челябе. просто это Россия, всем пофег :D а рухни он где нить в другом месте, уже б был бы создан фонд на распил, т.е. на восстановление, обьявлено ЧП и хайли лайкли обвинена Россия..

метеорит был. в Челябе. просто это Россия, всем пофег :D а рухни он где нить в другом месте, уже б был бы создан фонд на распил, т.е. на восстановление, обьявлено ЧП и хайли лайкли обвинена Россия..
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232k
NAZARETH Автор поста ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Да , громыхнуло тогда не слабо. Я как раз дома был. Стекла все повылетали.
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
демократия аж зашкаливает))) (систему знаю, поэтому так и пишу...там ею и не пахнет...а смухлевать еще проще, чем в тех системах "демократии" которые они навязали остальным папуасам)

демократия аж зашкаливает))) (систему знаю, поэтому так и пишу...там ею и не пахнет...а смухлевать еще проще, чем в тех системах "демократии" которые они навязали остальным папуасам)
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6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
проблема в том, что вот именно для этого и есть "нобелевка" но!!!!!!! это уже давно политический инструмент, поэтому настоящие ученые и т.д. пролетают мимо кассы, пока есть негры типа обамы, дауны типа турнберг и прочие придурки, от которых толку ноль, только неясно зачем землю топчут

проблема в том, что вот именно для этого и есть "нобелевка" но!!!!!!! это уже давно политический инструмент, поэтому настоящие ученые и т.д. пролетают мимо кассы, пока есть негры типа обамы, дауны типа турнберг и прочие придурки, от которых толку ноль, только неясно зачем землю топчут
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27k
KiploksAKS 4 дня назад
Допустим, с прибалтикой и Польшей вопросов нет. Но с какого бодуна в рейх включили Белоруссию и Лентннград?
Допустим, с прибалтикой и Польшей вопросов нет. Но с какого бодуна в рейх включили Белоруссию и Лентннград?
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48k
stabskapitan KiploksAKS 4 дня назад
карта кстати так себе, Британия уже не в ЕС
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12k
Kost stabskapitan 4 дня назад
Да и Португалия вроде как в нейтралитете была. Писали что через нее пиндосы Гитлеру нефть и оборудование до самой высадки поставляли.
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48k
stabskapitan Kost 3 дня назад
Так и Испания нейтральной де юре была.
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18k
Обыватель 4 дня назад
Вытащите уже Дмитрия из жопы.
То то то я замечаю ,что нам что то мешает ей давит сыры и яблоки
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