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Политические картинки.2

Политические картинки.2 (26 фото)

Автор:
04 октября 2020 21:22
Метки: политика   прикол   юмор   
3921
26
Политика в разнобой, сегодня мало.
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Метки: политика   прикол   юмор   
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32k
Андрей Старосельский День назад
Представил эту картину... Мляя, последнюю конфету бы отдал, чтоб это посмотреть. А если бы он еще и плакат нарисовал, что его в жопу ипут, то цены этому зрелищу, не было бы....
Представил эту картину... Мляя, последнюю конфету бы отдал, чтоб это посмотреть. А если бы он еще и плакат нарисовал, что его в жопу ипут, то цены этому зрелищу, не было бы....
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681
Jeugeny Tretyakov 51 минуту назад
406/7! Приятно смотреть!
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25k
Ashabad 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 9 часов назад
Калифорнию Франции жалко отдавать... Да и если честно, я бы лично Флориду отдал кубинцам...


Калифорнию Франции жалко отдавать... Да и если честно, я бы лично Флориду отдал кубинцам...
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Дмитрий К. Ashabad 2 часа назад
Кубинцам Флориду? Вместо Кубы? У них на этой карте Кубу отобрали и отдали филиппинцам
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25k
Ashabad 9 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
PARTY_zan 9 часов назад
Комментарий к фото
А как же Васильева - врач???
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914
pilot66 15 часов назад
Если так, вдруг, случится, и решу я сигануть с моста, знайте - это либерасты во главе с Навальным, Соболь и прочими Яшиными, а так же гн Природин лично, своим непрерывным нытьем отравили мое существование и довели до крайней черты. Кроме того, возня вокруг выборов в США, устроенная Байденом и Трампом подрывает веру в человечество и способствует моему решению. Настоящим, Прошу ЕСПЧ, следственные органы, спортлото и проч. сурово покарать данных персонажей по всей строгости закона... Но что-то мне подсказывает, что это все тоже работает в одну сторону. Вот ежели Темнейшего бы обвинил, тогда да, похайипили бы...


Если так, вдруг, случится, и решу я сигануть с моста, знайте - это либерасты во главе с Навальным, Соболь и прочими Яшиными, а так же гн Природин лично, своим непрерывным нытьем отравили мое существование и довели до крайней черты. Кроме того, возня вокруг выборов в США, устроенная Байденом и Трампом подрывает веру в человечество и способствует моему решению.
Настоящим, Прошу ЕСПЧ, следственные органы, спортлото и проч. сурово покарать данных персонажей по всей строгости закона...

Но что-то мне подсказывает, что это все тоже работает в одну сторону. Вот ежели Темнейшего бы обвинил, тогда да, похайипили бы...
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ pilot66 13 часов назад
Ирина Славина, Ирина Славина, достали решил узнать кто такая, чем жила и зачем сгорела. Оказалось дура упоротая, вот был бы класс, если бы наши упоротые либералы, каждую неделю в каждом городе поджигали себя в поддержку Славиной Ирины. Вот это был бы флешмоб ЯМЫ ИРИНА СЛАВИНА.
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8k
ПчёЛа Оль́гъ, Ѡль́гъ 12 часов назад
Лично Ирину я не знала, но читала ее статьи в Коза Пресс. И часто общалась обсуждая те или иные проблемы Нижнего Новгорода. Я абсолютно не одобряю то, что она совершила. Но назвать ее "упоротой дурой и либералом", абсолютно не зная человека, это как минимум подло и мерзко.
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8k
Antique computer ПчёЛа 10 часов назад
Ну, то есть недостаточно обвинений в адрес Российской Федерации в том, что она себя подожгла сама, чтобы назвать ее упоротой дурой?

Ясно-понятно.
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15k
Lelik ПчёЛа 6 часов назад
Хорошо, хорошо.
НЕупоротая и НЕдура мечтала о поводе для самоубийства последние года два(сейчас с ее страницы уже потерли эти записи, но интернет всё помнит), а теперь расскажите мне, куда идёт человек, одержимый такими идеями, при условии что у него есть вменяемые родственники и он НЕупорот окончательно?
Даю подсказку, аббревиатура из трёх заглавных букв, первая П.
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116
u811 16 часов назад
Комментарий к фото
Погадите-ка. Получается, следак боится УАЗиков? Это как стоматолог боялся бы зубной щетки. Либо мальчик врет, либо...
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139k
☭Cheкаво☭ 16 часов назад
Комментарий к фото
Ну, правильно, педофильные либеройды всякие, "УАЗиков" и боятся, правильно бояться, Закон сцуки не нарушайте, и бояться не придется.
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914
pilot66 17 часов назад
Збс! Ежели сопоставить ЭТОТ скриншот со скриншотом чуть ниже ... Получается забавная картинка "маслом": сей персонаж так не хочет ходить на работу, что боится служебного транспорта, прибывшего за ним. Мало того, крестоносцы еще и хайп на этом пытаются словить. О времена, о нравы!

