Политические комментарии с сарказмом.
16.
КРЕДИТ ОТ РОССИИ ВЫЗВАЛ ГНЕВ ТИХАНОВСКОЙ. ДЕНЬГИ ПОЛЬШИ - "ЭТО ДРУГОЕ"
21.
Ба, знакомые всё лица! Да это же Байден! А я то всё думал, где я его раньше видел?
23.
И мне мой внутренний голос чой та подсказывает , что лютые морозы обязательно 3,14зданут по европе . Ставлю коньяк.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Где они таких страшных берут?
А этих крокодилов инстинкт тянет туда, где мужики есть, а вот зачем - они и забыли.
Майор по секрету сказал, что задание уже дано Якуским шаманам.
Про арабскую партию мой фейк, кстати
у бритов осталась авиация и флот?!)))))) серьезно? они б еще про танкостроение вспомнили...шучу, они его закрыли уже лет 10 как, если не больше :))))
а сама стеклотара может оказаться в довольно неожиданном для вас месте :)
сам факт "троцкизма" уже омерзителен..."за просто так" ледорубом по харе не получают, учитывая годы бегства и вообще скрывания на другом краю планеты...
самый прикол в том, что саши шведы за них и голосовали, а теперь еще в очередь раков выстроятся и будут издавать звуки ишаков =)))))
п.с. тут даже укропы бы офигели, что так облажаться можно...
предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.
предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.
Нет. Это голландский - исковерканный русский мат...