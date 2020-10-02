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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (36 фото + 2 видео)

Автор:
02 октября 2020 21:22
Метки: комментарии   политика   юмор   
3532
36
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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222k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии 2
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21k
Андрей 2 дня назад
Комментарий к фото
А как не мы заслали, конечно мы, это же Сати Казанова
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2k
Андрюша 2 дня назад
о... я так понимаю шумеры жавелины решили перепродать?
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2k
Андрюша 2 дня назад
если, тысячи вагонов зерна съели мыши, что помешает 100 млн кубов газа например долгоносикам снюхать?
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
хм, ну я как узнал, сразу сказал, что просто "за айфон", грубо говоря, "огрели по затылку" и все...алаверды, можно сказать, но масштаб крайне мал....ничо, посмотрим чо будет в декабре в самих штатах :))

хм, ну я как узнал, сразу сказал, что просто "за айфон", грубо говоря, "огрели по затылку" и все...алаверды, можно сказать, но масштаб крайне мал....ничо, посмотрим чо будет в декабре в самих штатах :))
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
еще и в ООН отдельное место было, несмотря на то что "в составе". и да, косо смотреть боялись, ибо именно в УССР был ударный кулак, который должен был (и смог бы) обеспечить достойный недельный "фистинг" (шучу, прорыв) до ла-манша и привет европе ;)

еще и в ООН отдельное место было, несмотря на то что "в составе". и да, косо смотреть боялись, ибо именно в УССР был ударный кулак, который должен был (и смог бы) обеспечить достойный недельный "фистинг" (шучу, прорыв) до ла-манша и привет европе ;)
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а ктото сомневался что так будет?

а ктото сомневался что так будет?
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ну прям античная греческая\македонаская традиция..а чо?! :)))))))))) но для ценителей есть новодел: панин, который любит "гав" :)))

ну прям античная греческая\македонаская традиция..а чо?! :)))))))))) но для ценителей есть новодел: панин, который любит "гав" :)))
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44k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Роман Александр 3 дня назад
хохлы на стороне армяН штоле? Не то, чтобы прямо айзеров жаль, но совсем не по-человечески
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Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
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