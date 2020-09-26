Официально эта операция была охарактеризована Министерством обороны РФ как “блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований”.

Так называемые "военные эксперты" отмечают, что никогда ещё российские войска не подходили так близко к границам США. Они считают, что эти учения стали своего рода ответом на действия альянса НАТО, упорно продвигающегося на Восток и усиливающего своё необоснованное присутствие в Чёрном море.

В доказательство приводится очевидный факт: на заснеженных просторах Чукотки нет и никогда не было никаких незаконных вооружённых формирований, поэтому цель российских военных более чем ясна. Тем более, что это далеко не первая подобная операция Вооружённых сил России в Арктическом регионе.