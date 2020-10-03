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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
03 октября 2020 19:28
Метки: комментарии   политика   юмор   
4040
34
2
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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222k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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3k
Алексей Куликов 14 часов назад
"Убей их всех! Начни с себя." (с) Чёрный обелиск

"Убей их всех!
Начни с себя." (с) Чёрный обелиск
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15k
Robin Hood День назад
Смотреть видео с 1:06
Смотреть видео с 1:06
Ссылка www.youtube.com
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191
Rredd День назад
Вот точно. был я такой себе гот. Дурость пёрла. А тут повестка. А дальше - пулемёт, горы, друзья и полное исцеление от дурости. Прям полное.

Вот точно.
был я такой себе гот.
Дурость пёрла.
А тут повестка.
А дальше - пулемёт, горы, друзья и полное исцеление от дурости.
Прям полное.
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15k
Robin Hood День назад
Политические комментарии из инета
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15k
Robin Hood День назад
Политические комментарии из инета
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28k
Юр21 День назад
Ну всё, дело азеров труба, хохлы они как бацилла Коха, к кому прицепились тому псдец...
Ну всё, дело азеров труба, хохлы они как бацилла Коха, к кому прицепились тому псдец...
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6k
Progressor День назад
Стеб защитан, все по теме.
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30k
борис День назад
Конечно, в Москве все прекрасно понимают, с кем в данный момент имеют дело в качестве главы Армении. Никаких сюрпризов тут нет. Как известно, придя к власти после определенного подобия майдана, Никол Пашинян последовательно проводит враждебную к России политику. В числе явно прозападных деятелей, которые пришли во власть вместе (и благодаря) с Пашиняном, например, экс-координатор избирательных программ организации «Transparency International» Армен Григорян, в частности, был назначен на должность главы Совета национальной безопасности. А начальником Государственной контрольной службы стал Давид Санасарян бывший представитель прозападной партии «Наследие», возглавляемой американским армянином Раффи Ованнисяном. Последний, в свою очередь, прославился тем, что во время антироссийских выступлений забрасывал яйцами здание посольства России. Это далеко не полный перечень армянских «друзей России».
Кстати, к внутренним антироссийским акциям Ереван относится очень толерантно, в частности, к митингам против военного присутствия РФ в Гюмри. Правда, они проходят тогда, когда все спокойно на линии соприкосновения, в случае обострений протесты против российской базы мгновенно прекращаются.
Нет взаимопонимания у России и Армении и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. С приходом Пашиняна к власти в 2018-м был арестован генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, долгое время Ереван тормозил процесс назначения его преемника и открыто выступал против предложенной Москвой и Минском кандидатуры госсекретаря СБ Белоруссии Станислава Зася.
Именно при Пашиняне Управление по защите государственных интересов Генпрокуратуры Армении возбудило уголовное дело по факту отчуждения государственного имущества из концессионных активов ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 100% дочерней компании ОАО «Российские железные дороги». Постоянно обостряются вопросы цены на газ популярные в отношениях экс-республик с Москвой.
На фоне такого бэкграунда неуклюжие многовекторные поползновения Пашиняна, не первый и, конечно, не последний раз демонстрирующего Москве, что не так уж Ереван и хочет дружить, и есть, мол, партнеры поинтереснее РФ, пожалуй, лишь убеждают Россию в правильности нейтралитета в карабахском конфликте. У России и Азербайджана официальный статус стратегического партнерства. Да и многое ли может найти Никол Пашинян на «западном фронте»? Турция, обвиняемая Ереваном во вмешательстве, вообще является членом НАТО.
Так что, попытки Пашиняна усилить западное влияние в ущерб российскому в регионе могут привести к известной ситуации с двумя зайцами, стульями и т. д. Собственно, многовекторность на постсоветском пространстве ведет всегда к этому.
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 2 дня назад
Интересный ответ на попытку Украины назвать Россию "Масковией" нашли в Белоруссии.
Интересный ответ на попытку Украины назвать Россию "Масковией" нашли в Белоруссии.
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12k
Сталкер 2 дня назад
И ОНО считает, что ОНО и подобные имеют право на существование?! В больничке разве что. Закрытой. Или в резервации...
И ОНО считает, что ОНО и подобные имеют право на существование?! В больничке разве что. Закрытой. Или в резервации...
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17k
Matrosskin 2 дня назад
ох тыж блд.....вешальщик. Так то конечно - опасный он человек, я вот например чуть со смеху не помер. Ну, как говорится - велком, приходи, но потом не жалуйся
ох тыж блд.....вешальщик. Так то конечно - опасный он человек, я вот например чуть со смеху не помер. Ну, как говорится - велком, приходи, но потом не жалуйся
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
врядли...там шлепнуть могут в любой момент + малоли, а вдруг РФ тригернется? тогда точно капец будет и не ясно откуда прилетит :) так что чувство самосохранения, по идее, должно перевесить.

врядли...там шлепнуть могут в любой момент + малоли, а вдруг РФ тригернется? тогда точно капец будет и не ясно откуда прилетит :) так что чувство самосохранения, по идее, должно перевесить.
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
пользуется передышкой, пока "боссу" т.е. штатам не до него... а ведь им тоже займутся. когда у себя разрулят хотя бы часть.

пользуется передышкой, пока "боссу" т.е. штатам не до него... а ведь им тоже займутся. когда у себя разрулят хотя бы часть.
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2k
mobi dic 2 дня назад
а ведь родились они нормальными, где то по пути сбой произошёл,понять бы где и как.
а ведь родились они нормальными, где то по пути сбой произошёл,понять бы где и как.
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2k
mobi dic 2 дня назад
врут больше всего на охоте и войне, не помню чья цитата.
так что всё нормально.)
врут больше всего на охоте и войне, не помню чья цитата. так что всё нормально.)
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2k
mobi dic 2 дня назад
ну трампа скорей всего вылечат,а вот сенатор похоже безнадёжен.)
ну трампа скорей всего вылечат,а вот сенатор похоже безнадёжен.)
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11k
робт 2 дня назад
ну в общем то
справедливости ради... многие киберспортсмены выглядят так...
шахматы же никого не смущают как спорт

ну в общем то справедливости ради... многие киберспортсмены выглядят так... шахматы же никого не смущают как спорт
ну в общем то справедливости ради... многие киберспортсмены выглядят так... шахматы же никого не смущают как спорт
ну в общем то справедливости ради... многие киберспортсмены выглядят так... шахматы же никого не смущают как спорт
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3k
Весельчак У робт 2 дня назад
Страйка не хватает
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12k
Сталкер робт 2 дня назад
А "день ног" они не пропускают? А то по фото как-то непонятно. )))
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3
zpatag Сталкер День назад
Лысого часто гоняют вот и руки накачали
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351k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Alan Garner rusfet 2 дня назад
Класс!!!
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NAZARETH

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