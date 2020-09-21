Славный украинский юбилей

Впрочем, это не помешало дальнейшей службе бандеровцев нацистам на оккупированных территориях СССР, где они выполняли полицейские и карательные функции, а также использовались для борьбы с партизанами, находясь на крючке у «Абвера» и СД. С точки зрения нацистов, украинские коллаборационисты всегда рассматривались как унтерменши, которых можно использовать для выполнения грязной работы. Представителей «неарийских народов» нацисты никогда не рассматривали как полноценных союзников, так как это противоречило расовым доктринам и идеологическим установкам Третьего Рейха. Поэтому даже национальные части Ваффен-СС, куда входила и дивизия СС «Галичина», создавались уже в середине или конце войны, когда положение на фронтах заставило использовать даже негодный человеческий материал, которым ранее брезговали.



Ныне мы видим, как вполне открыто в Верховной Раде призывают отмечать союз коллаборационистов с Гитлером, рассматривая этот альянс как часть идеологической основы современной Украины, для которой героизация нацистов и коллаборационистов — это норма. При этом, что примечательно, призывы идут не только от «Свободы» и «Европейской Солидарности», которые сами исповедуют фашистскую идеологию, но и от партии Зеленского – среди инициаторов данного постановления есть и депутаты от «Слуги Народа». Это вполне типичное положение для современной украинской политики, где идеи коллаборационизма и неонацизма расцвели пышным цветом и легализованы на государственном уровне – от символики и глорификации нацизма и коллаборационизма до копирования отдельных практик «славных времен» союза с «Гитлером-освободителем». «Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса» https://colonelcassad.livejournal.com/5422329.html, который предусматривает освобождение оккупированных территорий ДНР и ЛНР от «неарийского населения» с последующим заселением расово-правильными свидомыми украинцами, поразительным образом походит на наброски «Генерального Плана Ост». Разумеется, когда это вскрылось, сразу начались оправдания – это другое, вы не так поняли, и вообще, все это фейк. Потому что аналогии были слишком очевидны.