Збс! Ежели сопоставить ЭТОТ скриншот со скриншотом чуть ниже ... Получается забавная картинка "маслом": сей персонаж так не хочет ходить на работу, что боится служебного транспорта, прибывшего за ним. Мало того, крестоносцы еще и хайп на этом пытаются словить. О времена, о нравы!
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612
Виктор Чикалев pilot66 15 часов назад
Ихний крест это швы на разорванной жопе ;) От страха, видать, лопнула.
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12k
Сталкер 23 часа назад
Совсем, что ли, йопнулся?! Одного раза не хватило?!

Совсем, что ли, йопнулся?! Одного раза не хватило?!
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12k
Сталкер 23 часа назад
Русфет, чёй-та ты разошёлся сегодня.
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341
Predictor День назад
Rusfet, ты бы определился. В предыдущем твоём посте, я написал, что "Красиво горит. Все бы так", так ты там написал, что не поддерживаешь это, а тут, что не скрин, то призыв гореть им.
Ты или трусы надень или крестик сними.
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351k
rusfet Автор поста День назад
Кстати,- а где ,Гур,- давно не видно,,-- не уж- то ещё один прозревшиий?,,,,Алилуя.
А вообще без них скучно,- не с кем поспорить.
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187k
Северное сияние День назад
Политические картинки.2
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1k
Shurovik Северное сияние 22 часа назад
- Внучек, как зовут того немца, по которому я схожу с ума?
- Альцгеймер, бабушка....
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13k
Габит Калыков Shurovik 17 часов назад
не "по", а "от"
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187k
Северное сияние Shurovik 15 часов назад
Только в нашем случае это не бабушка, а американский дедушка
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32k
Андрей Старосельский День назад
Не тушите его, пожалуйста....
Не тушите его, пожалуйста....
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60k
Максим Андрей Старосельский 22 часа назад
Мне одному видно, что это манекен?
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11k
робт Максим 13 часов назад
ну хз

ну хз
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60k
Максим робт 11 часов назад
я по виду сзади сужу. правая рука рукав куртки. там толщина запястья должна быть с бильярдный кий)
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15k
Мойша робт 9 часов назад
А если немножечко поплевать на огонь возмущения?
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7k
Андрей Ма-С Андрей Старосельский 4 часа назад
жиденько как то поджог то)))
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351k
rusfet Автор поста День назад
Ссылок нет,,- но я думаю правда..
Больничный" закрыли!?

На биткоин кошелек Навального 1 октября поступило в общей сложности 200 млн. рублей. Отличный гонорар за спектакль с отравлением.

Ссылок нет,,- но я думаю правда.. Больничный" закрыли!? На биткоин кошелек Навального 1 октября поступило в общей сложности 200 млн. рублей. Отличный гонорар за спектакль с отравлением.
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351k
rusfet Автор поста Андрей Старосельский День назад
Могли бы завалить , и платить не надо.
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351k
rusfet Автор поста Андрей Старосельский День назад
Он же уже никакой оппозиционер,,,,-- он никому не нужен, и сейчас напишет книгу ,о кровавом режиме,,,( на западе это любят)....
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12k
Сталкер rusfet 23 часа назад
Видимо, ещё не пришло время. ))
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13k
Габит Калыков rusfet 17 часов назад
Ну, как раз Пригожину заплатит за себя и за Любку.
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7k
babsbaberley rusfet 10 часов назад
Платят потому, что не сомневаются, что их деньги к ним же и вернуться, возможно даже с прибылью.
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351k
rusfet Автор поста День назад
В немецкий порт идет флот российских судов для завершения строительства "Северного потока-2"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

В то время когда судно-трубоукладчик "Академик Черский" проходит ходовые испытания в Балтийском море, отвлекая внимание, в немецкий порт Мукран стали прибывать суда снабжения из России
Вероятнее всего эти суда будут обеспечивать работы "Академика Черского" по достройке газопровода "Северный поток-2". На сегодняшний момент этих судов уже три.
В немецкий порт идет флот российских судов для завершения строительства "Северного потока-2" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В то время когда судно-трубоукладчик "Академик Черский" проходит ходовые испытания в Балтийском море, отвлекая внимание, в немецкий порт Мукран стали прибывать суда снабжения из России Вероятнее всего эти суда будут обеспечивать работы "Академика Черского" по достройке газопровода "Северный поток-2". На сегодняшний момент этих судов уже три.
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2k
Hellgone rusfet День назад
Дания дала разрешение на ЭКСПЛУАТАЦИЮ СП-2,что интереснее.
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351k
rusfet Автор поста Hellgone День назад
Сдаёт позиция,американского превосходства в Европе.
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20k
Саня rusfet День назад
Черский на рейде,вспомогачи в порту уже стоят)
Черский на рейде,вспомогачи в порту уже стоят)
Черский на рейде,вспомогачи в порту уже стоят)
Черский на рейде,вспомогачи в порту уже стоят)
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351k
rusfet Автор поста Саня День назад
А, кого волнует где он стоит вопрос в в том почему суда обеспечения там?, а он хорошо катается.
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1k
Яков rusfet 7 часов назад
подвозят трубы, провиант, топливо и пр. ксуйню.
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