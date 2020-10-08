31.

США и Европа бесплатно снабжать Украину вакциной не будут по понятным причинам, самим бы достать. Клянчить вакцину в России (на фоне анекдотичных заявлений про шесть лет полномасштабной войны с РФ и защиты Европы) было бы странно. Да и националисты не одобрят. Был ход получить российскую вакцину через Израиль, но видимо и там послали. Теперь вот вариант с "общим достоянием". То бишь Россия должна вакцину произвести, отдать в ВОЗ, а уже оттуда, так и быть, Украина снисходительно примет, обязательно бесплатно, потому что денег тоже нет.



Вокруг Зеленского стоят десятки стульев, но даже тех, что с пиками точеными, с каждым днем все меньше.