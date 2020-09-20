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Политические картинки

Политические картинки (32 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:53
Метки: политика   прикол   юмор   
3554
32
Политические картинки в разнобой

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Метки: политика   прикол   юмор   
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349k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Политические картинки
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Комментарий удален. Причина: флуд
−49
Князь Курбский 3 дня назад
Тебе в России этот хутор не продадут. Или [мат] налогами и взятками
А срать и окурки бросать будут пограничники русские. И контрабас гонять
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857
pilot66 3 дня назад
Боюсь,здесь вы сильно заблуждаетесь! Санкции обязательно введут, но... против России. За то, что так цинично воспользовались Канадскими почтовыми службами. Ведь каждый светлоликий с пеленок знает, на такое только Путин способен!

Боюсь,здесь вы сильно заблуждаетесь!
Санкции обязательно введут, но... против России. За то, что так цинично воспользовались Канадскими почтовыми службами. Ведь каждый светлоликий с пеленок знает, на такое только Путин способен!
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1k
Ertin 4 дня назад
Комментарий к фото
Ещё пару лет русофобии - и бутылки собирать начнёт.
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13k
Габит Калыков Ertin 3 дня назад
Комментарий к фото
Да не!... В Литве работать уже некому, что президенту приходится на улицу выходить мусор собирать!
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3k
евгений Габит Калыков 3 дня назад
Комментарий к фото
А она точно президент?
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1k
Ertin Габит Калыков 3 дня назад
Комментарий к фото
А сам факт окурков на улицах вас не насторожил? Это ж цивилизованная, [мат], Ойропа! А не варварская Россия.
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1k
Ertin 4 дня назад
Комментарий к фото
Идея хорошая. Но, боюсь, соседи под забор срать будут. Чистить замучаешься.

...Разве что забор Новичком по выходным опрыскивать.
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
а потом извинился за то что в группу по созданию вещества не входил, и ваще он левый "пассажир" =)

а потом извинился за то что в группу по созданию вещества не входил, и ваще он левый "пассажир" =)
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
и "нелох" =)))))) это важно ахахахаха :D :D :D :D

и "нелох" =)))))) это важно ахахахаха :D :D :D :D
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
это от "ломки" по омарам и донатам.... жуть, чтожзавластьтотакая?! :)

это от "ломки" по омарам и донатам.... жуть, чтожзавластьтотакая?! :)
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349k
rusfet Автор поста ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Нехватка * донатов* в организме....
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32k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Латыши не хило зарабатывали на транзите и туристах, евросоюз доплачивал им до кучи, одним словом, не хреново жили.... Теперь транзит ушел безвозвратно, туристов стало на 72% меньше и евросоюзу уже надо не доплачивать, а реально вливать бабло в экономику латышей. Заводы и фабрики они проипали, так что очень скоро, мы увидим экологически чистую территорию от побережья Балтики до границы Белоруссии....и не заселенную.
Латыши не хило зарабатывали на транзите и туристах, евросоюз доплачивал им до кучи, одним словом, не хреново жили.... Теперь транзит ушел безвозвратно, туристов стало на 72% меньше и евросоюзу уже надо не доплачивать, а реально вливать бабло в экономику латышей. Заводы и фабрики они проипали, так что очень скоро, мы увидим экологически чистую территорию от побережья Балтики до границы Белоруссии....и не заселенную.
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Комментарий удален
−8
Князь Курбский Андрей Старосельский 4 дня назад
Жд убыточны по всей Прибалтике. Они тут просто не нужны
В США их тоже очень мало
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3k
евгений Андрей Старосельский 3 дня назад
Точно. Сделаем там заповедник
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12k
Сталкер 4 дня назад
Слизь белая, ещё раз в Крым приехать не хочешь? Крым же Украина, не? ))

