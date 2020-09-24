Политические комментарии с сарказмом.
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значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
6.
Путин даёт точные характеристики: вещам, людям и предметам ... Любое определение - не в бровь, а в глаз!!!
14.
Я думал альянс «врачей» уже давно издох... Ан нет.
Постят всякую чушь по методичкам 90-х, собирая донаты с доверчивых лохов, при этом рассказывают о распиле . Кстати, областной детской стоматологической поликлиники в Ярославле нет. Там есть областная стоматологическая поликлиника с детским отделением. В нормальном состоянии и оснащении.
15.
Американцы в своём репертуаре - открывают «второй фронт» тогда, когда Россия уже разработала и использует вакцину.
16.
"У нас никогда не будет, как на Украине!" Ну-ну. За такие угрозы и призывы светит хорошая статья
23.
ПРИПЛЫЛИ! Мнение немцев о Навальном - мы на стороне России.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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