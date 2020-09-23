Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
29.
Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники, ВЕРОЯТНЕЙ ВСЕГО(!!!), руководят операцией против бывшего вице-президента Джо Байдена, таким образом вмешиваясь в выборы президента США 2020 года. Об этом говорится в отчете Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который опубликовало американское издание "The Washigton Post"
Иными словами, в том, что у Байдена деменция - виноват Путин.
Иными словами, в том, что у Байдена деменция - виноват Путин.
32.
??В Германии прошел многотысячный митинг, участники которого требуют от властей завести в страну еще больше мусульманских мигрантов
33.
Германия нашла способ защитить немецких женщин от насилия мигрантов. Трусы с сиреной.
.На фоне многочисленных попыток и случаев сексуального насилия в Германии, изделие под названием Safe Shorts имеет все шансы стать хитом европейский женской моды в течение последующих сезонов. Речь идёт об особой разновидности нижнего белья - женских трусах, надёжно защищающих интимную зону от нежелательного воздействия извне, наподобие пояса верности, только более современного и оборудованного сиреной.
34.
ПРОСТО УЛЫБНИСЬ
35.
Это только начало! Как старая ткацкая фабрика превратилась в крупный российский завод электроники
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Лучше иди грабить богатых
Зашквар эта пропоганда, лютый
на довольную, откормленную чайку похож. милота =)) (хз почему такая ассоциация :) ну и улыбка цветами флага =) )
збс, теперь по кругу немок будут пускать под ритмы "фак да полис" =)))))) ахахахахха
ммм. о карьерных успехах сего спортсмена, видимо в курсе. только его родители :) (в лучшем смысле пишу, родителям никогда не плевать на отпрыска). а остальные в курсе? может он как Кличко уже?(нет? ай ай) ну пусть вещает, его мнение важно, оставайтесь на линии.... =))))
впечатлили? мммм))) чем? с виду - очередная баржа везет кавуны...ну или навоз...
ясен пень, дальше будет еще веселее..ибо я более чем уверен, что когда будет достроен, немцам предложат не баксами за газ платить...а это очень больно для одной страны за океаном)))
на самом деле все просто: посмотрите как сисян похудел! это все он так диету проходил, но чтобы "и рыбку скушать и на лодке покататься" заварил такую кашу с хайпом)))
эпичненько :)