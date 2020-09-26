Никогда ещё российская армия не была в такой опасной для США близости от Аляски – всего в 250 км.
21 сентября этого года морские пехотинцы КСФ высадились на побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. Их прикрывала артиллерия и ракеты противолодочного корабля “Североморск”.
Чёрные береты на адаптированной “арктической” военной технике совершили марш-бросок к посёлку Урелики. Сейчас у многих весьма плохо с географией, специально для отстающих привожу карту.
Официально эта операция была охарактеризована Министерством обороны РФ как “блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований”.
Так называемые "военные эксперты" отмечают, что никогда ещё российские войска не подходили так близко к границам США. Они считают, что эти учения стали своего рода ответом на действия альянса НАТО, упорно продвигающегося на Восток и усиливающего своё необоснованное присутствие в Чёрном море.
В доказательство приводится очевидный факт: на заснеженных просторах Чукотки нет и никогда не было никаких незаконных вооружённых формирований, поэтому цель российских военных более чем ясна. Тем более, что это далеко не первая подобная операция Вооружённых сил России в Арктическом регионе.
Так называемые "военные эксперты" отмечают, что никогда ещё российские войска не подходили так близко к границам США. Они считают, что эти учения стали своего рода ответом на действия альянса НАТО, упорно продвигающегося на Восток и усиливающего своё необоснованное присутствие в Чёрном море.
В доказательство приводится очевидный факт: на заснеженных просторах Чукотки нет и никогда не было никаких незаконных вооружённых формирований, поэтому цель российских военных более чем ясна. Тем более, что это далеко не первая подобная операция Вооружённых сил России в Арктическом регионе.
Так что в случае "если что" американцы надеются по обыкновению спокойно отсидеться за Океаном, то они заблуждаются.
Внешняя политика России ясна и очевидна: не лезьте. Как говорится, берегите природу, мать вашу!
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Люблю хорошую шутку.
Жители Аляски, спите спокойно!
К счастью, она не взорвалась. А пока ракета падала, военные успели укрыться за техникой, заснять все на видео и от души посмеяться. Вот что называется тяжело в учении...
С зарплатными патриотами дискутируешь...
Всё идет по плану, как в русской пословице:"Русский медленно запрягает, да быстро едет.":)
Наш человек нуждается в раскачке. Но , если очень надо,может аврально выполнить и перевыполнить
все планы, догнать и перегнать. Обязательно:)
Респект.