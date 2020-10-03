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Насчет Армении

Насчет Армении (5 фото)

Автор:
03 октября 2020 06:08
Метки: армения   россия   счет   
4057
5
Мне постоянно говорят, что Россия ДОЛЖНА заступиться за Армению. Мол, если Путин этого не сделает, "он сольет" и "навсегда потеряет Армению". Знаете что? Хватит этого ребячества. Во-первых, хотя Россия обязана защищать Армению по договору ОКДБ, она абсолютно не обязана защищать армянскую армию в Карабахе, который формально часть Азербайджана. Во-вторых, Азербайджан, не будучи формальным военным союзником России, никак России не угрожает.
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Метки: армения   россия   счет   
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2k
Кирилл.Ка. 3 дня назад
Отлично написано, всё в точку. Хитрожопейшая нация.
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12k
Владислав Грецов 52 минуты назад
в этот конфликт лезть точно не стоит....
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444
не хохол 13 часов назад
Чертовы твари ! А мне приятно читать , что они там херачатся , ублюдки продажные. Одно обидно, в конце концов наши дети пойдут миротворить и погибать под их пулями. А надо урыть мразей до последнего , армян - продажная хитрая тварюга.
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2k
Rekapra 23 часа назад
Помочь Армении и Азербайджану надо людьми - армянами и азербайджанцами. У нас их много.
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2k
Гур День назад
Только максимально прагматичная политика в отношении ВСЕХ стран. Хватит уже разных "братушек" . У России только два союзника-армия и флот. (С)
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975
Игорь С День назад
На**ер пусть идут. Россия им ничего не должна, и Роисся тоже.
Свои чернож*пые проблемы решайте сами. Армяне и азеры самые хитрожо*пые нации которые мне встречались. Все такие бедные и несчастные, притесненные, угнетенные народы, бл.
Чуть булки расслабишь и поверишь в этот пи*здешь- сразу попытаются нае*бать.
И что характерно- сразу забывают как сами русских притесняли и орали " Ваня- чемодан-вокзал- Москва". А русские-то помнят все, если что.
Да пошли вы найух, множите друг друга на ноль- ваше личное дело.
Меньше ваших черных рож будет на улицах страны, которую вы регулярно гов*ном поливали и поливаете.
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10k
Graf Sokolov День назад
Всё верно сказано. Есть армянская поговорка, если Армян тебя назвал Другом значит от тебя хочет обмануть, а если он тебя назвал Братом, он тебя уже обманут.
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43k
Ибака Грозный День назад
Путин молодец, не лезет в эту клоаку!!! Нах этим армяшкам карабах ( там же горы одни), если они в своём большинстве в России тусуются???
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2k
Урий Урьевич День назад
Что-то я не заметил массовый исход армян из России для защиты своей родины! А мы лять должны под пули лезть...
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15k
migun31 День назад
Через час, как русский солдат покинет Армению, у неё начнут отжимать НКР по самый Ереван.
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14k
Alex migun31 День назад
И что? Пусть отжимают хоть по границы. Какая нам разница с какой недружественной страной граничить? Это когда вокруг дружественные страны - имеет смысл за них бороться. А в остальных сортах русофобов особой разницы нет. Только желательно границы закрыть напрочь с той стороны на время пока там размахивают "тапками" и гоняются за "тараканами". Жаль только, что всяческие чиновники и прочие "крутые" из страны все равно сбегут, да еще и с деньгами. Но увы идеала не существует.
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19k
Надежда День назад
Насчет Армении
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2k
Жиллиман Надежда День назад
А на хрен бы они не пошли? Вон пусть Пшинян к своим "западным партнёрам" обращается.
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10k
Graf Sokolov Надежда День назад
Ара иди лесом в Европу и проси помощи там.
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14k
КешаИванов 2 дня назад
А коньяк армянский- хорош.
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160
NAVI КешаИванов День назад
Спору нет, хорош, только вряд ли Вы его пили настоящий, а то, что продается в наших магазинах, это г.... . По мне, так дагестанский на порядок качественнее. ИМХО
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1k
Яков NAVI 7 часов назад
да и калининградский тоже ничё так.
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Белорусам нужно помогать, нужно было помочь хохлам, а вот армяшкам-нет. Торгаши, продадут за пачку чая. Пусть расхлебывают свои шовинистические замашки сами, хотели Карабах, получайте, может еще и Арарат снова захотите? Попробуйте.
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2k
владимир 2 дня назад
Кстати помните как группа армян убила российского спецназовца. Нашумевшая была история. Армяне забыли как убили Никиту Белянкина. Убийца скрылся на территории Армении. и вообще считают что что гибель Белянкина неправильно называть убийством. Даже выходили из-за этого на протесты в Ереване перед посольством РФ. Так что чем больше им от азербайджанцев достанется тем лучше. Они заслужили то что с ними происходит.
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4k
Сергей 2 дня назад
Во бня!а я так вообще их не различаю.
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228
МИХАН 2 дня назад
Слышал я уже такое в 90-х Хватит кормить того и того и т.д. Уйдем из Армении ,Казахстан запылает и т.д. Как кто то говорил правильно "мы в Сирии чертей мочим ,которые могли бы скоро оказаться у границ России..!".
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3k
cfhfwby МИХАН 2 дня назад
А ты почитай сайты казахстанских сопляков, там сплошь и рядом националистические призывы, нас там за скот считают, хотя сами недалеко от своих баранов ушли.
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8k
woo cfhfwby 2 дня назад
После Перестройки там это началось. Сейчас усилилось. Новое поколение, которым сейчас от 15 до 20 лет, против Русских. Кто то им в голову это все время вбивает. Да и со стороны государства...есть шаги, которые не дают расслабляться Русским.
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228
МИХАН cfhfwby День назад
Я знаю ,поэтому то России нужно жесткую политику занять ..А не бежать как нам тут многие предлагают ..Время задабривания и покупка дружбы прошло уже давно .. Помнится во времена конфликта 08.08.08 в Москве да и по всей России прошла волна зачисток ..Думаю это утихомирило Сакашвилли и его потом скинули резко ..Тоже самое можно проводить периодически и против других "братьев" ..Деньги решают ВСЕ !!! Мы у запада быстро учимся ..
Можно условие поставить ,если не прекратят бойню То вышлют и тех и этих из Москвы и турок в том числе скопом ..Сразу переговоров запросят ..! Пока так можно и нужно считаю !

