7.

«Мои друзья, которых я знаю ещё со школы, с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств. Потому что на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся — сохранить такие человеческие качества.»