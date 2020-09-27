Политические комментарии с сарказмом.
2.
14.
Министерства обороны Армении и Азербайджана обнародовали кадры военных действий на линии соприкосновения.
"Звонил другу в Баку, говорит: "Напали армяне". Звонил другу в Гюмри, говорит: "Азербайджан напал". С обоими дружим с первого класса бакинской школы. Коротко о ситуации: Горбачёв - мудак."
15.
Вы представляете на сколько там маргарин высох?
Байден прочитал с телесуфлёра, что он попал в Сенат 180 лет назад. В 1840 году, когда сенаторов в США насчитывалось 52, и они даже не избирались на прямых выборах
20.
Нюх-нюх-нюх...
На границе с Венгрией таможенники остановили микроавтобус, за рулем которого сидел украинец с дипломатическим паспортом. В качестве пассажиров он перевозил 50 тыс. пачек сигарет. Жена водителя работает первым секретарем посольства Украины в Словакии и организовала мужу дипломатическое прикрытие, с которым осматривать автомобиль запрещается.
Почти идеальный план, который разрушила собака, унюхав неладное.
Почти идеальный план, который разрушила собака, унюхав неладное.
34.
Азербайджанское vs армянское ТВ сегодня с утра. На одном воспевают войну, на другом показывают разрушения и напуганных людей.
35.
Еще круче "Арматы": Шойгу продолжает "радовать" Пентагон!
37.
Результаты обстрелов жилых районов Степанакерта
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Россия - один из крупнейших производителей удобрений в мире. На пятом месте после Китая, США, Индии и Индонезии.
Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Доля импортных удобрений в России составляет лишь 0,5%.
Насквозь либеральный ресурс РБК: https://plus.rbc.ru/specials/page1787220.htmlhttps://plus.rbc.ru/specials/page1787220.html
но начала в ВС, а не в СБ? т.к. в СБ главные боссы не работают....