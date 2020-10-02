Политические комментарии с сарказмом.
10.
Либерда наверное в замешательстве, не ржавый металлолом, не российский, но разбился, поэтому сделали вид что ничего не произошло.
21.
Каждый народ достоин своего правителя
25.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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хм, ну я как узнал, сразу сказал, что просто "за айфон", грубо говоря, "огрели по затылку" и все...алаверды, можно сказать, но масштаб крайне мал....ничо, посмотрим чо будет в декабре в самих штатах :))
еще и в ООН отдельное место было, несмотря на то что "в составе". и да, косо смотреть боялись, ибо именно в УССР был ударный кулак, который должен был (и смог бы) обеспечить достойный недельный "фистинг" (шучу, прорыв) до ла-манша и привет европе ;)
а ктото сомневался что так будет?
ну прям античная греческая\македонаская традиция..а чо?! :)))))))))) но для ценителей есть новодел: панин, который любит "гав" :)))