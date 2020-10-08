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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (32 фото + 5 видео)

Автор:
08 октября 2020 18:10
Метки: комментарии   политика   юмор   
4767
32
5
Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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92  комментария
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232k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии 2
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360
Вальдемар 3 дня назад
Кстати по Киргизии. У них там команда КВН была неплоха,я так что им модно сразу призидента назначить. Без переходного
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700
Сергей Дусаков 4 дня назад
Скоро будут требовать чтобы в командах NBA было не менее 50% афроамериканцев.
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Максим Погода 4 дня назад
В этом месяце не приедет работать))
В этом месяце не приедет работать))
В этом месяце не приедет работать))
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3k
jo 4 дня назад
Помогите найти киргизов в списке, а то я что-то лупу потерял..
Помогите найти киргизов в списке, а то я что-то лупу потерял..
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3k
ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Загорел во Флориде, красавчик.
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806
ant-laz11 4 дня назад
забудьте про навального за ним нет хороших дел
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6k
? ? ? 4 дня назад
туфли 56 размера фея не наколдует!
туфли 56 размера фея не наколдует!
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37k
Александр ? ? ? 4 дня назад
Почему Толстых называют болипозитивными? Типа хорошее тело? То есть лишняя нагрузка на сердце это позитив?
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946
pilot66 Александр 4 дня назад
Мне больше интересно другое, почему худых бодинегативными не кличут? По-моему, кому-то стоит обидеться. :))
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14k
Муки Псаки ? ? ? 4 дня назад
Может, и наколдует.
Но как понять то, что этот 56-й никому больше не налез?
Все остальные девки ещё массивнее?
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3k
ride Александр 4 дня назад
Надо показать, как у этой бодипозитивной Золушки появляется одышка после 2х минут мытья пола. Как с нее текут крупные капли пота при малейшей физической нагрузке. Как она пьет таблетки от давления и вкалывает себе инсулин перед балом.

А потом, когда часы бьют полночь, у нее от волнения случается инсульт и карета превращается в скорую помощь.
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44k
Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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1k
Basket Александр 4 дня назад
Ай да память!
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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171
ДМИТРИЙ Ф Александр 4 дня назад
Нормальный ход: еда бесплатная, фитнес
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42k
SinigamiRuuk Александр 4 дня назад
Просто для понимания их 55 рублей, это примерно 22 бакса или 1500 нашими.
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Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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876
ya-bkmzzzz Александр 4 дня назад
бабы нет на верхней картинке
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1k
Kozlodoev Александр 4 дня назад
Вы Бивиса с Баттхедом не обижайте такими сравнениями! ))))
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44k
Александр 4 дня назад
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21k
Дмитрий Александр 4 дня назад
Кыргыз лайвз мэттер!
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11k
_delphin_ Дмитрий 4 дня назад
тонко)
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44k
Александр 4 дня назад
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742
Леонид Александр 4 дня назад
Вот и ответ.Их просто всех пересажать нужно, чтобы на людей похожи стали.
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44k
Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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946
pilot66 Александр 4 дня назад
На СКУНСА похоже. Я приветствую данное начинание. Вонючек должно быть издалека видно.
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Александр 4 дня назад
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12k
Kost Александр 4 дня назад
Было б еще забавнее если это гинеколог был.
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Александр 4 дня назад
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NAZARETH

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