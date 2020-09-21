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Славный украинский юбилей

Славный украинский юбилей (5 фото)

Автор:
21 сентября 2020 22:25
Метки: история   украина   фашизм   
496
5

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления о праздновании 80-летия «союза» украинских коллаборационистов с нацистской Германией. Речь идет об известной декларации от 30 июня 1941 года, опубликованной в оккупированном нацистами Львове пришедшими вместе с нацистскими оккупантами бандеровцами.

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Метки: история   украина   фашизм   
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62k
Вит Вит 3 дня назад
Я так понимаю,что уже в дно дна постучали????Интересно,а ниже глубИны у них есть???
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1k
Скальпы Гуронов День назад
По плану "OST" немцы оставляли в живых на территории Украины 25% населения, превращенного в быдло. Для обслуживания немецких хозяев. Видимо свидомые выродки рассчитывали на вакантные места...
Остальных в расход или выселение за Урал или за Полярный круг, что тоже означало голодную смерть... Так, шо с праздничком, хохлоиды...
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209k
NAZARETH 2 дня назад
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
БЕЗ СЛОВ...
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4k
Владимир 2 дня назад
Интересно, когда этот цирк закончится. Ни если,а когда. Кто это разгребать будет и как долго?
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11k
Змей Горыныч 2 дня назад
Славный украинский юбилей
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11k
Змей Горыныч 2 дня назад
Славный украинский юбилей
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2k
ваня панкин 2 дня назад
просто уроды... на генетическом уровнях...
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2k
Frank Borman ваня панкин 2 дня назад
Хохлы не уроды, просто они патологические предатели. Предательсво в них заложено на генетическом уровне. Сколько раз они уже предавали Россию. Придет время, они предадут и своих нынешних хозяев, американцев.
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10k
tarassarat 2 дня назад
а к этому готовили почву
а к этому готовили почву
а к этому готовили почву
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