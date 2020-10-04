Политика в разнобой, сегодня мало.
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Калифорнию Франции жалко отдавать... Да и если честно, я бы лично Флориду отдал кубинцам...
Если так, вдруг, случится, и решу я сигануть с моста, знайте - это либерасты во главе с Навальным, Соболь и прочими Яшиными, а так же гн Природин лично, своим непрерывным нытьем отравили мое существование и довели до крайней черты. Кроме того, возня вокруг выборов в США, устроенная Байденом и Трампом подрывает веру в человечество и способствует моему решению.
Настоящим, Прошу ЕСПЧ, следственные органы, спортлото и проч. сурово покарать данных персонажей по всей строгости закона...
Но что-то мне подсказывает, что это все тоже работает в одну сторону. Вот ежели Темнейшего бы обвинил, тогда да, похайипили бы...
Ясно-понятно.
НЕупоротая и НЕдура мечтала о поводе для самоубийства последние года два(сейчас с ее страницы уже потерли эти записи, но интернет всё помнит), а теперь расскажите мне, куда идёт человек, одержимый такими идеями, при условии что у него есть вменяемые родственники и он НЕупорот окончательно?
Даю подсказку, аббревиатура из трёх заглавных букв, первая П.
Збс! Ежели сопоставить ЭТОТ скриншот со скриншотом чуть ниже ... Получается забавная картинка "маслом": сей персонаж так не хочет ходить на работу, что боится служебного транспорта, прибывшего за ним. Мало того, крестоносцы еще и хайп на этом пытаются словить. О времена, о нравы!
Ты или трусы надень или крестик сними.
А вообще без них скучно,- не с кем поспорить.
- Альцгеймер, бабушка....
Больничный" закрыли!?
На биткоин кошелек Навального 1 октября поступило в общей сложности 200 млн. рублей. Отличный гонорар за спектакль с отравлением.
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В то время когда судно-трубоукладчик "Академик Черский" проходит ходовые испытания в Балтийском море, отвлекая внимание, в немецкий порт Мукран стали прибывать суда снабжения из России
Вероятнее всего эти суда будут обеспечивать работы "Академика Черского" по достройке газопровода "Северный поток-2". На сегодняшний момент этих судов уже три.