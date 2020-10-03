Насчет Армении

Сами посудите. Армения постоянно смотрит на Запад, а с Россией в союзе от отчаяния. Они бы нас с потрохами сдали, как Грузия, вместе с которой одними из первых вышли из СССР с криками про оккупацию (а были и террористы в 70-х), но угроза Азербайджана и в особенности Турции вынуждает их скрипя зубы с союзом с Россией мириться. Мы для них - этакий простоватый верзила в классе старшей школы. Пока бандюганы вокруг, лучше за него держаться, а как он распугает гопников, так вроде и не нужен больше. Даже стыдно с таким рядом находиться - что "приличные" мажоры подумают? База в Гюмри скажете вы? Так эта база нужна больше Армении, поскольку служит некоей гарантией от нападения. России Армения - что чемодан без ручки. Общей границы нет, с двух сторон враждебные армянам турки и азербайджанцы, а еще с одной враждебная уже России Грузия, у которой с армянами в Джавахетии свои терки.