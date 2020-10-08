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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (38 фото + 3 видео)

Автор:
08 октября 2020 07:38
Метки: комментарии   политика   юмор   
4468
38
3
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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232k
NAZARETH Автор поста 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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−29
trent07 4 дня назад
Монархисты - психически больные люди, их нужно лечить в психиатрической больнице
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936
Роман 4 дня назад
Комментарий к фото
и че? в огчередной раз умоемся, нам к.у.ем по губам поводили, а мы утерлись, как обычно... Лехаим подвальный триггер, и ни за что не отвечает. Теже пендосы давно бы ублюдка в Гуантанамо какое отправили, а мы... молчим и утираемся. Почему наш МИД молчит? Ну типа в суд и на ОЗХО, претензии к тем же наглосаксам, жабоедам? Не? а че так? ссымся, что нам перекроют очередные поставки запчастей для какого-нибудь нефтекомбината в Сибири?
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936
Роман 4 дня назад
Комментарий к фото
вот интересно, недавно наши "партнеры" остановили поставку запчастей для сухой джет, недавно была новость, что для автогаза нет поставок запчастей для станков - вы, недоумки, просрали свою промышленность и п.и.з.д.ите на запад - вы станки чем - золотыми слитками чинить будете? или вместо приборных досок - пачки евро будете в самолет вставлять? Завтра Bayer или монсанто какое остановит поставки гербецидов, тот же раундап - вы чем поля будете обрабатывать? сразу виден уровень образования твиттер олигофренов... Чем шире рот - тем больше пустого места в голове. Зато как кому долг простить, чтобы наши олигархи смогли денег больше заработать и вывести в оффшоры - так наша страна, вернее правительство - нет аналогов в мире! диктаторы х.у.е.вы
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10k
Killgrave 4 дня назад
Комментарий к фото
Хохлы испугались и решили подготовиться.
Хохлы испугались и решили подготовиться.
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385
Бендер Сгибатель Родригес 5 дней назад
А мы над хохлами смеялись....
Ссылка vk.com
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1k
Velho Safado Бендер Сгибатель Родригес 5 дней назад
"...Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей..."
А дамочка - жалкий подражатель великому комбинатору!
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385
Бендер Сгибатель Родригес Velho Safado 4 дня назад
Жалкая - это бесспорно. Но страшно, что слова этой больной осядут в колхозных умах и принесут немало бед во всех масштабах - будь то уличная драка или переворот в государстве. Нам всем хочется думать, что каждый из нас велик и почитаем, но у умного хватит ума осадить себя вопросом "чем я велик?", а дураку достаточно подпиток в виде таких бредовых видосов.
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85
etheral 5 дней назад
Комментарий к фото
Хыль тебе Казахстан не нравится? Родился, живу и кайфую (русский)
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28k
Юр21 5 дней назад
И зачем им инструкторы по коням, хохлы по жизни на волах всё тягают...
И зачем им инструкторы по коням, хохлы по жизни на волах всё тягают...
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14k
Максим Погода 5 дней назад
Королева убила принцесу Диану, за рога принцу, думаю этот "остряк" самоповесился не естественным образом))
Королева убила принцесу Диану, за рога принцу, думаю этот "остряк" самоповесился не естественным образом))
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3k
евгений 5 дней назад
По любому новичок привезли

