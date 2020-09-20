25.

Ремонт Собора Нотр дам де Пари идёт ни шатко, ни валко. Вернее почти не идёт. Главное в леса одели. 2 причины. Нет спецов - реставраторов, от слова совсем. Негры и арабы есть, а спецов нет.

И 2-е. Средства собранные на ремонт тырят неимоверно как. Так что такие вот дела там.