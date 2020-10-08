Политические комментарии с сарказмом.
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Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
7.
Путин - на вопрос «Вы сильно изменились?»:
«Мои друзья, которых я знаю ещё со школы, с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны. И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств. Потому что на этом месте, иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся — сохранить такие человеческие качества.»
19.
Они же на Олимпиаде в Сочи.
22.
"В Киргизии всё плохо. 29-летний Тилек Токтогазиев назначил себя премьер-министром"
В Киргизии очень быстро развиваются события. Еще вчера протестующие взяли штурмом здание правительства и заставили ЦИК признать результаты выборов в парламент незаконным, а уже сегодня там появился новый премьер-министр.
23.
Сходка уважаемых депутатов Щас примут правильные законы, и запануют:
31.
Бетховен был белым и это просто возмутительно
Афроамериканцы предлагают ввести квоты на обязательное количество чернокожих композиторов в учебниках по музыке. А ещё на обязательное количество чернокожих в оркестрах и среди действующих композиторов.
32.
В Бельгии для разгона протестующих полиция применила водомёты и перцовые баллончики.На кадрах также видно, что силовики использовали дубинки против собравшихся перед зданием Еврокомиссии участников акции в поддержку Армении...
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Но как понять то, что этот 56-й никому больше не налез?
Все остальные девки ещё массивнее?
А потом, когда часы бьют полночь, у нее от волнения случается инсульт и карета превращается в скорую помощь.