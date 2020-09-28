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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (35 фото + 3 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:28
Метки: комментарии   политика   юмор   
4567
35
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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477
Злодей 2 дня назад
По первому пункту. Если у нас будет ходить общественный транспорт, как в европе, если остановки будут такие же чистые,и не придётся отпрыгивать от автобуса, разбрызгивающего грязь, если до остановок так же легко будет дойти, как там, а не 2 километра топать на четвереньках по льду, а потом втискиваться в грязный,холодный ржавый общественный транспорт - то я не против. И я это говорю ещё про Спб - у нас до сих пор есть автобусы и трамваи,куда даже с коляской не забраться. Так что не стоит перегибать палку, расхваливая нашу прекрасную жизнь.
По первому пункту. Если у нас будет ходить общественный транспорт, как в европе, если остановки будут такие же чистые,и не придётся отпрыгивать от автобуса, разбрызгивающего грязь, если до остановок так же легко будет дойти, как там, а не 2 километра топать на четвереньках по льду, а потом втискиваться в грязный,холодный ржавый общественный транспорт - то я не против. И я это говорю ещё про Спб - у нас до сих пор есть автобусы и трамваи,куда даже с коляской не забраться. Так что не стоит перегибать палку, расхваливая нашу прекрасную жизнь.
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1k
Роман День назад
Комментарий к фото
и это еще можно добавить. что лидеры в космосе, атомной энергетике и пр. И при этом продавать в год на 50 млрд. евро сх продукции, а Нидерланды - на 90 млрд. евро. Закупать в Европе почти на 40 млрд. евро агрохимию, а в Китае 90% промышленного, профессионального и бытового электро, пневмо и гидравлического инструмента... Позор - не то слово!
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10k
Элитный тигр Роман 10 часов назад
Комментарий к фото
Ты походу сразу все хочешь? Вспомни, как было 20 лет назад, на каком месте у нас страна была, на 150??? Беги работать в поле,или не желаешь, легче тут писать, как в стране хреново?
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1k
Роман День назад
Комментарий к фото
еще бы они согласились - машинкам по 60-65 лет, была модернизация, но только движки и авионика, а фюзеляжи еще заводские, усталость металла, все дела. Лишний маневр ухода - и прощай герметичность, геометрия, и добро пожаловать гул, скрип и пр. "радости" ...
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−120
БигМак99 День назад
Думаю,что армянам пора хлебнуть свободы которую несут им турки. Армяне гордый и независимый народ победитель!!! Уверен они справятся... как в своё время евреи.
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878
pilot66 2 дня назад
Пля, давно говорю,(МИД, прислушайся!) НЕЗАВИСИМО от итогов американских выборов НЕОБХОДИМО: 1. поздравить победившего правительственной телеграммой: поздравляем тчк премия перечислена на счет тчк инструкции получите позже тчк. 2. Устроить показательное награждение пары - другой Чепиг 3. Поздравить всез граждан России с успешным окончанием выборов и объявить внеочередной выходной. 4. Наслаждаться салютом рвущихся жоп и последующей грызней пауков в банке

