Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
11.
Немцы о цирке вокруг Навального и СП-2.
12.
Стоит отметить, что с сентября 2020 года, демонстранты начали использовать «приём крика» - отвлекающий манёвр. Резкий звонкий крик способен ненадолго ошеломить противника и заставить его замешкаться. Такие рекомендации получают протестующие от западных кураторов.
13.
Для этих тоже
14.
"блестящие" - белорусская версия.
В столице Белоруссии в эту субботу состоялся несанкционированный властями "женский марш".
Участницы акции заранее подготовили блестящие плакаты, боа, головные уборы с пайетками и сделали макияж с блестками. Как сообщает Sputnik Беларусь, силовики также подготовились к "маршу блестящих" заранее – вдоль улицы Якуба Коласа они согнали автозаки и автобусы.
Участницы акции заранее подготовили блестящие плакаты, боа, головные уборы с пайетками и сделали макияж с блестками. Как сообщает Sputnik Беларусь, силовики также подготовились к "маршу блестящих" заранее – вдоль улицы Якуба Коласа они согнали автозаки и автобусы.
17.
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве.
Киев ведёт активную разведывательную, диверсионную и пропагандистскую деятельность против России, используя для этого курируемые американцами спецслужбы и Силы специальных операций.
Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.
Об этом в эфире YouTube-канала «Ukr-Leaks» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.
18.
На Украине разрисовали свастикой мемориал воинам Великой Отечественной войны
В селе Межирич Павлоградского района «патриоты» разрисовали свастикой мемориал павшим воинам Великой Отечественной войны.
Как сообщают в полиции, участковому о вандализме заявили возмущённые жители села. Они потребовали найти и наказать осквернивших мемориал, который установлен на месте захоронения советских военных, оборонявших село Межирич в 1943 году, а также партизан Гражданской войны, погибших в 1918 году.
Как сообщают в полиции, участковому о вандализме заявили возмущённые жители села. Они потребовали найти и наказать осквернивших мемориал, который установлен на месте захоронения советских военных, оборонявших село Межирич в 1943 году, а также партизан Гражданской войны, погибших в 1918 году.
19.
Это уже не первый депутат Бундестага, который дает однозначную оценку действиям «Объединённой Европы». «Отравление» Навального все больше вызывает вопросов у немецких политиков.
24.
USAID ПОМОГАЕТ УКРАИНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПОТЕРЯТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Вот только вчера писал, как американцы «заботятся» о благосостоянии украинцев, и сегодня прилетает свеженькая новость на ту же тему. Правда, вчера это было в контексте газа, а сегодня касается всей промышленности.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Новости УКРОсми с комментами
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
Метки: комментарии политика юмор
324
Понравилось324
Новости партнёров
Загрузка...
Ну что скажешь, ватка?
Любой бы свинтил
А он нашел мужество ответить
===""Молодым везде у нас дорога...""