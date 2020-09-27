Политические комментарии с сарказмом.
4.
Они вообще знают кто такой Колумб??? И что там с Колумбийским универом? СтоИт ещё??? Подсказка долбо@бам...
Генуя. Это же Италия?! Чем итальянцам памятник помешал?
11.
Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26.
Дипломаты заметили, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, согласно которой Крым не принадлежит Украине.
"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.
"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.
22.
Столько лет прошло, а у меня нет слов выразить восхищение поступком ЭТИХ ЛЮДЕЙ.
24.
Мягкая сила ОМОНа в Минске.
- Зачем вы в толпу ведете престарелого человека?
- Она сама!
- Может вас подвести домой?
- Она сама!
- Может вас подвести домой?
25.
Позор на все ваши Штаты
Ну что за жизнь то такая, два простых чёрных парня просто хотели забрать лишнее из дома, а эта гребаная расистская собака их прогнала!
26.
НАТО, пора бомбить Америку! Только так её снова можно сделать великой и экономику свою поднимет, но это не точно
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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в карты ...
Зато в Е-бурге есть Ельцин-центр...
ну, без 5g вполне себе жить можно, а вот когда у тебя за окном толпы [мат] буянят на параде, как то не очень житуха по идее
23 ляма бачей за унитаз...кхм...а гнали на яныка с его золотым, который явно дешевле :) и который так и не нашли по итогу =)
и то - один из них горе-террорист, который бомбу не донес до местра теракта и раньше времени "скорострельнул"...=)))))
у проепалтов скоро завоняет тухлятиной, а генацвале останутся без рыбки... =)
ну зато есть 100 сортов колбасы, да?)))
пересадил почку и купировал последствия приступа диабета...сам же приступ купировали в Омске. все логично. но кто это будет слушать?
вот категорически согласен с последним тезисом :)))) только геммор в итоге и океаны кровищи и ужаса...
впрочем, не он первый, и если б не он, то кого то другого бы послали...все относительно
это еще что... я вот готов деньги поставить на то, что будут анонимные доносы строчить, что вот , он\а там есть...запросто этого можно ждать