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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (32 фото + 4 видео)

Автор:
20 сентября 2020 20:42
Метки: комментарии   политика   юмор   
3845
32
4
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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70  комментариев
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209k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Политические комментарии 2
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9k
Sergey 3 дня назад
Почему демонстрации не разгоняют газом вызывающим рвоту или понос? Считаю что это было бы в разы эффективней.
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11k
Andrew 3 дня назад
Политические комментарии 2
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Комментарий удален
−49
Князь Курбский 3 дня назад
Я в Литве получаю 1140 евро зарплата и 460 пособие беженцу В России зарплата на моей должности примерно 170 евро, а реально 90

Ну что скажешь, ватка?
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4k
Сергей Князь Курбский 3 дня назад
Вы прям олицетворения анекдота: " Я умный, красивый, успешный, богатый, у меня все есть. У меня только один недостаток, 3,14z-жю постоянно"
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1k
Валерий Викторович Князь Курбский 3 дня назад
Нищеброд ты прошпротский. Я в России получаю 2 тысячи евро и никуда бежать не собираюсь.
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40k
zloykoyot Князь Курбский 3 дня назад
А чего в Литве-то? Мог бы с3,14зднуть сразу про штаты.
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40k
zloykoyot bumtester 3 дня назад
А разве не видно какая? Срать в комментах на развлекательных савйтах.
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309
Dmitry Maleev bumtester 3 дня назад
он не в курсе, что у нас МРОТ 140 евро. В методичке забыли написать.
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3k
Татьянин день 4 дня назад
Президент Света .....
Президент Света .....
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477
ah3007 Татьянин день 3 дня назад
Вша, а не Ваша
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50k
Серый 4 дня назад
32. Австралия мне дико напоминает книгу Гарри Гаррисона Неукротимая планета.
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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209k
NAZARETH Автор поста Александр 3 дня назад
Вот что новичок животворящий делает
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3k
евгений NAZARETH 3 дня назад
Ага. Теперь будет известное средство для похудения.
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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12k
Юрий Александр 3 дня назад
Вообще то первое слово было - "ытанад"
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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Комментарий удален
−49
Князь Курбский Александр 3 дня назад
Кто мешал свинтить?
Любой бы свинтил
А он нашел мужество ответить
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Ибрагим Александр 3 дня назад
Под творчество Маяковского косит.Может тем же и кончит
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1k
NiThR0 Ибрагим 3 дня назад
Маяковский был мужиком, а это - какое-то чмо педрильное.
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−49
Князь Курбский NiThR0 3 дня назад
А ты ничто
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1k
Ибрагим NiThR0 3 дня назад
Я же не написал ,что похож.А косит под него )
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44k
Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
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Александр 4 дня назад
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−49
Князь Курбский Александр 3 дня назад
Чем? Думать мозг нужен.
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44k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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2k
Ilya Volodin Александр 3 дня назад
Ого крутой! 0.09 Бузовой уже :)
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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209k
NAZARETH Автор поста rusfet 3 дня назад
Все по сценарию. Ждем следующий выход
Все по сценарию. Ждем следующий выход
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии 2
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3k
Татьянин день rusfet 4 дня назад
Да им по х"ер ..... всё давно у хомячков уже на уровне рефлексов !!!
Да им по х"ер ..... всё давно у хомячков уже на уровне рефлексов !!!
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349k
rusfet 4 дня назад
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349k
rusfet NAZARETH 3 дня назад
Не знаю,- странный он какой-то...Молодой ещё.
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Князь Курбский NAZARETH 3 дня назад
Питор и вор
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Князь Курбский rusfet 3 дня назад
Тупой гомик
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555
Злодей Князь Курбский 3 дня назад
Это ты представился тут?
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NAZARETH Автор поста rusfet 3 дня назад
Уезжал по делам , только приехал.
===""Молодым везде у нас дорога...""
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NAZARETH

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