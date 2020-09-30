Политические комментарии с сарказмом.
7.
Тем временем
12.
Я предлагаю Макрону своё посредничество в переговорах с «Жёлтыми жилетами» для передачи власти протестующим.
Также белорусский президент добавил, что во Франции продолжаются волнения некоренного населения, в том числе мусульманских общин на юге страны и движения «Black Lives Matter».
Ранее глава МИД Белоруссии отметил, что ряд иностранных государств осуществляют попытки откровенного вмешательства во внутренние дела РБ, и назвал это недопустимым.
Ранее глава МИД Белоруссии отметил, что ряд иностранных государств осуществляют попытки откровенного вмешательства во внутренние дела РБ, и назвал это недопустимым.
21.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал три варианта разрешения нагорно-карабахского конфликта.
Авторский пост
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Во-вторых: Я периодически смотрю телик. Там такого не говорят.
Вывод: нужно было писать "Когда мне неизвестно кто говорит, что в некоторых сообществах интернета люди считают, что в Европе есть гомосятина, то я ненавижу чиновников, ведь их дети могут там побывать, а я нет".
На фоне пандемии сокращают половину штата Ольгино. Поделили всех на две команды, сказали выбрать президента США. Команда, чей кандидат проиграет, будет уволена.
тебя который раз уже подрывает, когда говорят очевидные вещи? коммунисты много чего бесталанно просрали.