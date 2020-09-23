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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (39 фото + 3 видео)

Автор:
23 сентября 2020 18:53
Метки: комментарии   политика   юмор   
3957
39
3
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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88  комментариев
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213k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Yow 3 дня назад
А почему это в посте, а я в минусе????!!!!
А почему это в посте, а я в минусе????!!!!
А почему это в посте, а я в минусе????!!!!
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12
Алексей Долотов 3 дня назад
германские дуры порнухи пересмотрели с неграми. только не понимают, что они не удовлетворять их едут, а херачить в своё удовольствие. и каждая думает, что с ней-то ничего не случится. идиотки.
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27k
winergy2012 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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27k
winergy2012 3 дня назад
Как там было?Авраам родил якова,яков родил исаака.То есть жиды пердолили друг друга по полной?Так вот откуда тяга к педерастии.
Как там было?Авраам родил якова,яков родил исаака.То есть жиды пердолили друг друга по полной?Так вот откуда тяга к педерастии.
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27k
winergy2012 3 дня назад
За порядок еб.ли не уверен.
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27k
winergy2012 3 дня назад
Третий брат Кличкоф?
Третий брат Кличкоф?
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27k
winergy2012 3 дня назад
Маскодрочеры, рты говном наполнили?
Маскодрочеры, рты говном наполнили?
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273
Сергей winergy2012 3 дня назад
Мы тебя поняли.Заканчивай.
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27k
winergy2012 Сергей 3 дня назад
Молодец,я кончил вытри сперму.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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−94
Князь Курбский 3 дня назад
Владимир
Лучше иди грабить богатых
Зашквар эта пропоганда, лютый
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80k
Confidential 3 дня назад
вакцину вот недавно с3.14дили... уникальное государство
вакцину вот недавно с3.14дили... уникальное государство
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−94
Князь Курбский 3 дня назад
В Германии разрешены шокеры
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27k
winergy2012 Князь Курбский 3 дня назад
Неплохо бы к твоей бошке примерить.
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3k
Владимир 3 дня назад
Почем нынче за пропаганду платят? Куда с заявлением на прием на работу идти? А то в стране жопа, работа кончилась...
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5k
mbr Владимир 3 дня назад
Напиши сисяну, он вроде выписался. Думаю, что сисян тебе полностью расскажет где получать печеньки и варенье.
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38
taxcop Владимир 3 дня назад
Вам, либерасня, не понять. Платят только вам, предателям, 30 сребренников. А мы от души, за идею, за Родину!!
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3k
Владимир taxcop 3 дня назад
от души, т.е. без мозгов, ну это в духе урапатриотов!
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10k
Элитный тигр Владимир 3 дня назад
С дивана слезь и иди на завод. Или ты только вакансии директора рассматриваешь?
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27k
winergy2012 Владимир 3 дня назад
Езжай в Подльшу.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
на довольную, откормленную чайку похож. милота =)) (хз почему такая ассоциация :) ну и улыбка цветами флага =) )

на довольную, откормленную чайку похож. милота =)) (хз почему такая ассоциация :) ну и улыбка цветами флага =) )
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3k
Владимир ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Прочитал: ... для вывозки высших лиц нашей страны. Пришлось перечитать! )) Истина где то рядом!
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
збс, теперь по кругу немок будут пускать под ритмы "фак да полис" =)))))) ахахахахха

збс, теперь по кругу немок будут пускать под ритмы "фак да полис" =)))))) ахахахахха
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6k
Alexandr Barhudarov ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Т.е. просто ножом дырку не сделать надо носить шуруповерт?
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10k
Элитный тигр ALFIE 3 дня назад
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Вообще непонятна такая разработка - только когда трусы драть начнут сирена сработает. Не проще ли какую-нибудь тревожную кнопку нажать, и из сумочки ревун заревет???
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27k
winergy2012 Элитный тигр 3 дня назад
Комментарий к фото
Зачем?Немки привыкшие.Сначала американцы,сейчас муслимы.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ммм. о карьерных успехах сего спортсмена, видимо в курсе. только его родители :) (в лучшем смысле пишу, родителям никогда не плевать на отпрыска). а остальные в курсе? может он как Кличко уже?(нет? ай ай) ну пусть вещает, его мнение важно, оставайтесь на линии.... =))))

ммм. о карьерных успехах сего спортсмена, видимо в курсе. только его родители :) (в лучшем смысле пишу, родителям никогда не плевать на отпрыска). а остальные в курсе? может он как Кличко уже?(нет? ай ай) ну пусть вещает, его мнение важно, оставайтесь на линии.... =))))
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
впечатлили? мммм))) чем? с виду - очередная баржа везет кавуны...ну или навоз...

впечатлили? мммм))) чем? с виду - очередная баржа везет кавуны...ну или навоз...
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213k
NAZARETH Автор поста ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Скорее второе.
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19k
hebpat ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
сено везут для подводного конного казацкого спецеаза
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ясен пень, дальше будет еще веселее..ибо я более чем уверен, что когда будет достроен, немцам предложат не баксами за газ платить...а это очень больно для одной страны за океаном)))

ясен пень, дальше будет еще веселее..ибо я более чем уверен, что когда будет достроен, немцам предложат не баксами за газ платить...а это очень больно для одной страны за океаном)))
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
на самом деле все просто: посмотрите как сисян похудел! это все он так диету проходил, но чтобы "и рыбку скушать и на лодке покататься" заварил такую кашу с хайпом)))

на самом деле все просто: посмотрите как сисян похудел! это все он так диету проходил, но чтобы "и рыбку скушать и на лодке покататься" заварил такую кашу с хайпом)))
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213k
NAZARETH Автор поста ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Ничего , скоро опять на омарную диету присядет. Отъестся...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
эпичненько :)

эпичненько :)
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3k
евгений 3 дня назад
А если в тельняшке с ушанкой, то и 3-х достаточно.

А если в тельняшке с ушанкой, то и 3-х достаточно.
А если в тельняшке с ушанкой, то и 3-х достаточно.
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11k
Inlex 3 дня назад
Брюссель будет инагурировать Тихановскую в ответ на инаугурацию Луки?
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27k
winergy2012 Inlex 3 дня назад
Вы это имеете ввиду?
Вы это имеете ввиду?
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11k
Inlex winergy2012 2 дня назад
это после инаугурации будет, так сказать, празднование
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