Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор

Имитация ядерного удара по территории России, который выполнили американские бомбардировщики B-52 над Харьковом, стала смертным приговором для Украины, заявил военный эксперт Яков Кедми.
По мнению эксперта, на Западе не понимают, что в России обращают внимание не на громкие заявления, а на реальные шаги. В этом смысле действия американской стратегической авиации подписали Украине «смертный приговор».
«Разворот B-52 над Харьковом после того, как он вышел на боевые позиции, отработав пуски стратегических термоядерных ракет в сторону России. Всё! Больше ничего не надо. Вопрос вступления Украины в НАТО уже забыли. А развернувшийся над Харьковом B-52 определил судьбу Украины», — заявил Кедми.
Он напомнил, что одной из причин воссоединения России с Крымом стали опасения по поводу безопасности страны, когда стало понятно, что в Севастополе могут появиться американские корабли с ракетами, способными нанести удар по территории РФ. Точно такую же ошибку, по его мнению, сейчас совершают США с отработкой ядерного удара по России с территории Украины.
«Когда американцы провели этот маневр, когда британский десантный батальон высадился с воздуха на территории Украины, они подписали смертный приговор „майданной“ Украине», — сказал он.
Яков Кедми отметил, что Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией.
«Не будет никогда американских кораблей под украинским флагом, потому что не будет украинского флага. Он окажется на своем месте — в мусорном ящике на свалке истории», — подвел итог эксперт.
Напомним, 4 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика США B-52 вошли в воздушное пространство Украины и двинулись в сторону побережья Черного моря. Там они осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет по следующим целям на территории России: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Украины.
«Разворот B-52 над Харьковом после того, как он вышел на боевые позиции, отработав пуски стратегических термоядерных ракет в сторону России. Всё! Больше ничего не надо. Вопрос вступления Украины в НАТО уже забыли. А развернувшийся над Харьковом B-52 определил судьбу Украины», — заявил Кедми.
Он напомнил, что одной из причин воссоединения России с Крымом стали опасения по поводу безопасности страны, когда стало понятно, что в Севастополе могут появиться американские корабли с ракетами, способными нанести удар по территории РФ. Точно такую же ошибку, по его мнению, сейчас совершают США с отработкой ядерного удара по России с территории Украины.
«Когда американцы провели этот маневр, когда британский десантный батальон высадился с воздуха на территории Украины, они подписали смертный приговор „майданной“ Украине», — сказал он.
Яков Кедми отметил, что Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией.
«Не будет никогда американских кораблей под украинским флагом, потому что не будет украинского флага. Он окажется на своем месте — в мусорном ящике на свалке истории», — подвел итог эксперт.
Напомним, 4 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика США B-52 вошли в воздушное пространство Украины и двинулись в сторону побережья Черного моря. Там они осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет по следующим целям на территории России: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Украины.
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Метки: США vs Россия крым майдан 2014 нато украина
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25 сентября разбивается самолёт с украинскими курсантами-лётчиками.
Бог не фраер.
И это правильно и своевременно. Так и надо!
Беда в том, что у нас мало что делается правильно, своевременно и как надо...
Я не спец в таких делах, потому и вопрос...Как можно по полету определить именно иммитацию пуска ракет и конкретные цели?
И тут же:
"Яков Кедми отметил, что Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией"
Так что? Будут громкие "бла-бла-бла" или реальные шаги со стороны России?
Поржу с минусаторов - они не видят дальше собственного носа.
Так и с нашими СМИ и внешней политикой.