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Украинцы поддержали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Украинцы поддержали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 06:54
Метки: Нобелевскую   выдвижение   премию мира   путин   
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Российские агентства с большой помпой сообщили о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира. Выдвинул Путина, оказывается, некий писатель Комков, автор книги "Кремлевский сурок". Писатель настолько известный, что о нем даже нет статьи в Википедии. И вообще нигде о нем ничего нет.

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Метки: Нобелевскую   выдвижение   премию мира   путин   
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Валерий Викторович 3 дня назад
Наличие/отсутствие статьи в Википедии не показатель заслуг личности. Ваня, об Вас там написано?
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doker 3 дня назад
О миллиардере виолончелисте Ролдугине тоже "вики" не писала. Так что и о Комкове статья выйдет вскоре.
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