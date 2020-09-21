FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой... Громко и эффектно вошла в здание офиса Громко и эффектно вошла в здание офиса В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая... Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд... Эти дизайнеры - просто гении! Эти дизайнеры - просто гении! Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом Ретро фотографии Ретро фотографии Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе Безумные старые снимки подростков Флориды Безумные старые снимки подростков Флориды Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части? Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части? Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35&nbsp;на Су-30&nbsp;в Тверской области Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35 на... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать глаз 17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать... Фотограф показывает Россию без прикрас Фотограф показывает Россию без прикрас Кража мотоцикла пошла не по плану Кража мотоцикла пошла не по плану Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2020 07:44
Метки: комментарии   политика   юмор   
4329
34
2
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
33
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
labuda.blog 3 дня назад
Комментарий к фото
Блин, да ну нафиг! Страшная она!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
4k
RIZ deadening labuda.blog 3 дня назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Алексей 2 дня назад
они хоть помнят, что Фургал тоже из ЛПИДера был?)
они хоть помнят, что Фургал тоже из ЛПИДера был?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
? ? ? 3 дня назад
хорошая девочка..
хорошая девочка..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сталкер 3 дня назад
Пчеловод рогульский хотя бы живой до сих пор. А вот насральный в любой момент скопытиться может, если кураторам угодно будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
doctor98 3 дня назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталин подтвердил бы!! doctor98 3 дня назад
Ахахахахаахах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
Где они таких страшных берут?

Где они таких страшных берут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
u811 Сергей 3 дня назад
Знаешь, есть "дети кукурузы"? Так вот, это - "картошки дети" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Краснодар Сергей 3 дня назад
Тех кто посимпатичней уже всех замуж разобрали, они с детьми да любимыми мужьями свободное время проводят.
А этих крокодилов инстинкт тянет туда, где мужики есть, а вот зачем - они и забыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 Сергей 3 дня назад
Таких не жалко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Краснодар 3 дня назад
На кадрах с майдана девушки, заправляющие бутылки зажигательной смесью, очень даже ничего. Встретишь такую на улице и не подумаешь, что эта мразота творила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Вальдемар Сергей 3 дня назад
А шо они не как в Америке? В башку ей не стреляют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 3 дня назад
Майор по секрету сказал, что задание уже дано Якуским шаманам.

Майор по секрету сказал, что задание уже дано Якуским шаманам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сталкер Сергей 3 дня назад
Шо ж ты контору палишь?! Собирайся, выехали за тобой уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
Князь Курбский 3 дня назад
Русские биомусор Европы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−5
Князь Курбский 3 дня назад
Спасибо
Про арабскую партию мой фейк, кстати
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
u811 Князь Курбский 3 дня назад
Как вы его тут называете, кажется Хрендон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
у бритов осталась авиация и флот?!)))))) серьезно? они б еще про танкостроение вспомнили...шучу, они его закрыли уже лет 10 как, если не больше :))))

у бритов осталась авиация и флот?!)))))) серьезно? они б еще про танкостроение вспомнили...шучу, они его закрыли уже лет 10 как, если не больше :))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
а сама стеклотара может оказаться в довольно неожиданном для вас месте :)

а сама стеклотара может оказаться в довольно неожиданном для вас месте :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Краснодар ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
До водки добрались, паскуды гомосятские. Ничего святого у них нет. Но хоть сигареты пока держатся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ewgeny Краснодар 3 дня назад
Комментарий к фото
Пейте коньяк. Напиток джентльменов, лордов и гурманов. Под хорошую сигару и кофе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
сам факт "троцкизма" уже омерзителен..."за просто так" ледорубом по харе не получают, учитывая годы бегства и вообще скрывания на другом краю планеты...

сам факт "троцкизма" уже омерзителен..."за просто так" ледорубом по харе не получают, учитывая годы бегства и вообще скрывания на другом краю планеты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
самый прикол в том, что саши шведы за них и голосовали, а теперь еще в очередь раков выстроятся и будут издавать звуки ишаков =))))) п.с. тут даже укропы бы офигели, что так облажаться можно...

самый прикол в том, что саши шведы за них и голосовали, а теперь еще в очередь раков выстроятся и будут издавать звуки ишаков =)))))
п.с. тут даже укропы бы офигели, что так облажаться можно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−5
Князь Курбский ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Это мой фейк, я шведский учу, вот и тренируюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.

предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
А Ханс Соло нам на что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ewgeny ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Ой, да они там Б-117 (летающий утюг) в розовый цвет покрасили и gps-навигатор скотчем примотали, вот тебе и шестое поколение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.

предвыборная гонка она такая, скоро скажет, что только у него, причем лично, есть звезда смерти и она защитит, короче ваще от всех :) ток проголосуйте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Lepus 3 дня назад
Комментарий к фото
Меняются! Им теперь, похоже, башку мыть запретили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гуляка 3 дня назад
"Так может, русский мат--это исковерканный голландский?"

Нет. Это голландский - исковерканный русский мат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Архимед 3 дня назад
вот президент света


вот президент света
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
глотку заткнули так сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Новости УКРОсми с комментами Новости УКРОсми с комментами
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209428



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
За кулисами советской киноклассики
1
34
За кулисами советской киноклассики
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
2
38
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
﻿
Набирающие популярность
Тоха Ха: «Переворот»
0
9
Тоха Ха: «Переворот»
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
0
23
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#позитив#авто авария#люди#дизайн#разное#картинки
#юмор#интересно#животные#природа#прикольные#автомобили#смешные#кино#автомир#коты
#прикол#история#авария#россия#СССР#дети#на различный вкус#креатив#в мире#красота

На что жалуетесь?

Вернуться