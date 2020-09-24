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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (40 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 08:51
Метки: комментарии   политика   юмор   
1073
40
1
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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15  комментариев
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32k
Андрей Старосельский 5 часов назад
Мдяяя, "незалежность " она такая... Кому угодно теперь сапоги и жопу вылижут до блеска, за пару миллионов на кормежку...
Мдяяя, "незалежность " она такая... Кому угодно теперь сапоги и жопу вылижут до блеска, за пару миллионов на кормежку...
Мдяяя, "незалежность " она такая... Кому угодно теперь сапоги и жопу вылижут до блеска, за пару миллионов на кормежку...
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5k
Михалыч 4 часа назад
Во многих странах уже за призыв - уголовка, почему сразу не сделать?
Во многих странах уже за призыв - уголовка, почему сразу не сделать?
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10k
Анатолий Соколов Михалыч 3 часа назад
так с нашей "оппозиции" таким образом можно несколько миллионов стрясти - сказал "Крим - це украина" - получи штраф ...
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1k
Андрей Соболев Анатолий Соколов Час назад
Кодексы для внутреннего обращения...
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8k
ПчёЛа Михалыч 7 минут назад
В Китае, так вообще смертная казнь. Поэтому Китай единственная цивилизация, которой 5 тыс. лет
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44k
Albert GER 5 часов назад
Политические комментарии из инета
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3k
Hellgone Albert GER 5 часов назад
Я вот одного не понял на этой фотке.А где ребенок то?
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44k
Albert GER Hellgone 4 часа назад
у неё возле правой ляжки какой-то набор костей. вроде.
мож это?
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3k
Hellgone Albert GER 4 часа назад
Ну разве что только..
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44k
Albert GER 5 часов назад
за двоих уже читал, а третий чернявый кто?
за двоих уже читал, а третий чернявый кто?
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3k
Hellgone Albert GER 5 часов назад
Гуайда....
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44k
Albert GER Hellgone 4 часа назад

Политические комментарии из инета
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3k
Hellgone Albert GER 4 часа назад
Да.Есть такое.Вы кстати обращали внимание что дети с синдромом Дауна похожи друг на друга.Но там это из-за нарушений генетики.А вот здесь почему-я даже не догадываюсь.
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3
Ольга Макарова Hellgone 3 часа назад
ну дык, тоже генетика, негроидная.
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1k
Андрей Соболев Albert GER Час назад
Да ладно...
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