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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (34 фото + 5 видео)

Автор:
27 сентября 2020 20:26
Метки: комментарии   политика   юмор   
4296
34
5
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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186k
Северное сияние 3 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
Raf 2 дня назад
Что то общее есть
Что то общее есть
Что то общее есть
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31k
Игорь 2 дня назад
Хрщёв, своим широким жестом, не только подарил Украине Крым, но и 5 областей Казахстану. Но об этом пока гаворить не принято (Байконур потеряем). И последствия этого расхлюбывают только те русские, которые там остались.
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−59
Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
ага-ага, позволяют, как же - то-то давече царь возмущался, что западные "партнеры" тупо закрыли поставки деталей для мс-21 - на ступе летать будешь, когда закроют поставки запчастей для боингов и эйрбасов? это мы еще про агрохимию не вспомнили - очень удивитесь, но Россия производит менее 20% нужной ей агрохимии, остальное - Bayer и Basf. А недавняя история с турбинами? А племенной скот из США и Нидерландов? Раз уж свое просрали, хоть рты прикройте, патриоты куевы...
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1k
V2.Smirnov Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
В недавней истории с турбинами самое весёлое то, что сделаны они были в России, в Петербурге. На заводе, что Сименсу в "святые 90ые" продали.
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36k
Войнов Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
Не надо песен. В 2015 году РФ контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% комплексных минеральных удобрений и 13% азотных.
Россия - один из крупнейших производителей удобрений в мире. На пятом месте после Китая, США, Индии и Индонезии.
Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Доля импортных удобрений в России составляет лишь 0,5%.
Насквозь либеральный ресурс РБК: https://plus.rbc.ru/specials/page1787220.htmlhttps://plus.rbc.ru/specials/page1787220.html
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10k
Элитный тигр Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
Не ДЕТАЛЕЙ, а композитных материалов. Разницу улавливаешь, недоумок?
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−59
Роман 2 дня назад
Комментарий к фото
т.е. 5000 атомных боеприпасов, из них более тысяч в виде ракетного вооружения и около 200 - МБР - недостаточно крепкая дверь? А так-то недавно пендосня зассала нападать на КНДР, хотя у тех и десятка нету, и никаких МБР. Да и Иран что-то никто не торопится демократизировать, так там тоже нет МБР, да и атомного подводного флота отродясь не плавало )))) Нелепая аналогия... Скажите прямо - нихера кроме оружейки у нас ни сохранить, ни создать не смогли. Зато каждый второй экскаватор - JCB, а российский - каждый 30-й.
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477
Злодей 2 дня назад
У нас лучшее сено? Это шутка? Если бы у меня был элитный скакун и туева куча денег,то я бы сено брал или в швейцарии, или в черногории (кто был может,то видел, какая там в горах трава растёт)
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13k
Александр Злодей 2 дня назад
"Сено" - это не просто "подстриженая высохшая трава", заготавливай правильно, и, если это не рядом с каким-нибудь хим.комбинатом, то пох, Швейцария, Черногория, Смоленск или Кострома...
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477
Злодей Александр 2 дня назад
ну хз-хз, может и так. Просто трава в тех местах она даже по цвету другая. Думаю,за счёт хорошей воды и наличия пит.веществ она и сухая более питательная. Но это так,размышление диванного спеца,на самом то деле я не вкурсе. Наверное арабам виднее.
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38k
короновирус Злодей 5 часов назад
сам что ли ел?
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477
Злодей короновирус 4 часа назад
тебя кормить буду
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
но начала в ВС, а не в СБ? т.к. в СБ главные боссы не работают....

но начала в ВС, а не в СБ? т.к. в СБ главные боссы не работают....
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11k
Morr_A 3 дня назад
Что бы вы понимали! Министр и министерство есть, значит есть и финансирование! Я вот тоже хочу побыть немного каким нибудь министром горной промышленности Марса, пусть пиндосы учредят и меня назначат. Ну а чё, другим можно же.
Что бы вы понимали! Министр и министерство есть, значит есть и финансирование! Я вот тоже хочу побыть немного каким нибудь министром горной промышленности Марса, пусть пиндосы учредят и меня назначат. Ну а чё, другим можно же.
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960
rezus_44 3 дня назад
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Вот ))
Вот ))
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7k
Пётр 3 дня назад
Макрон чудит, неправильный он какой-то...есть только ОДИН правильный Макрон...
Макрон чудит, неправильный он какой-то...есть только ОДИН правильный Макрон...
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44k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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10k
Элитный тигр Александр 2 дня назад
Педофлажка не хватает...
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Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 3 дня назад
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44k
Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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357
Вальдемар Александр 3 дня назад
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Александр 3 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 3 дня назад
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Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами
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