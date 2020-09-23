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Политические картинки

Политические картинки (39 фото)

Автор:
23 сентября 2020 12:25
Метки: политика   прикол   юмор   
3352
39
Политические картинки в разнобой

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Метки: политика   прикол   юмор   
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349k
rusfet Автор поста День назад
Политические картинки
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3k
евгений 7 часов назад
Немцы могут еще раз Новичком Алешу травануть. Все равно для здоровья вреда нет, кроме похудания. Вот и повод появится.
Немцы могут еще раз Новичком Алешу травануть. Все равно для здоровья вреда нет, кроме похудания. Вот и повод появится.
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31k
Игорь 8 часов назад
По поводу первой картинки про гордость.

Меня прям таки распирает от гордости за космодром Восточный. Когда уже с него корабли на ядерном топливе полетят?

Я так же горжусь ЗИЛом, АЗЛК, Волгоградским тракторным, Саратовским авиостроительным заводами... Горжусь отечественной гражданской электроникой, но особая гордость на министерство геологии СССР, потому, как в России такого НЕТ. Убивали-то промышленность целыми отраслями, а как восстанавливаем?
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4k
Иван Игорь 7 часов назад
ВИНАВАТЫ 90-ТЫЕ!!!!111 ВАЛОДЯ НИ ВИНАВАТ!!!!111 Ему надо ещё два шестилетних срока!!!!111
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2k
KL11 Иван 2 часа назад
ой как свежо и необычно! Сам придумал? Вот умничка.
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32k
Андрей Старосельский 17 часов назад
Представляю себе, " легкий кипиш", среди "гузских патгиотов"! Ройзман звонит в Израиль к родственникам о предоставлении угла или хотя бы коврика у дверей, Гоцман пьет валерианку стаканами, а Быков лихорадочно вспоминает симптомы отравления Новичком, чтоб медбортом свалить в Шаритэ....
Представляю себе, " легкий кипиш", среди "гузских патгиотов"! Ройзман звонит в Израиль к родственникам о предоставлении угла или хотя бы коврика у дверей, Гоцман пьет валерианку стаканами, а Быков лихорадочно вспоминает симптомы отравления Новичком, чтоб медбортом свалить в Шаритэ....
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25k
Ashabad 17 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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460
Kirfuin 21 час назад
Комментарий к фото
Ну всё, сейчас там посреди пустыни всплывёт корейская подлодка и крейсер Миссури с поваром ЦРУ-шником...
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−298
atatatarakanu 22 часа назад
В Украину его выдадут. По запросу генпрокура Украины
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349k
rusfet Автор поста atatatarakanu 20 часов назад
Хотите я решу вашу психическую проблему?-- вы пытаетесь показать себя крутым оппозиционером,но у вас выходит только пшик.,.-- вам нужно просто не боятся жить в достатке,отказатся от господдержке,и всё и надеятся,что из-за океана,вам обязательно пришлют помощь,--тогда вы станете крутым,-- запомните,-- всю гуманитарку пришлют вам,и ещё денег будут давать на венскую оперу.
P.S.Я знаю кто вы,и мне обидно ,что вы стали таким.
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18k
Владимир atatatarakanu 18 часов назад
Потом догонят и еще раз выдадут, ога. Генпрокурор папуасов это, кстати, вообще кто?
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1k
zenon 23 часа назад
Все так пишут, как будто Страна Советов тридцать лет топталась бы на месте?
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
трамп тоже массовка, но и с оттенком бреда...ну глобально, он пока еще вроде президент, но вроде уже и нет, ибо через месяц выборы...а там фиг знает кто будет...и что будет ;)

трамп тоже массовка, но и с оттенком бреда...ну глобально, он пока еще вроде президент, но вроде уже и нет, ибо через месяц выборы...а там фиг знает кто будет...и что будет ;)
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
ну в мск дебилоидов достаточно. чтобы голоса получить, вопрос в другом - у нее судимости, штрафы и прочее. каким фигом оно пройдет путь, чтобы фамилия была в списке? да никак...на это и расчет, чтобы опять орать, хайпить и т.д. хотя по закону, все понимаю, что "такое" не пускают

ну в мск дебилоидов достаточно. чтобы голоса получить, вопрос в другом - у нее судимости, штрафы и прочее. каким фигом оно пройдет путь, чтобы фамилия была в списке? да никак...на это и расчет, чтобы опять орать, хайпить и т.д. хотя по закону, все понимаю, что "такое" не пускают
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
чей нить друг уже просил видео посмотреть?))))))))))

