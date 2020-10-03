Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
5.
Еще один мамкин убивака. Олександр убьет всех, если догонит и в подоле платья не запутается.
8.
Карикатура во французском журнале ""Le Canard enchaine".
Макрон:
- Я восхищён мужеством протестующих Белоруссии!
Тихановская:
- Они черпают вдохновение у "жёлтых жилетов"!
- Я восхищён мужеством протестующих Белоруссии!
Тихановская:
- Они черпают вдохновение у "жёлтых жилетов"!
9.
Шестой день идут бои между азербайджанской и армянской армиями.
Каждый день из Баку и Еревана поступают данные о потерях людей и боевой техники. Вот только ни у одной стороны нет столько танков, сколько уже «подбили» противники .
14.
Минск отозвал своих послов из Польши и Литвы
МИД Белоруссии отозвал послов из Польши и Литвы, а также потребовал у посольств этих стран сократить количество работающих дипломатов в Минске. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз
17.
«Хочу любить и быть любимой»,- сказал Олег и замолчал. Молчал в ответ военный доктор, молчал военный комиссар
27.
Разграбление Украины продолжается: Зеленский подписал очередной закон в интересах Запада
Президент Зеленский подписал закон о поправках в государственный бюджет на 2020 год, который разрешает правительству снять ограничения на зарплаты в госкомпаниях и наблюдательных советах. Это одно из требований МВФ для предоставления Киеву нового транша фонда.
28.
Ничего необычного: Сталин едет на электросамокате по Имеретинке и непечатно выражается.Но настроение у него прекрасное. Чего и вам желаю!!!
29.
На юге Франции дождливо
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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"Убей их всех!
Начни с себя." (с) Чёрный обелиск
Вот точно.
был я такой себе гот.
Дурость пёрла.
А тут повестка.
А дальше - пулемёт, горы, друзья и полное исцеление от дурости.
Прям полное.
Кстати, к внутренним антироссийским акциям Ереван относится очень толерантно, в частности, к митингам против военного присутствия РФ в Гюмри. Правда, они проходят тогда, когда все спокойно на линии соприкосновения, в случае обострений протесты против российской базы мгновенно прекращаются.
Нет взаимопонимания у России и Армении и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. С приходом Пашиняна к власти в 2018-м был арестован генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, долгое время Ереван тормозил процесс назначения его преемника и открыто выступал против предложенной Москвой и Минском кандидатуры госсекретаря СБ Белоруссии Станислава Зася.
Именно при Пашиняне Управление по защите государственных интересов Генпрокуратуры Армении возбудило уголовное дело по факту отчуждения государственного имущества из концессионных активов ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 100% дочерней компании ОАО «Российские железные дороги». Постоянно обостряются вопросы цены на газ популярные в отношениях экс-республик с Москвой.
На фоне такого бэкграунда неуклюжие многовекторные поползновения Пашиняна, не первый и, конечно, не последний раз демонстрирующего Москве, что не так уж Ереван и хочет дружить, и есть, мол, партнеры поинтереснее РФ, пожалуй, лишь убеждают Россию в правильности нейтралитета в карабахском конфликте. У России и Азербайджана официальный статус стратегического партнерства. Да и многое ли может найти Никол Пашинян на «западном фронте»? Турция, обвиняемая Ереваном во вмешательстве, вообще является членом НАТО.
Так что, попытки Пашиняна усилить западное влияние в ущерб российскому в регионе могут привести к известной ситуации с двумя зайцами, стульями и т. д. Собственно, многовекторность на постсоветском пространстве ведет всегда к этому.
врядли...там шлепнуть могут в любой момент + малоли, а вдруг РФ тригернется? тогда точно капец будет и не ясно откуда прилетит :) так что чувство самосохранения, по идее, должно перевесить.
пользуется передышкой, пока "боссу" т.е. штатам не до него... а ведь им тоже займутся. когда у себя разрулят хотя бы часть.
так что всё нормально.)
шахматы же никого не смущают как спорт