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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 08:10
Метки: комментарии   политика   юмор   
4224
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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222k
NAZARETH Автор поста 6 дней назад
Политические комментарии из инета
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3k
ride 4 дня назад
Комментарий к фото
Если бы сейчас вписать в голосование на президента России Сталина - как думаете, он бы победил Путина?
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−1
Алексей 4 дня назад
я заметил что если начинается конфликт так сразу бегут за помощью к России, но на западе Россия враг номер один, для этой цели создано НАТО для якобы защиты от угрозы гейропы от России, но так как Россия помогает во всех конфликтах то ресурсов на атаку других государств у нее немного, получается США тупо собирает бабки себе с тупой гейропы, отличный ход ахаахахх это мое мнение)))
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187k
Северное сияние 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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32k
Андрей Старосельский 5 дней назад
Будет потом своему муженьку по ушам ездить, что и "глазки, как у тебя и ушки торчат, как твои и нос орлиным клювом торчит, как твоя картошка."
Будет потом своему муженьку по ушам ездить, что и "глазки, как у тебя и ушки торчат, как твои и нос орлиным клювом торчит, как твоя картошка."
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53k
7guest 5 дней назад
Когда наши депутаты по телику говорят, что Европу захватили геи и педофилы, то я им верю, ведь там обосновались их дети.
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116
u811 7guest 5 дней назад
Во-первых: такие как ты, вроде, телик не смотрят, а получают информацию из демократического интернета.
Во-вторых: Я периодически смотрю телик. Там такого не говорят.
Вывод: нужно было писать "Когда мне неизвестно кто говорит, что в некоторых сообществах интернета люди считают, что в Европе есть гомосятина, то я ненавижу чиновников, ведь их дети могут там побывать, а я нет".
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53k
7guest u811 5 дней назад
А, в Ольгино новенький пришёл.
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511
Сергей 5 дней назад
Так правильней будет
Так правильней будет
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39k
Соломей Сергей 5 дней назад
жарить баб...
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5k
Klavus Соломей 5 дней назад
бабок
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511
Сергей Соломей 4 дня назад
Да его баба как жаба
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562
Владимир Сергей 3 дня назад
Старых жаб.
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53k
7guest 5 дней назад
Сегодня пришли плохие новости.
На фоне пандемии сокращают половину штата Ольгино. Поделили всех на две команды, сказали выбрать президента США. Команда, чей кандидат проиграет, будет уволена.
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2k
Hellgone 5 дней назад
Эти идиоты понимают что если они что-то сделают на БелАЭС то все население литвы да и прочих вымиратов превратиться в тараканов?
Эти идиоты понимают что если они что-то сделают на БелАЭС то все население литвы да и прочих вымиратов превратиться в тараканов?
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2k
Hellgone u811 5 дней назад
Побойтесь бога!Зачем тогда туда поставлять зеленку?
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2k
Hellgone u811 5 дней назад
Вы садист.Впрочем не могу отрицать теорию Дарвина.
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945
Матвей Hellgone 5 дней назад
Так вот почему Индиана Джонс спасся от ядерного взрыва в холодильнике... Йодных таблеток нажрался.
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74k
dpazuzu Hellgone 4 дня назад
раньше надо было заниматься профилактикой йододефицита
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2k
Hellgone dpazuzu 4 дня назад
Скорее мозгодефицита,то что у них теперь игналинская на всю прибалтику фонит,так они не замечают.
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2k
Hellgone 5 дней назад
Да.Давайте поговорим о том что вообще-то давно пора вернуть Хоккайдо.
Да.Давайте поговорим о том что вообще-то давно пора вернуть Хоккайдо.
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2k
Hellgone 5 дней назад
Старенькое но правда
Ссылка www.youtube.com
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1k
zarik82 5 дней назад
Жириновский сказал все по делу!
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60k
Максим 6 дней назад
Жирик феерически оговорился.. Советская мразь... власть рухнула))
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74k
dpazuzu Максим 4 дня назад
жириновский - умный мужик. это не он оговорился, это ты немного перечитал/переслушал краснопузого бреда. а вольфыч как раз-таки максимально объективен.
тебя который раз уже подрывает, когда говорят очевидные вещи? коммунисты много чего бесталанно просрали.
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60k
Максим dpazuzu 4 дня назад
а я что, сказал что он не прав? Все он правильно сказал (вырвалось то что на уме), но так как такое политику вслух нельзя быстро поправился.
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761
Эдуард Аникин 6 дней назад
Ваши комменты попахивают пропагандой.
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26
seemannspb Эдуард Аникин 6 дней назад
твой попахивает тупизной
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6k
Сергей Эдуард Аникин 5 дней назад
Все политическая информация так или иначе - пропаганда. Стоит отметить, что не бывает государств без пропаганды. Сама пропаганда бывает или государственная, или антигосударственная. И хоть их методы бывают похожи, лично я всегда поддержу ту, которая обеспечит мир и жизнь без потрясений. А это исключительно государственная пропаганда.
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116
u811 Сергей 5 дней назад
Мужик дело говорит.
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3k
Екатерина Мелкая Эдуард Аникин 5 дней назад
Не пропаганда, а формирование общественного мнения
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18k
Виталий Касандров 6 дней назад
Таки все они понимают., нонадеются что прокатит как с Лжетмитрием .А чем меньше реального влияния у ставленника, тем более зависим он от спонсоров.
Таки все они понимают., нонадеются что прокатит как с Лжетмитрием .А чем меньше реального влияния у ставленника, тем более зависим он от спонсоров.
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570
Kanifolkin 6 дней назад
Встречаясь и рукопожимаясь со всякими встречными и поперечными (Макрон с Тихановской, Клинтонша с Пусси Риот и т.д. и т.п.) они забывают насколько самим себе они наносят урон в вопросах чести. До сих пор вспоминаю фильм "Убить дракона" - Сядь, выпей со мной. - А ты кто? - Никто. - А я с кем попало не пью... Так Меркель, Макрон и прочая европейская лабудеть - пьют таки с кем попало.
Как низко пали нравы...
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6k
Сергей Kanifolkin 5 дней назад
Ты зря оперируешь таким понятием, как честь. В системе ценностей просвещенного Запада этот термин уже давно неприменим.
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570
Kanifolkin Сергей 5 дней назад
Нет, я конечно согласен, что понятие честь сильно упало, но всё-таки надеюсь, что не до конца, ведь родовая аристократия (хранительница понятия о чести) еще осталась, хотя, конечно, уже особенного влияния на политическую жизнь, наверное, не имеет. Прискорбно, прискорбно...
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2k
Aleksandr Surovyy 6 дней назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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8k
Денис Aleksandr Surovyy 5 дней назад
Полагаю с " жабами" все правильно было. Вы ведь видели его жену?
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2k
Hellgone Aleksandr Surovyy 5 дней назад
Скорее жабить жаб....
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28k
Юр21 Денис 5 дней назад
Лёху Панина?
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222k
NAZARETH Автор поста 6 дней назад
Политические комментарии из инета
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222k
NAZARETH Автор поста 6 дней назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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