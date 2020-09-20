18.

В селе Межирич Павлоградского района «патриоты» разрисовали свастикой мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны.



Как сообщают в полиции, участковому о вандализме заявили возмущённые жители села. Они потребовали найти и наказать осквернивших мемориал, который установлен на месте захоронения советских военных, оборонявших село Межирич в 1943 году, а также партизан Гражданской войны, погибших в 1918 году.