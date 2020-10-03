Украинцы поддержали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Однако в Уставе Нобелевской премии мира определено, что выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право 7 категорий физических лиц:



1. Члены национальных парламентов и правительств различных стран;

2. Члены международных судов;

3. Ректоры университетов; профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии; директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;

4. Лица, награждённые Нобелевской премией мира;

5. Члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира;

6. Действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета;

7. Действующие и бывшие советники норвежского Нобелевского комитета.



Ни к одной из этих категорий писатель Комков, кажется, не относится.



Но по сути он достоит не как никто другой. Путин уж точно не Обама, который развязал несколько войн после получения премии мира. Путин закончил войну в Сирии, не дал начаться войне на украине, как может удерживает США от гонки вооружений и предлагает различные варианты ограничения ядерного вооружения в мире. То, что Трампу нафиг не нужно разоружение и безопасность в мире (а наоборот готов вести агрессивную политику), то, что Зеленский не может ничего сделать со своими нациками для продвижения мира на Донбассе, это уже другой вопрос.



Вот и украинский телеканал «НАШ» в прямом эфире провел опрос о том, достоин ли президент России Владимир Путин Нобелевской премии мира.



Большинство зрителей ответили утвердительно. Так, «да» ответили 76% зрителей, «нет» — 24%.



Результаты опроса вызвали скандал на украине. Вот так отреагировали на мнение своих граждан некоторые украинские политики и журналисты:



«Я думаю, главное – это глубокая физиологическая отвращение ко всем участникам этого эфира, учитывая владельца канала. Они и до этого были зашкварены, но это уже вне любой черты», — возмутился журналист Иванов, призвав власти отреагировать на случившееся.



А бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, заявил у себя в Фейсбуке, что это "Перепись идиотов среди зрителей одного из телеканалов Украины".



Вот послушайте, как прорвавшийся в прямой эфир житель Донецка шокировал студию на украине: