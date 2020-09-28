Создатель «Новичка»: Скрипалей отравили фентанилом, а Навального — ничемНа фоне скандала с «отравлением» блогера Алексея Навального вездесущим «Новичком» вскрылись некоторые детали истории Юлии и Сергея Скрипалей, которые, согласно версии того же Запада, стали первыми...