Ссылка youtu.be
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228
МИХАН День назад
Слишком мы добрые в России ..Пора уже зачистить !

Ссылка youtu.be
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2k
Азиз Ниязов МИХАН День назад
Совсем кукухой поехал? Какое отношение Казахстан имеет к этому?
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2k
uncommon 2 дня назад
ХЗ. про Армению ничего сказать не могу, мне 34. Я в СССР прожил всего 5 лет и сложно судить что то о братском народе, и поводу политики че сказать...Епт, моя страна как прям я, всем помогает и дает, но прощает, а я не прощаю...тут обидно немножко, на да ладно, я к чему. У нас 2 союзника - Армия и Флот, ну 2.1 ВКС. остальные нахер,Украинцев считал всегда братьями, и сейчас. Да, власти -дерьмо, народ может бы и поменял ,но боится, я считаю что мы с ними одни. А про Белорусов вообще молчу, те свои в тапочку. и вот только эти и есть....о вот только этим свое сми под влиянием власти такого го*на в уши налить может..... И в итоге "на друга надейся, а сам не плошай"...Армения, я хз кто такая.
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2k
uncommon 2 дня назад
синий...коряво пишу(
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445
manowar _by 2 дня назад
Читаешь и понимаешь, что автор прав на все 100%.
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617
Михаил Федориненко 2 дня назад
Дядя вова уже отправил пацанов из Новороссийска ( ВДВ) на защиту армении
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52
taxcop Михаил Федориненко День назад
"Какие ваши доказательства?" Или это так высер хохла? Главное нагадить в комментах, да?
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617
Михаил Федориненко taxcop День назад
Высер здесь только твой, а если включишь свои пропитые мозги то можешь узнать, что в Новороссийске находиться дивизия ВДВ
А доказательства это то, что в пятницу выпивал в теми , кто в понедельник уже будет там.
Тебе пофамильно всех перечислить или та слово поверишь?
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2k
Азиз Ниязов Михаил Федориненко День назад
С 3.14здаболами бухал наверное, диванными воинами
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144
Moon24 2 дня назад
Привыкли хитрожопые жить за счет России , войнушку развязали - их проблемы
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21k
Slawa49 2 дня назад
для России азербайджан более выгоден!!!!!! да и гадил России он меньше армении!!! а вот в своих городах я бы предпочел не наблюдать ни тех ни других!!!! у нас в городе последнее время как то прибавилось машин с армянскими номерами!!!!!!! чейто армяне не на фронт а подальше от него в Россию ломятся)))))))) да и азербайджанцы чейто не спешат рынок покидать и вставать в ряды азербажанской армии
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15k
migun31 Slawa49 День назад
Машин с номерами прибавилось, так как было выгодно оттуда их пригонять. Таможить не надо, налоги платить тоже и штрафы. Но лавочку прикрыли, скоро на убыль пойдет.
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