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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (38 фото + 2 видео)

Автор:
02 октября 2020 15:44
Метки: комментарии   политика   юмор   
3461
38
2
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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42  комментария
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222k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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222k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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−66
Путин אуйло 3 дня назад
Что надо сделать чтобы мрня наконец лишили гражданства страной рашки?
Отказ я написал еще до присяги настоящей стране
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12k
Сталкер Путин אуйло 3 дня назад
Выйди в окно. Лифчик можешь не снимать. Велик и кошку не трогай.
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1k
Alex Сталкер 3 дня назад
Какой смысл этим полудуркам-говноедам отвечать? Модеров звать надо
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41k
Михалыч Путин אуйло 3 дня назад
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324
Сергей Путин אуйло 2 дня назад
У тебя дома газ или электричество?Ответь,я вариантов накидаю.
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15k
Robin Hood 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
Свои Пять Копеек Robin Hood 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Татьянин день 3 дня назад
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4k
Татьянин день 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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28k
Юр21 3 дня назад
Человек! И смелый человек.
Человек! И смелый человек.
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1k
Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
Спасибо России за светлое будущее Google, microsoft и Intel!!!
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1k
Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
и центр, как мишень, фугас афиационный на 250 кг., чтобы даже хоронить нечего было - все на удобрение
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1k
Роман 3 дня назад
Комментарий к фото
Бедный Карабас, у него какое-то загострення...
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32k
Андрей Старосельский 3 дня назад
У Шендеровича, Ахеджаковой и остальных макаревичей, другая мораль? У них педофилия не аморальна и допустима? Наверное они выбрали не ту страну для проживания. Пусть издуют в сышыа...
У Шендеровича, Ахеджаковой и остальных макаревичей, другая мораль? У них педофилия не аморальна и допустима? Наверное они выбрали не ту страну для проживания. Пусть издуют в сышыа...
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Андрей Старосельский 3 дня назад
Мне было не понятно, я не был знаком с делом, ничего о нем не слышал. Лебшиза как обычно всё вывернула на изнанку. Потом почитал какие были приведены доказательства. Этому уродцу еще мало дали.
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187k
Северное сияние Жан Батист Эмануэль Зорг 3 дня назад
На зоне всегда есть такие, кто Дмитриеву за педофилию "добавит" что надо и куда надо


На зоне всегда есть такие, кто Дмитриеву за педофилию "добавит" что надо и куда надо
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222k
NAZARETH Автор поста Северное сияние 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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187k
Северное сияние NAZARETH 3 дня назад
Братан, я на 99% уверен, что именно так и будет.
Сидеть Дмитриеву все 10 лет возле параши или под шконкой, с сильно болящей жопой...
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25k
Ashabad 3 дня назад
Навального больше всего любят на Западе, а в России к нему хорошо относятся только моральные уроды.
Слушайте, мне одному кажется, что Навальный всё больше и больше превращается в некий гибрид Горби и ЕБН?
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19k
Владимир Ashabad 3 дня назад
Ну не знаю, те хотя бы были политиками, а Лешик нет, он не способен на это просто, хотя возможность была, даже партию регистрировал свою, пытался.
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222k
NAZARETH Автор поста Ashabad 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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1k
Роман NAZARETH 3 дня назад
рептилоиды е.б.а.н.ые.
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14k
Alex NAZARETH 2 дня назад
Гы :) И подписать фразой "Я отдохнул! Я вернулся!"
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ну , господа иудеи(понятно что не все лично), сами ж выращивают таких мальчиков, потом что то выходит из под контроля, и господ иудеев, которые не успели сделать лыжи, грузят в вагоны...дальше все в курсе.... а потом спасают, угадайте кто. и ладно бы в 1й раз, нет...

ну , господа иудеи(понятно что не все лично), сами ж выращивают таких мальчиков, потом что то выходит из под контроля, и господ иудеев, которые не успели сделать лыжи, грузят в вагоны...дальше все в курсе.... а потом спасают, угадайте кто. и ладно бы в 1й раз, нет...
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Господа евреи сами первейшие и самые лютые нацисты. Они не считают большинство евреев - евреями. И не считают проблемой, если в процессе "чистки" вместе с гоями погибнут такие недоевреи. Для их целей это даже хорошо, можно будет и дальше продавать очередной холокост.
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18k
Виталий Касандров 3 дня назад
Там вместе эвакуации уроки по уборке снега и валке леса в Сибири, для тех кому повезет.
О невезучих таки должна позаботится администрация Севастополя выделив землю под американское кладбище в дополнению к французскому,,английскому и немецкому.
Там вместе эвакуации уроки по уборке снега и валке леса в Сибири, для тех кому повезет. О невезучих таки должна позаботится администрация Севастополя выделив землю под американское кладбище в дополнению к французскому,,английскому и немецкому.
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41k
Михалыч Виталий Касандров 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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222k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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60k
Максим Albert GER 3 дня назад
Это медики погибшие от Коронавируса. Красная зона это зона в больнице где карантин. Это как возле реактора. Режим там мало кто выдерживает.
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44k
Albert GER Максим 3 дня назад
теперь понял.
так бы сразу и сказали.
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16k
Алексей Albert GER 3 дня назад
Красная зона - это карантин. У друга падчерица, студентка 3 курса меда, в марте добровольно пошла в медсёстры, в инфекционку. Второй месяц на даче сидит, тяжелейшая депрессия и стресс.
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60k
Максим Albert GER 3 дня назад
ну как бы фраза Медикам и сидящий врач в защите намекают)
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222k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Парни , за что Альберта заминусовали ? За то , что человек не в курсе о названии К.З.? Нельзя же так. Всего знать невозможно.
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222k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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44k
Albert GER NAZARETH 3 дня назад
челябинские истребители настолько суровы...
)))
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25k
Ashabad Albert GER 3 дня назад
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41k
Михалыч NAZARETH 3 дня назад
Следующее поколение будет до МКС долетать...
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14k
Alex Михалыч 2 дня назад
У этих самолетов из стратосферы до МКС долетают спец.ракеты, так что "не долетим так пнем от души..."
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NAZARETH

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