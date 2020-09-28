Юлия Скрипаль со шрамом от трахеотомии



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«Это называется трахеотомия. Ее делают, когда все мышцы не сжимаются, как от фосфора, а расслабляются, как от фентанилов. Язык расслабляется, затыкает гортань, и нужно сделать дырочку, через которую человек сможет дышать. Механизм воздействия полностью обратный „Новичку“», — сказал Ринк.



При этом он напомнил, что в пользу данной версии свидетельствует тот факт, что в день отравления Скрипалей в Солсбери сообщили о 12 пострадавших от передозировки фентанилом.



В их числе якобы числились и двое россиян. Однако 10 человек начали лечить от передозировки, а двоим диагностировали фосфорное отравление.



Что же касается Навального, то в этом случае Ринк вообще затрудняется в определении природы токсикации. Как и того факта, что она вообще была. Ранее он уже пояснял, что те косвенные признаки «отравления», которые обнаружили немецкие врачи, могли появиться от препаратов, которые вводятся во время естественной комы.



Эксперт обратил внимание на еще один момент, который указывает, что ни Скрипали, ни Алексей Навальный не имели контакта с «Новичком». У всех у них наблюдается отсутствие миоза (сужения зрачка).



Данный симптом проявляется даже при малых дозах «Новичка», когда еще нет других признаков отравления. Глазные мышцы настолько сужают зрачок, что его становится просто не видно.



Как сообщало EADaily, ранее Леонид Ринк заявил о том, что Алексей Навальный не мог отравиться «Новичком», растворенным в бутылке с водой. Это невозможно, так как яд состоит из кислотных фторангидридов, которые разлагаются в воде.