Слизь белая, ещё раз в Крым приехать не хочешь? Крым же Украина, не? ))
Ссылка www.youtube.com
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32k
Андрей Старосельский Сталкер 4 дня назад
Его там грохнут и труп утопят...ибо не йух.
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3k
Татьянин день 4 дня назад
...... спускается в бункер не за кем то , а за чем то ..... за очередной дозой "Новичка " .
Нет предела коварству злобного Кремля !!! Влип Алеша , влип .... за очередной дозой лишь теперь в Россию ....
...... спускается в бункер не за кем то , а за чем то ..... за очередной дозой "Новичка " . Нет предела коварству злобного Кремля !!! Влип Алеша , влип .... за очередной дозой лишь теперь в Россию ....
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3k
евгений Татьянин день 3 дня назад
Подсадили на Новичок? Стал ингибиторным наркоманом?
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209k
NAZARETH 4 дня назад
В парке "Патриот" в подмосковной Кубинке вчера прошёл фестиваль фейерверков.
В этом году фестиваль был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии мероприятие проводили в формате телешоу. Всего выступали 6 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска...
Ссылка vk.com
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209k
NAZARETH 4 дня назад
Наконец-то народ проснулся и решил высказать своё категорическое НЕТ фашистскому лондонскому режиму
Ссылка vk.com
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49k
Андрей NAZARETH 4 дня назад
Совет Европы уже выразил своё беспокойство происходящим? Призвал уже прекратить насилие в отношении мирных демонстраций?
А как насчёт правительства, не пора ли ему отдать власть в народные руки?
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209k
NAZARETH Андрей 4 дня назад
Политические картинки
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1k
arens-s NAZARETH 4 дня назад
А кто протестовал, и против чего? Может, 3,14доры буянят?
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1k
arens-s 4 дня назад
Кто знает английский, переведите, плеазе. У микрофона перец с жирным косяком... В толпе гондон с мутной наколкой... На слух их лозунги не могу понять.
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209k
NAZARETH 4 дня назад
Если вы стеснялись спросить: куда ушли деньги из коронавирусного фонда?
Город Хмельницкий.
Высокие технологии, стандарты НАТО, холст, масло. "Большая стройка". 2020 год.
Ссылка vk.com
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7k
Alexander NAZARETH 4 дня назад
Во лошары. У нас в Молдавии просто тыльной стороной совковой лопаты прихлопывают.
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3k
Алексей Куликов Alexander 3 дня назад
Я такие технологии в 00х годах видел, при ремонте федеральной трассы в Волгоградской области.
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209k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
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32k
Андрей Старосельский NAZARETH 4 дня назад
Будет вечной " бывшей кандидаткой на выборах",станет ездить по миру с выступлениями своего цирка и зверинца, в роли клоуна
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209k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
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209k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
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40k
zloykoyot 4 дня назад
Не иначе будет резиденцию утеплять, как просвещённые австралийцы. Ссылку даю специально не на российские СМИ, чтобы про кремлёвскую пропаганду не воняли. https://cursorinfo.co.il/all-news/v-avstralii-predlozhili-uteplyat-doma-pererabotannymi-okurkami/https://cursorinfo.co.il/all-news/v-avstralii-predlozhili-uteplyat-doma-pererabotannymi-okurkami/
Не иначе будет резиденцию утеплять, как просвещённые австралийцы. Ссылку даю специально не на российские СМИ, чтобы про кремлёвскую пропаганду не воняли.
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139k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
Уже началось, благодаря этой (мат)
http://www.rusfact.ru/node/91513http://www.rusfact.ru/node/91513
Уже началось, благодаря этой (мат)
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Комментарий удален
−8
Князь Курбский ☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
И в России есть эти данные
Я например их регулярно публикую
И что мне будет?
Ничего
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7k
Alexander Князь Курбский 4 дня назад
Комментарий к фото
Тебе уже достаточно.
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3k
Мангуст 4 дня назад
По поводу изъятия либерахами "улик" из номера гостиницы - при выселении сдаются ключи. И попасть в этот же номер до уборки горничной весьма проблематично. Вывод: Сисян ушел из гостиницы, не сдавая ключи, а в номере еще оставались его хомячки. Вот только зачем?
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49k
Андрей Мангуст 4 дня назад
А, может, все эти "доказательства" выехали из номера вместе с овальным?
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1k
arens-s Мангуст 4 дня назад
Бутылка всплыла на десятый день событий.
Да за это время кто угодно мог эту бутылку с "новичком" и "пальчиками" сисяна подогнать из германии в Россию его крысятам.
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349k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Политические картинки
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Комментарий удален
−8
Князь Курбский rusfet 4 дня назад
Умерли в другом штате или стране, вот и все
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349k
rusfet Автор поста Князь Курбский 4 дня назад
А если бы это случилось в России,-- чтобы вы сказали?
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−8
Князь Курбский rusfet 4 дня назад
В России паспортная система
В США ее нет, нет паспортов. Не нужны внутри страны
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rusfet Автор поста Князь Курбский 4 дня назад
Млять, - проклятый тиран требует документ удостоверяющий личность, - перед голосованием....,-- совсем с катушек съехал...
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