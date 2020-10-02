8.

Мать семерых детей, принадлежащая к племени коренных индейцев, вместо помощи подверглась насмешкам и расистским оскорблениям от персонала. Её обзывали ТП, говорили, что "лучше было бы ей умереть" и "такие как она, только и умеют, что плодиться, а мы за это плати"...

Вместо диагноза ей прописали морфий от боли, хотя она умоляла не вводить его, так как у нее проблемы с сердцем и установлен кардиостимулятор.

Она умерла . Одну медсестру уволили...

Теперь ясно, почему рагули так тянутся в Канаду, там просто как дома.