По любому новичок привезли
По любому новичок привезли
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3k
евгений 5 дней назад
Еще и Украина усиленно напоминает
Еще и Украина усиленно напоминает
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21k
Е-Лена 5 дней назад
Кстати, после появления "НЕКСТА" в киргизском бешбармаке стало понятно, почему эта помойка названа именно так. Мол - все по очереди, кто следующий?..
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1k
Потомственный Минчанин Е-Лена 5 дней назад
Вообще-то это перевод с белорусского "некто". И это не просто "помойка", а рупор предателей Родины и своего народа!
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21k
Е-Лена Потомственный Минчанин 5 дней назад
Это не имеет решающего значения. Вполне возможно, что тот, кто создал киргизскую страницу (на фото), воспользовался созвучием белорусского слова с английским.
... Впрочем - время покажет. Хотелось бы мне ошибаться, но мало на это надежд...
Это не имеет решающего значения. Вполне возможно, что тот, кто создал киргизскую страницу (на фото), воспользовался созвучием белорусского слова с английским. ... Впрочем - время покажет. Хотелось бы мне ошибаться, но мало на это надежд...
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13k
Габит Калыков 5 дней назад
"Все последние слова будут за кыргызами."
Только вот ни одного первого слова от них никто не слышал.
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49k
Андрей Габит Калыков 5 дней назад
А как же классическое "Дай!"?
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1k
Федор Медведев 5 дней назад
Киргизка в ролике еще забыла про Чемпионат мира по шахматам.
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1k
Федор Медведев 5 дней назад
Конные артиллеристы приехали обучать подводных десантников. Чего не ясно то?
Конные артиллеристы приехали обучать подводных десантников. Чего не ясно то?
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49k
Андрей Федор Медведев 5 дней назад
Не знаю, что тут стебаться?! В Канаде, как и в Великобритании, названия частей и родов войск - традиция: конная артиллерия может вместо коней иметь на вооружении современные средства доставки. Вообще, нам тоже неплохо бы возродить исторически знАчимые названия для родов войск и частей: Семёновский Гренадёрский, например, или Драгунские кавалерийские полки - высокомобильные механизированные части, способные выполнять задачи по прорыву обороны или удержанию плацдарма. Или Кирасирский полк - на танках и бронемашинах. История должна продолжаться.
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301
Алексей Федор Медведев 5 дней назад
И-го-го, мля, как по канадски не знаю, но это точно зрада!
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1k
Федор Медведев Андрей 5 дней назад
роты пулеметчиков и автоматчиков будут Стрелецкими ротами, сельских врачей уездными лекарями назовем и тд и тп, история же??? Где то это уместно, а где откровенно глупо, смешно и совсем не нужно. А ракетные части тогда как называться будут? Войска во имя Перуна?
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49k
Андрей Федор Медведев 5 дней назад
Жаль, что Вы так ничего и не поняли.
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7k
ďim_13 Федор Медведев 4 дня назад
Авиация как? Бочковые или крылатые?))
Авиация как? Бочковые или крылатые?))
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
там сколько не помню - чо то находят, ибо тот еще "холодильник".... и каждый раз какой то ппц))) ну что ж, если с короной, рано или поздно - ВСЁ...вот, заначка....

там сколько не помню - чо то находят, ибо тот еще "холодильник".... и каждый раз какой то ппц))) ну что ж, если с короной, рано или поздно - ВСЁ...вот, заначка....
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
скажут, обязательно скажут, ща ток штаны и трусы постирают, и сразу начнут говорить :)

скажут, обязательно скажут, ща ток штаны и трусы постирают, и сразу начнут говорить :)
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1k
Потомственный Минчанин ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Ну а что, американский ВПК доволен. Авианосцы больше не строим, теперь строим другие вещи. Размещаем новые заказы на квадриллион баксов :)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
просто приехали любители шпилей и передали "магарыч" от Володи, в виде 2х пузырьков ;)

просто приехали любители шпилей и передали "магарыч" от Володи, в виде 2х пузырьков ;)
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
тут наступание на грабли, супер показательное, даже украина и тем более прибалтика так не смогли....но армяне древняя нация, опыта много, СМОГЛИ! :)

тут наступание на грабли, супер показательное, даже украина и тем более прибалтика так не смогли....но армяне древняя нация, опыта много, СМОГЛИ! :)
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301
Алексей ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
Я думал, что армяне довольно умные из гомиков сапиенсов, но оказывается, от человека только тело.

Остальное в лучшем случае от неандертальца, а то и от обезьяны.......
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
ну типа да...накопил - будет тебе пенсия, от себя самого..не накопил? ну подыхай с голоду.... как то так

ну типа да...накопил - будет тебе пенсия, от себя самого..не накопил? ну подыхай с голоду.... как то так
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301
Алексей ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
На самом деле, это трагедия. Но идя дорогой бандеры, можно ещё и не к такому придти......
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6k
ALFIE 5 дней назад
Комментарий к фото
ну, надо отдать должное: смелый, прям королевский, троллинг. и харей, видно же, что угарает сидит=)

ну, надо отдать должное: смелый, прям королевский, троллинг. и харей, видно же, что угарает сидит=)
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