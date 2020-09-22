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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (41 фото)

Автор:
22 сентября 2020 05:57
Метки: комментарии   политика   юмор   
3987
41
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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49
aleks30 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
52k
7guest 2 дня назад
Сечин принес Путину флягу со свежедобытой нефью.
А Миллер чего теряется? Пустил бы газ в кабинет.
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11k
Andrew 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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Комментарий удален. Причина: флуд
−12
Князь Курбский 2 дня назад
Да всем насрать на рашку. У нас и новостей то из нее никто не смотрит
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3k
magic32 Князь Курбский 2 дня назад
хулинадо кастрюлеголовый?
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640
Roman Romanov Князь Курбский 2 дня назад
а ты жалобу глав. врачу напиши. мол вашей палате не дают телек посмотреть. наполеон тоже пусть подпишет !
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194
Alex122 Князь Курбский 2 дня назад
У вас - это где?
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7k
Пётр Князь Курбский 2 дня назад
Видимо не всем, ты то смотрю все никак не успокоишься, раз десятый регистрируешься...
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3k
Сергей 2 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
обьективно: и штаты и Союз уже летали к Венере, да аппараты, но тем не менее.... поэтому - да, а чо тут нереального? ну кроме финансирования ;)

обьективно: и штаты и Союз уже летали к Венере, да аппараты, но тем не менее.... поэтому - да, а чо тут нереального? ну кроме финансирования ;)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
подыхать, так с улыбкой :)))))

подыхать, так с улыбкой :)))))
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6k
Alexandr Barhudarov ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Не уверен что поможет , но тебе уже будет до .....
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1k
Валерий Викторович ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Где можно прочитать про эффективность при ковиде конопли?
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2k
Директор свежего воздуха Валерий Викторович 2 дня назад
Комментарий к фото
Тут можно посмотреть и послушать.
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
замануха, но заманчивая))))

замануха, но заманчивая))))
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
кто-то еще такому удивляется?

кто-то еще такому удивляется?
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
просто он хочет там сидеть постоянно, но увы, ничего такого для этого ни он, ни страна не сделали...а то что прокатило у белофлажных трусливых французов, его еще и бесит :)

просто он хочет там сидеть постоянно, но увы, ничего такого для этого ни он, ни страна не сделали...а то что прокатило у белофлажных трусливых французов, его еще и бесит :)
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13k
Габит Калыков 2 дня назад
Чувствую, жить будет еще "веселее", если этого Мерца допустят к власти.
Чувствую, жить будет еще "веселее", если этого Мерца допустят к власти.
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4k
Владимир Габит Калыков 2 дня назад
Да обычный горлопан, орет лишь бы одобрили в США его кандидатуру. Пустозвон.
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2k
Архимед 2 дня назад
про дуб - вааще супер, сохранил себе

а ведь и правда с чего некоторые падают и бьются головой
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
когда Бацька в них кинул, их же видом каках, они сначала очконули, потом забили. почему? напора небыло...если бы начали на них давить - опровергайте, мол.... вот была бы потеха..а так. опять шанс упущен, а могли бы и поорать с этого дела...ну ничо, батька еще одну пленочку найдет :))))

когда Бацька в них кинул, их же видом каках, они сначала очконули, потом забили. почему? напора небыло...если бы начали на них давить - опровергайте, мол.... вот была бы потеха..а так. опять шанс упущен, а могли бы и поорать с этого дела...ну ничо, батька еще одну пленочку найдет :))))
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1k
Gilmor ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Так он вроде где то заикался что мол неполный кусок выложил. Типа там еще много интересного)
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
что шлюха может посоветовать? верно..."продать", ну вы поняли что, и да, честь в том числе...ну реально, чо вы еще ждете от этой деградантки?

что шлюха может посоветовать? верно..."продать", ну вы поняли что, и да, честь в том числе...ну реально, чо вы еще ждете от этой деградантки?
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13k
Габит Калыков 2 дня назад
Ну, насчет американских дипломатов Лавров чересчур дипломатично сказал. Конечно, во времена Союза им приходилось подавлять свои хотелки. Но с начала ХХ века как была у них хищническая политика, так и осталась.
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....

а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....

а хороший был расчет: помочь сесть, потом пока "этапы", апиляции, поболеть и т.д. - ну чувака и не станет...а квартирка то вот она.... однако))) впрочем, там каждый каждого стоит....
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5k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
"горничная" уже выехала к нему в номер "прибраться"....ага.... ишь ты, какой дерзкий! :)

"горничная" уже выехала к нему в номер "прибраться"....ага.... ишь ты, какой дерзкий! :)
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942
Матвей ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Она уже выезжала к нему лет 20 назад. А теперь вдруг во-время вспомнит.
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1k
Андрей 2 дня назад
просто люди ждали что сдохнет ,
хотели первыми эту радостную весть узнать
просто люди ждали что сдохнет , хотели первыми эту радостную весть узнать
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