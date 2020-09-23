Политические картинки в разнобой
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Меня прям таки распирает от гордости за космодром Восточный. Когда уже с него корабли на ядерном топливе полетят?
Я так же горжусь ЗИЛом, АЗЛК, Волгоградским тракторным, Саратовским авиостроительным заводами... Горжусь отечественной гражданской электроникой, но особая гордость на министерство геологии СССР, потому, как в России такого НЕТ. Убивали-то промышленность целыми отраслями, а как восстанавливаем?
P.S.Я знаю кто вы,и мне обидно ,что вы стали таким.
трамп тоже массовка, но и с оттенком бреда...ну глобально, он пока еще вроде президент, но вроде уже и нет, ибо через месяц выборы...а там фиг знает кто будет...и что будет ;)
ну в мск дебилоидов достаточно. чтобы голоса получить, вопрос в другом - у нее судимости, штрафы и прочее. каким фигом оно пройдет путь, чтобы фамилия была в списке? да никак...на это и расчет, чтобы опять орать, хайпить и т.д. хотя по закону, все понимаю, что "такое" не пускают
чей нить друг уже просил видео посмотреть?))))))))))
тут вопросов два: депортация после срока ? (п.с. ну и нафег ты поехал в чехию, к этим сцукам, все ж в кусре, кто они и уже давно...лет 100 почти в курсе..). 2й - депортация куда? если в РБ, ну пол беды....
ну да, классика же. там пруфов никогда не было и не будет, по почти любой тебе.ибо главное - орать громко и много.а за доказательство, точнее требования их показать, налетают толпой ботов и матерят, и привет....во флуде уже теряется вся суть
интересно. это какие же? штаб квартиру закроют? так давно пора НЙ её перетащить куда нить в другое место, например в Африку, где плохо, а так, куда перенесут - авось порядок наведут в большом радиусе от "штаб квартиры"...хоть польза будет...
так вот о каких ракетах, которые сперли, плакался давече трамп :) просто не в курсах, ему сказали - "ракету сперли", ну он и ляпнул в силу "понимания" =)))))))
грейсман,
райх,
и все за Россию радеют!