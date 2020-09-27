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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (36 фото + 4 видео)

Автор:
27 сентября 2020 10:06
Метки: комментарии   политика   юмор   
4172
36
4
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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92  комментария
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186k
Северное сияние 3 дня назад
Комменты к видео прям душевные. Реально, именно эти 300 украинцев братья русскому народу.
Комменты к видео прям душевные. Реально, именно эти 300 украинцев братья русскому народу.
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15k
Robin Hood 24 часа назад
Политические комментарии из инета
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1k
Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
А с каких это пор у Беларусии общая граница с Грузией??? Я что то пропустил?
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Сталкер 3 дня назад
Ненавижу рОгулей. Не украинцев, а именно этих тупорылых упоротых селюков-рОгулей.
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6k
Alexandr Barhudarov Сталкер День назад
Почему тупых? Именно хитрых .... только толку играть с шулерами
в карты ...
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12k
Сталкер 3 дня назад
Кастрюли от негодования не заметили, что их куев на карте тоже по-москальски написан.

Кастрюли от негодования не заметили, что их куев на карте тоже по-москальски написан.
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12k
Сталкер 3 дня назад
Сначала от души расхохотался. Через полминуты стало о-очень печально...
Зато в Е-бурге есть Ельцин-центр...
Сначала от души расхохотался. Через полминуты стало о-очень печально... Зато в Е-бурге есть Ельцин-центр...
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4k
Иван Сталкер 2 дня назад
Да не переживай, он же строился на деньги либералов. Бюджет РФ не пострадал.
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12k
Сталкер Иван 2 дня назад
Мозг пострадал. Очень у многих. Особенно у молодняка.
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4k
Иван Сталкер 2 дня назад
Из-за ельцин центра?
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6k
Alexandr Barhudarov Сталкер День назад
По факту это прививка. Нужно что бы молодняк поюзали и кинули как можно раньше их лидеры . Тогда страна получит максимально трезвое , адекватное поколение твердо стоящее на ногах .
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ну, без 5g вполне себе жить можно, а вот когда у тебя за окном толпы <span style='color:gray'>[мат]</span> буянят на параде, как то не очень житуха по идее

ну, без 5g вполне себе жить можно, а вот когда у тебя за окном толпы [мат] буянят на параде, как то не очень житуха по идее
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
23 ляма бачей за унитаз...кхм...а гнали на яныка с его золотым, который явно дешевле :) и который так и не нашли по итогу =)

23 ляма бачей за унитаз...кхм...а гнали на яныка с его золотым, который явно дешевле :) и который так и не нашли по итогу =)
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60k
Максим ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Он ещё и сломается через месяц
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
и то - один из них горе-террорист, который бомбу не донес до местра теракта и раньше времени "скорострельнул"...=)))))

и то - один из них горе-террорист, который бомбу не донес до местра теракта и раньше времени "скорострельнул"...=)))))
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5k
Лаврентий ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Вы об этом?
Ссылка www.youtube.com
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14k
Муки Псаки Лаврентий 2 дня назад
Комментарий к фото
Какой ужас, зачем этот безумец пёрся на цепь вооружённых людей, которые стояли именно для того, чтобы он туда не пёрся?
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6k
Alexandr Barhudarov Лаврентий День назад
Комментарий к фото
Вот тут более демократично т.к. в Грузии.
Вот тут более демократично т.к. в Грузии.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
у проепалтов скоро завоняет тухлятиной, а генацвале останутся без рыбки... =)

у проепалтов скоро завоняет тухлятиной, а генацвале останутся без рыбки... =)
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ну зато есть 100 сортов колбасы, да?)))

ну зато есть 100 сортов колбасы, да?)))
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
пересадил почку и купировал последствия приступа диабета...сам же приступ купировали в Омске. все логично. но кто это будет слушать?

пересадил почку и купировал последствия приступа диабета...сам же приступ купировали в Омске. все логично. но кто это будет слушать?
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
вот категорически согласен с последним тезисом :)))) только геммор в итоге и океаны кровищи и ужаса... впрочем, не он первый, и если б не он, то кого то другого бы послали...все относительно

вот категорически согласен с последним тезисом :)))) только геммор в итоге и океаны кровищи и ужаса...
впрочем, не он первый, и если б не он, то кого то другого бы послали...все относительно
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
это еще что... я вот готов деньги поставить на то, что будут анонимные доносы строчить, что вот , он\а там есть...запросто этого можно ждать

это еще что... я вот готов деньги поставить на то, что будут анонимные доносы строчить, что вот , он\а там есть...запросто этого можно ждать
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4k
Владимир 3 дня назад
Комментарий к фото
Дебил, инвалид и [мат] в наличии. Черных нет. Не прокатит...
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9k
Killgrave 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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820
Hethu 3 дня назад
Самое забавное в сносе памятников Колумбу то, что Колумб вообще не был в Северной Америке.
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60k
Максим Hethu 2 дня назад
Вот-вот, пусть поищут памятник Америго Веспуччи
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
38k
короновирус 3 дня назад
давно я тут не был
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139k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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