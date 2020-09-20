Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.
14.
Польский гонор — единственный виновник крушения президентского самолета под Смоленском.
Можно бесконечно наблюдать за тем, как поляки расследуют крушение президентского самолета под Смоленском в 2010 году. Неизменно в этих попытках лишь одно — страстное желание обвинить в этой катастрофе Россию и полное игнорирование правды и здравого смысла.
18.
Это каким надо быть конченым ублюдком.Учитель-змагар угрожал ребёнку, узнав, что её отец работает в МВД Белоруссии
Думаю папа с друзьями зайдёт к этому «пидагогу» вечером на чай...
19.
> Минпромторг предложил ликвидировать российские торговые представительства на Украине и в Литве. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов и находится в стадии обсуждения.Деятельность торгпредств во всей Прибалтике с февраля приостановлена, на Украине - кажись с 2018 года, если что. Т.е. это уже про "финальное" закрытие.
25.
Стройка века или на век
Ремонт Собора Нотр дам де Пари идёт ни шатко, ни валко. Вернее почти не идёт. Главное в леса одели. 2 причины. Нет спецов - реставраторов, от слова совсем. Негры и арабы есть, а спецов нет.
И 2-е. Средства собранные на ремонт тырят неимоверно как. Так что такие вот дела там.
И 2-е. Средства собранные на ремонт тырят неимоверно как. Так что такие вот дела там.
30.
44.
Верблюды на Урале. Не надо тратить кучу денег и ехать в поисках экзотики за тридевять земель. Все здесь, рядом. В зоне комфорта и доступности.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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у меня диссонанс прям..с одной стороны, мона понять чувака, его ж кинули, через писюн, в прямом смысле и сделали гомосеком насильно и обманом...ну это ж ппц. с другой стороны, очень хочется под...ть всяких там чертей, которые топят за всяких извращенцев и то что они должны быть везде и им всегда зеленый свет и т.д. фразочкой: это другое понимать надо :)
Так я активно поддерживаю уничтожение рашки Путиным. У него это хорошо получается
Лучше чем у Гитлера Батыя и Наполеона вместе взятых
Да, кстати. В Белоруссии "свои" же слили базу с данными тех, кто учувствует в подавлении митингов.
Тоже самое, чебурашки, ждет и вас. Сегодня, завтра, через год... Но все равно всему приходит конец.
И что-то мне подсказывает, вас жить в странах загнивающего запада никто не пригласит. А как раз наоборот - сольют все данные о вас в первую очередь.
Вы действительно полный недоумок, - который сейчас живёт хорошо, а если к власти придут либералы,- то будет орать,--- а меня за что?-- И будет кричать,что пусть зарплату не платят,-- зато мы друзья Америки....
Заграничное только для избранных?
А я не хочу. Я буду бороться. И террор тоже. Гриневицкий не боялся и я не зассал. Теперь горжусь статьей. 105 222 205 Один [мат] в Литве не достанут
Да, террор - это не терроризм. Это в карету губернатора бомбу. А терроризм это аллах-бабах в метро
Знайте разницу.
И потому я за Путина
Никто больше него не сделал для уничтожения русских, русского духа, России, и превращения ее в сраную рашку с овцами двуногими
Вот вспомнил ,читал где то случай был в начале 90-х
Одна известная диссидентка буквально пинком дверь открыла в здание Лубянки и презрительно выдавила .."Вам Боря надеюсь звонил на счет меня ..?"
Дежурный с каменным лицом коротко ответил "Проходите все готово и вас ждут .. "
Она ему с презрением ответила и не вздумайте применять тут ваши ГБистские штучки ..
Ее провели в отдельную комнату ,где на столе лежало пухлое дело ее отца репрессированного в 50-х ..
Прошел час ..Дама вышла из комнаты ,но уже с опущенной головой и потухшими глазами ,выдавив из себя "Спасибо " И быстро удалилась..
Отец ее был платным стукачем и сдавал ВСЕХ даже близких родственников ..
"Реприссировали" его за какое то уголовное дело с валютой ,стучать продолжал и в лагере ,за сто его там и удавили лагерники ..
Это мемуары архивиста КГБ...там таких дел сотни тысяч ..
Если все поднять ,особенно по прибалтике и прочих "демократических" ..Будет страшно Но делать это нужно постепенно и бить точечно .