чей нить друг уже просил видео посмотреть?))))))))))
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8k
Ginny ALFIE 21 час назад
Комментарий к фото
не тебе одному))))))))))
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1k
Стас Киричук Ginny 17 часов назад
Комментарий к фото
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10k
Pochiniks Стас Киричук 14 часов назад
Комментарий к фото
Она что, уже начала там подрабатывать? Себя не пожалела, только бы деньги заработать на борьбу с ненавистным рэжымом!
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
тут вопросов два: депортация после срока ? (п.с. ну и нафег ты поехал в чехию, к этим сцукам, все ж в кусре, кто они и уже давно...лет 100 почти в курсе..). 2й - депортация куда? если в РБ, ну пол беды....

тут вопросов два: депортация после срока ? (п.с. ну и нафег ты поехал в чехию, к этим сцукам, все ж в кусре, кто они и уже давно...лет 100 почти в курсе..). 2й - депортация куда? если в РБ, ну пол беды....
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
ну да, классика же. там пруфов никогда не было и не будет, по почти любой тебе.ибо главное - орать громко и много.а за доказательство, точнее требования их показать, налетают толпой ботов и матерят, и привет....во флуде уже теряется вся суть

ну да, классика же. там пруфов никогда не было и не будет, по почти любой тебе.ибо главное - орать громко и много.а за доказательство, точнее требования их показать, налетают толпой ботов и матерят, и привет....во флуде уже теряется вся суть
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5k
Feldkurat_Katc 23 часа назад
Оппозицию ничего берет. Даже усиленный и модернизированный новичок. Либо отрава говно, либо - "гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей".
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162
Александр Сканцев Feldkurat_Katc 19 часов назад
А вот ледорубом -то,еще не пробовали...тросскому понравилось.
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
интересно. это какие же? штаб квартиру закроют? так давно пора НЙ её перетащить куда нить в другое место, например в Африку, где плохо, а так, куда перенесут - авось порядок наведут в большом радиусе от "штаб квартиры"...хоть польза будет...

интересно. это какие же? штаб квартиру закроют? так давно пора НЙ её перетащить куда нить в другое место, например в Африку, где плохо, а так, куда перенесут - авось порядок наведут в большом радиусе от "штаб квартиры"...хоть польза будет...
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349k
rusfet Автор поста ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
Украина как-то предлагала перенести штаб НАТО к себе...
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74k
dpazuzu 23 часа назад
Комментарий к фото
спрашивали? отвечаем. это - секта красных кастрюлек

спрашивали? отвечаем. это - секта красных кастрюлек
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5k
ALFIE 23 часа назад
Комментарий к фото
так вот о каких ракетах, которые сперли, плакался давече трамп :) просто не в курсах, ему сказали - "ракету сперли", ну он и ляпнул в силу "понимания" =)))))))

так вот о каких ракетах, которые сперли, плакался давече трамп :) просто не в курсах, ему сказали - "ракету сперли", ну он и ляпнул в силу "понимания" =)))))))
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−298
atatatarakanu 23 часа назад
Плевали чехи на рашку
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−298
atatatarakanu 23 часа назад
[мат] вам в рот, а не пенсии, рашка
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1k
Rodaslav 24 часа назад
Зашел я к ней на страничку ради интереса. Каждая страница начинается и заканчивается : "дайте денег".
Зашел я к ней на страничку ради интереса. Каждая страница начинается и заканчивается : "дайте денег".
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80k
Confidential Rodaslav 23 часа назад
а мне она нравится.... баба бестолковая, конечно.... но вот в плане сексуальной игры она бы получила от меня условия... как только бы распахнула рот с протестом - тут же бы ей возразил с позиции государства
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80k
Confidential 23 часа назад
если бы сопротивлялась - ну даже бы интрига случилась... и желательно без снимания очков... у меня на них тоже есть короткий план
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1k
Чилли Дэ Вилли Confidential 17 часов назад
А ты как режиссер хорош!
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543
Краснодар Confidential 17 часов назад
Да вы батенька, затейник!
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142
Максим День назад
норман,
грейсман,
райх,
и все за Россию радеют!
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1k
Чилли Дэ Вилли Максим 17 часов назад
Ерунда, ребята! Они к правильным евреям не имеют ни какого отношения
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