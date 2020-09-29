Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор

По мнению эксперта, на Западе не понимают, что в России обращают внимание не на громкие заявления, а на реальные шаги. В этом смысле действия американской стратегической авиации подписали Украине «смертный приговор».



«Разворот B-52 над Харьковом после того, как он вышел на боевые позиции, отработав пуски стратегических термоядерных ракет в сторону России. Всё! Больше ничего не надо. Вопрос вступления Украины в НАТО уже забыли. А развернувшийся над Харьковом B-52 определил судьбу Украины», — заявил Кедми.





Он напомнил, что одной из причин воссоединения России с Крымом стали опасения по поводу безопасности страны, когда стало понятно, что в Севастополе могут появиться американские корабли с ракетами, способными нанести удар по территории РФ. Точно такую же ошибку, по его мнению, сейчас совершают США с отработкой ядерного удара по России с территории Украины.



«Когда американцы провели этот маневр, когда британский десантный батальон высадился с воздуха на территории Украины, они подписали смертный приговор „майданной“ Украине», — сказал он.



Яков Кедми отметил, что Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией.



«Не будет никогда американских кораблей под украинским флагом, потому что не будет украинского флага. Он окажется на своем месте — в мусорном ящике на свалке истории», — подвел итог эксперт.



Напомним, 4 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика США B-52 вошли в воздушное пространство Украины и двинулись в сторону побережья Черного моря. Там они осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет по следующим целям на территории России: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Стратегические бомбардировщики сопровождали истребители Украины.