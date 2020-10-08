Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
4.
Человек, который спас Россию и вернул нам чувство гордости за свою страну!!!
15.
Хoxлы опять выдвинули российскую армию на погашение очередного конфликта в очередной бывшей союзной республике
18.
ПУТИН НАПОМНИЛ О СВОЕЙ МЮНХЕНСКОЙ РЕЧИ
21.
Всё идёт к тому, что украинцы вскоре попрощаются со своей собственной землёй
Буквально месяц назад, Всемирный банк напомнил Украине, что надо бы поторопиться с имплементацией закона о продаже земли
Помните, как в старой советской киносказке «Варвара краса, длинная коса»? Скрюченный палец из колодца – «Должок!». Надо поторопиться, господа украинцы, большие западные корпорации уже готовы покупать ваши прекрасные земли.
Помните, как в старой советской киносказке «Варвара краса, длинная коса»? Скрюченный палец из колодца – «Должок!». Надо поторопиться, господа украинцы, большие западные корпорации уже готовы покупать ваши прекрасные земли.
31.
Украина - страна с вечно протянутой рукой
США и Европа бесплатно снабжать Украину вакциной не будут по понятным причинам, самим бы достать. Клянчить вакцину в России (на фоне анекдотичных заявлений про шесть лет полномасштабной войны с РФ и защиты Европы) было бы странно. Да и националисты не одобрят. Был ход получить российскую вакцину через Израиль, но видимо и там послали. Теперь вот вариант с "общим достоянием". То бишь Россия должна вакцину произвести, отдать в ВОЗ, а уже оттуда, так и быть, Украина снисходительно примет, обязательно бесплатно, потому что денег тоже нет.
Вокруг Зеленского стоят десятки стульев, но даже тех, что с пиками точеными, с каждым днем все меньше.
Вокруг Зеленского стоят десятки стульев, но даже тех, что с пиками точеными, с каждым днем все меньше.
34.
38.
Ждём заявление «партнёров» о том, что ни одна страна в мире не должна обладать подобным оружием, ну и требование передать все ракеты и технологии под Контроль мирового сообщества
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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А дамочка - жалкий подражатель великому комбинатору!
... Впрочем - время покажет. Хотелось бы мне ошибаться, но мало на это надежд...
Только вот ни одного первого слова от них никто не слышал.
там сколько не помню - чо то находят, ибо тот еще "холодильник".... и каждый раз какой то ппц))) ну что ж, если с короной, рано или поздно - ВСЁ...вот, заначка....
скажут, обязательно скажут, ща ток штаны и трусы постирают, и сразу начнут говорить :)
просто приехали любители шпилей и передали "магарыч" от Володи, в виде 2х пузырьков ;)
тут наступание на грабли, супер показательное, даже украина и тем более прибалтика так не смогли....но армяне древняя нация, опыта много, СМОГЛИ! :)
Остальное в лучшем случае от неандертальца, а то и от обезьяны.......
ну типа да...накопил - будет тебе пенсия, от себя самого..не накопил? ну подыхай с голоду.... как то так
ну, надо отдать должное: смелый, прям королевский, троллинг. и харей, видно же, что угарает сидит=)