Политические картинки в разнобой
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А срать и окурки бросать будут пограничники русские. И контрабас гонять
Боюсь,здесь вы сильно заблуждаетесь!
Санкции обязательно введут, но... против России. За то, что так цинично воспользовались Канадскими почтовыми службами. Ведь каждый светлоликий с пеленок знает, на такое только Путин способен!
...Разве что забор Новичком по выходным опрыскивать.
а потом извинился за то что в группу по созданию вещества не входил, и ваще он левый "пассажир" =)
и "нелох" =)))))) это важно ахахахаха :D :D :D :D
это от "ломки" по омарам и донатам.... жуть, чтожзавластьтотакая?! :)
В США их тоже очень мало
Слизь белая, ещё раз в Крым приехать не хочешь? Крым же Украина, не? ))
Нет предела коварству злобного Кремля !!! Влип Алеша , влип .... за очередной дозой лишь теперь в Россию ....
В этом году фестиваль был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии мероприятие проводили в формате телешоу. Всего выступали 6 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска...
А как насчёт правительства, не пора ли ему отдать власть в народные руки?
Город Хмельницкий.
Высокие технологии, стандарты НАТО, холст, масло. "Большая стройка". 2020 год.
http://www.rusfact.ru/node/91513http://www.rusfact.ru/node/91513
Я например их регулярно публикую
И что мне будет?
Ничего
Да за это время кто угодно мог эту бутылку с "новичком" и "пальчиками" сисяна подогнать из германии в Россию его крысятам.
В США ее нет, нет паспортов. Не нужны внутри страны