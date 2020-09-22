Политические комментарии с сарказмом.
20.
Битва титаников
В связи с тем, что пандемия коронавируса значительно снизила угрозу глобального потепления, Леонардо ДиКаприо отобрал у Греты Тунберг свою яхту.
21.
Какой талантливый народ, мне бы и в мыслях не пришло нахлобучить -"ЭТО" себе на башку !
35.
Лавров: "Вашингтон, к сожалению, утратил талант ведения дипломатии. В его арсенале остались только ультиматумы и санкции"
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
Метки: комментарии политика юмор
300
Понравилось300
Новости партнёров
Загрузка...
А Миллер чего теряется? Пустил бы газ в кабинет.
обьективно: и штаты и Союз уже летали к Венере, да аппараты, но тем не менее.... поэтому - да, а чо тут нереального? ну кроме финансирования ;)
подыхать, так с улыбкой :)))))
замануха, но заманчивая))))
кто-то еще такому удивляется?
просто он хочет там сидеть постоянно, но увы, ничего такого для этого ни он, ни страна не сделали...а то что прокатило у белофлажных трусливых французов, его еще и бесит :)
а ведь и правда с чего некоторые падают и бьются головой
когда Бацька в них кинул, их же видом каках, они сначала очконули, потом забили. почему? напора небыло...если бы начали на них давить - опровергайте, мол.... вот была бы потеха..а так. опять шанс упущен, а могли бы и поорать с этого дела...ну ничо, батька еще одну пленочку найдет :))))
что шлюха может посоветовать? верно..."продать", ну вы поняли что, и да, честь в том числе...ну реально, чо вы еще ждете от этой деградантки?
а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....
а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....
"горничная" уже выехала к нему в номер "прибраться"....ага.... ишь ты, какой дерзкий! :)
хотели первыми эту радостную весть узнать