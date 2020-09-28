Политические комментарии с сарказмом.
1.
А потом была Югославия, побитая «грязным ураном». А до этого - Япония. Государство-террорист, это давно всем известно.
9.
Белорусские власти совсем слетели с катушек! Минский ОМОН уже дубасит лондонцев! Лукашенка - ухади!
Кровавую бабку хэть! Где сменяемость власти? Где честные выборы в сенат? Кто убил Диану?
12.
На одном из каналов опубликован советский киножурнал об освобождении Белоруссии в 1944-м году.
13.
Белорусская операция (23 июня - 29 августа 1944 года) стала одним из самых масштабных военных маневров Второй мировой войны.
Только документальные кадры.
Только документальные кадры.
14.
Обожаю запах украинских соцопросов по утрам!!!
Как Украина должна реагировать на конфликты в Мире?
- Поддерживать одну из сторон - 4%
- Сохранять полный нейтралитет - 44%
- Нас всё равно никто не слушает - 52%
- Поддерживать одну из сторон - 4%
- Сохранять полный нейтралитет - 44%
- Нас всё равно никто не слушает - 52%
35.
Сфоткались по-быстрому, стыдливо свернули свой флажок в трубочку и убежали постить это фото во все соцсети. Борцуны
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Новости УКРОсми с комментами
Метки: комментарии политика юмор
366
Понравилось366
Новости партнёров
Загрузка...
Пля, давно говорю,(МИД, прислушайся!) НЕЗАВИСИМО от итогов американских выборов НЕОБХОДИМО:
1. поздравить победившего правительственной телеграммой: поздравляем тчк премия перечислена на счет тчк инструкции получите позже тчк.
2. Устроить показательное награждение пары - другой Чепиг
3. Поздравить всез граждан России с успешным окончанием выборов и объявить внеочередной выходной.
4. Наслаждаться салютом рвущихся жоп и последующей грызней пауков в банке
Называйте "известный долбо**б" - так гораздо понятнее.
А германскому правительству за свою репутацию беспокоиться уже нет смысла.
Чтоб я так жил
уроки, увы, должна извлекать только РФ, чтоб больше никогда не подписывать бесполезные бумажки, за которые потом платить надо... ведь те кто предают, никогда не платили, типа "кому должны всем прощаем"....
п.с. если глянуть на нато, там похожий бред и метания.. но денег больше вертится))
конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...
конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...
ммм, у всу научились воевать, пропустив этап с "пленка закончилась или батарейка села" =)) норм
хз чо курят. но палятся в своих хотелах о 90х, о "порешать" и всеми вытекающими приколами из этих тезисов....