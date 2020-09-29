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Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор

Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 11:44
Метки: США vs Россия   крым   майдан 2014   нато   украина   
2987
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Имитация ядерного удара по территории России, который выполнили американские бомбардировщики B-52 над Харьковом, стала смертным приговором для Украины, заявил военный эксперт Яков Кедми.

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Метки: США vs Россия   крым   майдан 2014   нато   украина   
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39  комментариев
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26k
KiploksAKS День назад
4 сентября Б-52 имитируют атаку на Российские города.
25 сентября разбивается самолёт с украинскими курсантами-лётчиками.
Бог не фраер.
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6k
DumDum 13 часов назад
"Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией"
И это правильно и своевременно. Так и надо!
Беда в том, что у нас мало что делается правильно, своевременно и как надо...
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11k
Мойша Перестукин 17 часов назад
Ёпанный стыд... Хохлы, самостийники-идите топитесь в говне, шкуры продажные
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21k
Slawa49 18 часов назад
в реальности к тому моменту когда осле пуска ракет Б-52 вернется на базу, аэродрома там уже не будет как и всей британии!!!! ибо Тополь туда в ответ прилетит гораздо быстрее этого корыта с 8 двигателями!!!! ну и соответственно пилоты б52 смогут увидеть как внизу будет превращатся в вызженную пустыню территория страны которая позволила совершить пуски над своей территорией!!!!!!!!
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689
Колючий 21 час назад
Ох уж эти иксперды... Кедми с 14 года прочно засел в телевизоре, преподносят его, как некого гуру политологии и эксперта в военном деле. Но интересно, что ни один его прогноз не подтвердился
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3k
Фомич 21 час назад
...и двинулись в сторону побережья Черного моря. Там они осуществили имитацию боевых заходов с пусками крылатых ракет по следующим целям на территории России: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.

Я не спец в таких делах, потому и вопрос...Как можно по полету определить именно иммитацию пуска ракет и конкретные цели?
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15k
Robin Hood День назад
Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор
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2k
MATPOC День назад
Служил на украине в СССР и хохлы в друганах были- никак не пойму, как они таких гандонов вырастили
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12k
Сталкер MATPOC 20 часов назад
Вырос в этой среде. И до сих пор не могу понять, как друзья-одногодки в мгновение ока превратились в рОгулей... Вместе ж росли, в одну школу, на одни кружкИ ходили!!!
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15k
Alush MATPOC 12 часов назад
Служил с украинцами,тоже в СССР. Почему-то не удивлен. Девизы жизни среднестатистического украинца-тильки для себе и моя хата с краю. В их среде это считается правильным и уважается другими.
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339
Голосмордора День назад
Имитация ядерного удара по РФ подписала Украине приговор
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521
asyaw День назад
Ну если по чесноку, о Кедми мы узнали с началом майдана кастрюлек. Експерт не вылазит с телеэкрана. Все его слова как пиар Бари Алибабасова с дихлофосом. Интересно, его в Израиле кроме соседей кто нибудь знает?
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1k
cnob7 asyaw День назад
мы-это кто? ты? ни хе.р.а. у тебя самомнение. ты бы сначала порося буряком накормил, хлев от навоза вычистил, попрыгал с кастрюлей, а потом бы рассуждал кто такой Кедми.
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21k
ВАТНИК cnob7 День назад
для таких как asyaw скалькулировать столько информации слишком сложная задача.... главное ПУк...громкий и вонючий...
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3k
Алексей Куликов День назад
Не видел шуток, что Б-52 топят углём, про кочегаров и прочее. Почему так? Или это другое?
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6k
Саша Смирнов День назад
"на Западе не понимают, что в России обращают внимание не на громкие заявления, а на реальные шаги"
И тут же:
"Яков Кедми отметил, что Россия не будет терпеть такую угрозу рядом со своей территорией"
Так что? Будут громкие "бла-бла-бла" или реальные шаги со стороны России?
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5k
Александр Саша Смирнов День назад
ты сравнил тёплое с жидким!
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6k
Саша Смирнов Войнов 21 час назад
Ну так уничтожают "друзья украины", а не Россия.
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6k
Саша Смирнов Alexandr Barhudarov 21 час назад
Объясните это любителям меня минусить.
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36k
Войнов Саша Смирнов 20 часов назад
В этом и состоит гениальность плана - уничтожать врага чужими руками, и позволяя врагу из ненависти к тебе самоуничтожаться, уклоняясь при этом от прямого столкновения.
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6k
Саша Смирнов Войнов 8 часов назад
Бла-бла-бла. Тот сценарий, что ты описал, уже длится очччень давно. И я повторю вопрос, будет ли что-то РЕАЛЬНОЕ, чтобы было ясно всем, что Украина начала конкретно уничтожаться (можно нефизически, как тебе нравится) за то, что позволяет американцам на своей территории тренироваться в нанесении ракетных ударов по России?
Поржу с минусаторов - они не видят дальше собственного носа.
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8k
ScorpionDS День назад
"отработав пуски стратегических термоядерных ракет" - "термоядерных" это очень громкое заявление, таки боеголовки не используются обычно и разумеется не сами ракеты термоядерные.
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201
Hexo4uha День назад
Представьте что у вас есть брат. Работящий, умный, руки золотые, крепкий дом, любимая жена. Но хвастун страшный. И каждый день по его рассказам он то толпу гопников избил, то начальника нахрен послал и бригадира ссаными тряпками из цеха выгнал, то миллион долларов в лотерею выиграл. Как вы думаете, какое качество запомнят больше?
Так и с нашими СМИ и внешней политикой.
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19k
Кактус Hexo4uha 23 часа назад
Зачем ему к психологу? Какло-пе-до-ра-за видно и без психолога. Есть еще такой подвид какляцкого гуана. Понаехали в Россию и вещают свой бред от имени народа России.
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201
Hexo4uha Кактус 22 часа назад
Привет модератору передан. За языком следи.
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Кактус Hexo4uha 22 часа назад
Ты и ведешь себя как подобает настоящему пе-до-ра-зу. Чуть что - стучать.
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Hexo4uha Кактус 22 часа назад
Еще один привет модератору. А вы - в игнор. С АУЕшниками общаться не в моих правилах.
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Кактус Hexo4uha 8 часов назад
Модератор счастлив наблюдать безумие ублюдков?
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Олег День назад
Ссылка youtu.be
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