Насчет Армении

Мне постоянно говорят, что Россия ДОЛЖНА заступиться за Армению. Мол, если Путин этого не сделает, "он сольет" и "навсегда потеряет Армению". Знаете что? Хватит этого ребячества. Во-первых, хотя Россия обязана защищать Армению по договору ОКДБ, она абсолютно не обязана защищать армянскую армию в Карабахе, который формально часть Азербайджана. Во-вторых, Азербайджан, не будучи формальным военным союзником России, никак России не угрожает.
Более того, в отличие от Армении, про-западные НКО и соросята в особенности, там не привечаются. В-третьих, как можно потерять то, что уже потеряно?
Сами посудите. Армения постоянно смотрит на Запад, а с Россией в союзе от отчаяния. Они бы нас с потрохами сдали, как Грузия, вместе с которой одними из первых вышли из СССР с криками про оккупацию (а были и террористы в 70-х), но угроза Азербайджана и в особенности Турции вынуждает их скрипя зубы с союзом с Россией мириться. Мы для них - этакий простоватый верзила в классе старшей школы. Пока бандюганы вокруг, лучше за него держаться, а как он распугает гопников, так вроде и не нужен больше. Даже стыдно с таким рядом находиться - что "приличные" мажоры подумают? База в Гюмри скажете вы? Так эта база нужна больше Армении, поскольку служит некоей гарантией от нападения. России Армения - что чемодан без ручки. Общей границы нет, с двух сторон враждебные армянам турки и азербайджанцы, а еще с одной враждебная уже России Грузия, у которой с армянами в Джавахетии свои терки.
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Короче, я вижу, что армянам русские неприятны. Русские - это парии Европы, а Армяне - Европа. Древняя нация, много ученых-деятелей культуры, а тут какая-то совково-квасная деревенщина. Вот эти хождения сторонников Пашиняна с очевидными антирусскими лозунгами по улицам Еревана вовсе не встречали никакого отпора. Даже российские армяне для них - богатые деревенские родственники, которых по большому счету любят ради денег, а так - стесняются. Вот французские или калифорнийские - это да! А эти, которые в Краснодаре или Москве - так, что-то непонятное. Да и в спорах в сети то и дело проскакивает: русские - азиаты, деспотия, пьяницы, бабы - шлюхи. То ли дело - армяне!
Зато теперь - братушки, пора помогать. Знаем как эти братушки платят за добро: болгары, грузины, украинцы, да те же поляки помнят только и исключительно плохое, их лидеры русофобы. А что каждая из вышеупомянутых наций обязана русским своим ФИЗИЧЕКИМ существованием все они вспоминать не хотят. Евреи, кстати, тоже, но они в братушки не лезут.
Короче, или вы в Империи, или идите лесом. Так вижу
Короче, или вы в Империи, или идите лесом. Так вижу
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Свои чернож*пые проблемы решайте сами. Армяне и азеры самые хитрожо*пые нации которые мне встречались. Все такие бедные и несчастные, притесненные, угнетенные народы, бл.
Чуть булки расслабишь и поверишь в этот пи*здешь- сразу попытаются нае*бать.
И что характерно- сразу забывают как сами русских притесняли и орали " Ваня- чемодан-вокзал- Москва". А русские-то помнят все, если что.
Да пошли вы найух, множите друг друга на ноль- ваше личное дело.
Меньше ваших черных рож будет на улицах страны, которую вы регулярно гов*ном поливали и поливаете.
Можно условие поставить ,если не прекратят бойню То вышлют и тех и этих из Москвы и турок в том числе скопом ..Сразу переговоров запросят ..! Пока так можно и нужно считаю !
А доказательства это то, что в пятницу выпивал в теми , кто в понедельник уже будет там.
Тебе пофамильно всех перечислить или та слово поверишь?