Пля, давно говорю,(МИД, прислушайся!) НЕЗАВИСИМО от итогов американских выборов НЕОБХОДИМО:
1. поздравить победившего правительственной телеграммой: поздравляем тчк премия перечислена на счет тчк инструкции получите позже тчк.
2. Устроить показательное награждение пары - другой Чепиг
3. Поздравить всез граждан России с успешным окончанием выборов и объявить внеочередной выходной.
4. Наслаждаться салютом рвущихся жоп и последующей грызней пауков в банке
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12k
Сталкер 2 дня назад
Дети-то рождаются. А вот пиндосов вьетнамцы уже простили за долю малую...
Дети-то рождаются. А вот пиндосов вьетнамцы уже простили за долю малую...
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1k
teleuser Сталкер День назад
Сейчас бы рассказать про чудовищное и антигуманное недоотравление скыпалей и подвального . весь цивилизованный мир возмущен ! кто ж так травит.
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1k
Яков 2 дня назад
а мы их предупреждали.
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Комментарий удален
−1
Князь Курбский 2 дня назад
В жопу рашку. Лучше армия пауков людоедов чем русские
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28k
Юр21 2 дня назад
Хорошая подборка!
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217k
NAZARETH Автор поста Юр21 2 дня назад
Благодарю !!!
Благодарю !!!
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4k
Владимир NAZARETH 2 дня назад
Выучите, пожалуйста, наконец эту фразу.
Ссылка www.youtube.com
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9k
Bill 2 дня назад
Когда наконец, Германа Стерлингова перестанут называть в новостях "бизнесменом"?
Называйте "известный долбо**б" - так гораздо понятнее.
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349k
rusfet NAZARETH 2 дня назад
Если богатому человеку сказать,что это супер очищенная соль,-- которая позиционирует себя как сахар,-- купят.
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217k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Может и купят , если денег девать некуда. Хотя есть придурки ради прикола сжигают. Или из окна разбрасывают ради хайпа.
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349k
rusfet NAZARETH 2 дня назад
Так и я об этом,-- скажи безмозглуму,что у тебя есть шарики для ума,- он купит..
Так и я об этом,-- скажи безмозглуму,что у тебя есть шарики для ума,- он купит..
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217k
NAZARETH Автор поста rusfet 2 дня назад
Как в той известной сказке ? Про врача шарлатана ?
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349k
rusfet NAZARETH 2 дня назад
Типо того...
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32k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Попросили, Русские ушли. Пришли азербайджанские военные и турецкие. Пусть теперь напишут плакатики -азербайджанцы и турки уходите....они "обязательно" уйдут. Наверное...
Попросили, Русские ушли. Пришли азербайджанские военные и турецкие. Пусть теперь напишут плакатики -азербайджанцы и турки уходите....они "обязательно" уйдут. Наверное...
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217k
NAZARETH Автор поста Андрей Старосельский 2 дня назад
Конечно , вперед трусов побегут.
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4k
Злобный Андрей Старосельский 2 дня назад
В точку сказал!!!
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 2 дня назад
Наткнулся на интересное видео трёхнедельной давности. Корреспондентка Дойче Велле "тиранит" профессионала-химика. Как не пыталась корреспондентка заставить его сказать, что "во всём виновата Россия", профессионал не дал ни одного однозначного ответа. Ибо профессионалы не могут однозначно обвинять Россию. Они и правильно. Он хотя и немец, но и профессионал, и беспокоиться за свою репутацию. Но, тем не менее, он хоть и профессионал, но всё же немец, а значит сказать, что это не Россия он тоже не может. ))))
А германскому правительству за свою репутацию беспокоиться уже нет смысла.

Ссылка www.youtube.com
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80k
Confidential 2 дня назад
чёт прям глаз не могу оторвать
чёт прям глаз не могу оторвать
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349k
rusfet Confidential 2 дня назад
*Глаз не оторву*,- так сильно понравилась рука и рубашка индийца? )))
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80k
Confidential rusfet 2 дня назад
ага))
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Комментарий удален. Причина: флуд
−32
Князь Курбский 2 дня назад
7
Чтоб я так жил
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10k
Сергей 2 дня назад
А протестующие Лондона скандировали "шифоньер"? Или мне прислышалось после выходных?))
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
уроки, увы, должна извлекать только РФ, чтоб больше никогда не подписывать бесполезные бумажки, за которые потом платить надо... ведь те кто предают, никогда не платили, типа "кому должны всем прощаем".... п.с. если глянуть на нато, там похожий бред и метания.. но денег больше вертится))

уроки, увы, должна извлекать только РФ, чтоб больше никогда не подписывать бесполезные бумажки, за которые потом платить надо... ведь те кто предают, никогда не платили, типа "кому должны всем прощаем"....
п.с. если глянуть на нато, там похожий бред и метания.. но денег больше вертится))
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...

конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...

конечно мало. выборы скоро, ну "там"..а "там" всегда было плевать...
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
ммм, у всу научились воевать, пропустив этап с "пленка закончилась или батарейка села" =)) норм

ммм, у всу научились воевать, пропустив этап с "пленка закончилась или батарейка села" =)) норм
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
хз чо курят. но палятся в своих хотелах о 90х, о "порешать" и всеми вытекающими приколами из этих тезисов....

хз чо курят. но палятся в своих хотелах о 90х, о "порешать" и всеми вытекающими приколами из этих тезисов....
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3k
Екатерина Мелкая ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
По анархии, наверное, соскучились
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NAZARETH

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