Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы ошиблись адресом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы ошиблись адресом.
8.
Мать семерых детей, принадлежащая к племени коренных индейцев, вместо помощи подверглась насмешкам и расистским оскорблениям от персонала. Её обзывали ТП, говорили, что "лучше было бы ей умереть" и "такие как она, только и умеют, что плодиться, а мы за это плати"...
Вместо диагноза ей прописали морфий от боли, хотя она умоляла не вводить его, так как у нее проблемы с сердцем и установлен кардиостимулятор.
Она умерла . Одну медсестру уволили...
Теперь ясно, почему рагули так тянутся в Канаду, там просто как дома.
Вместо диагноза ей прописали морфий от боли, хотя она умоляла не вводить его, так как у нее проблемы с сердцем и установлен кардиостимулятор.
Она умерла . Одну медсестру уволили...
Теперь ясно, почему рагули так тянутся в Канаду, там просто как дома.
20.
Украина через 20 лет: Утратит территории - 86% Вернёт/получит территории - 10% Останется в сегодняшних - 4%
22.
Если третий муж бьёт по морде, значит не муж виноват, а морда...
40 лет бьёт старший сын
50 лет бьёт младший сын
60 лет подрастает внук.
Хоспидя, как тебя ещё не убили, дуру такую.
50 лет бьёт младший сын
60 лет подрастает внук.
Хоспидя, как тебя ещё не убили, дуру такую.
24.
В Киеве заявили о готовности оказать военную поддержку Азербайджану
Если Украина пошлёт Азербайджану в поддержку ограниченный контингент из начальников складов, бань, клубов и столовых - вопрос будет решён за 24 часа!!!
25.
В Белоруссии предложили считать столицей Украины село Борщи
Даёшь политическую ось Париж - Берлин - Москва - Борщи - Пекин - Дели!..✊🏻
Будущего Гаранта безопасности в Евразии...👍🏻
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В Белоруссии предложили считать столицей Украины поселок Борщи, который расположен на севере Одесской области. С такой инициативой выступил близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
Будущего Гаранта безопасности в Евразии...👍🏻
==================================================================
В Белоруссии предложили считать столицей Украины поселок Борщи, который расположен на севере Одесской области. С такой инициативой выступил близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».
26.
Задержан минчанин, избивший 72-летнего пенсионера за политические взгляды.
29.
Нацистскую свастику выложили своими телами дети из молодежного лагеря «Правого сектора».
Фото с «перфомансом» опубликовал в соцсети глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
По его информации, детским лагерем руководит поэтесса Диана Виноградова, которая ранее отбывала тюремный срок.
«Эти дети весело изображающие нацистскую свастику — участники молодежного лагеря Правого сектора „Коммандос“. В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк). На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году», — написал Долинский.
Отметим, что на сайте «Правого сектора» указано, что Диана Виноградова была осуждена на 4,5 года лишения свободы по статье 161. ч.2 «Разжигание межнациональной вражды».
По его информации, детским лагерем руководит поэтесса Диана Виноградова, которая ранее отбывала тюремный срок.
«Эти дети весело изображающие нацистскую свастику — участники молодежного лагеря Правого сектора „Коммандос“. В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк). На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году», — написал Долинский.
Отметим, что на сайте «Правого сектора» указано, что Диана Виноградова была осуждена на 4,5 года лишения свободы по статье 161. ч.2 «Разжигание межнациональной вражды».
30.
- А что, отец, - спросил молодой человек, затянувшись, - Долбо...бы у вас в городе есть?
Старик дворник ничуть не удивился.
- Есть,но они себя называют "свидомые украинцы", - ответил он, охотно ввязываясь в разговор
Старик дворник ничуть не удивился.
- Есть,но они себя называют "свидомые украинцы", - ответил он, охотно ввязываясь в разговор
32.
Как белому парню назвать негра нигером, чтоб тот не смог предъявить за это
Авторский пост
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Отказ я написал еще до присяги настоящей стране
Сидеть Дмитриеву все 10 лет возле параши или под шконкой, с сильно болящей жопой...
Слушайте, мне одному кажется, что Навальный всё больше и больше превращается в некий гибрид Горби и ЕБН?
ну , господа иудеи(понятно что не все лично), сами ж выращивают таких мальчиков, потом что то выходит из под контроля, и господ иудеев, которые не успели сделать лыжи, грузят в вагоны...дальше все в курсе.... а потом спасают, угадайте кто. и ладно бы в 1й раз, нет...
О невезучих таки должна позаботится администрация Севастополя выделив землю под американское кладбище в дополнению к французскому,,английскому и немецкому.
так бы сразу и сказали.
)))