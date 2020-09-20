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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (44 фото + 2 видео)

Автор:
20 сентября 2020 08:05
Метки: комментарии   политика   юмор   
3949
44
2
Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы зашли не по адресу.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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816
Виталий 21 час назад
Россияне, вы больше хихикайте. Я сам сын белоруса и поверьте не все так однозначно никто не хочет у нас тут перемен. Все хотят жить как россияне и также как россияне сосать [мат] одному человеку. Ну или почти все. Мы завидуем Вам, россиянам - хорошо Вам с путинским членом во рту. Спокойно. Живете по понятиям. Лафа. Газ есть, нефть есть, российские пенсионеры на путешествовали по миру до коронавируса. Но главное - это величие России. А если вдруг Путен здохнет - вы примите новый член в рот и будете так же обсмактывать?:)))))))
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309k
Adat 3 дня назад
Тут друг просит раскрыть эту тему по подробнее...
Тут друг просит раскрыть эту тему по подробнее...
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954
rezus_44 3 дня назад
Комментарий к фото
Эта дура уже давно от себя ничего не говорит. Что ей пишут то она и бухтит , её уже давно предупредили если попробует что то от себя сказать будет ещё одна жертва "новичка" и обвинят Лукашенко
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1k
Скальпы Гуронов 3 дня назад
Монтян конечно та ещё тетка, но тут она здорово рассказала "за западную демократию" и что это такое на самом деле. Змагарам подпиндосникам, свидомым мразям и местным либеро-ублюдкам лучше не смотреть

Ссылка youtu.be
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25k
Alan Garner 4 дня назад
Теперь я знаю кто посадил самолёт Качиньского)))))
Теперь я знаю кто посадил самолёт Качиньского)))))
Теперь я знаю кто посадил самолёт Качиньского)))))
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
у меня диссонанс прям..с одной стороны, мона понять чувака, его ж кинули, через писюн, в прямом смысле и сделали гомосеком насильно и обманом...ну это ж ппц. с другой стороны, очень хочется под...ть всяких там чертей, которые топят за всяких извращенцев и то что они должны быть везде и им всегда зеленый свет и т.д. фразочкой: это другое понимать надо :)

у меня диссонанс прям..с одной стороны, мона понять чувака, его ж кинули, через писюн, в прямом смысле и сделали гомосеком насильно и обманом...ну это ж ппц. с другой стороны, очень хочется под...ть всяких там чертей, которые топят за всяких извращенцев и то что они должны быть везде и им всегда зеленый свет и т.д. фразочкой: это другое понимать надо :)
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3k
Алексей Куликов ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Нужно его согражданам, педикам, рассказать, какой он нетолерантный. Убил человека из-за того, что он транс. И всё.
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80k
Confidential 4 дня назад
пока они печатают, а весь Мир продолжает признавать эти фантики деньгами - других способов воздействия у нас, увы, нет
пока они печатают, а весь Мир продолжает признавать эти фантики деньгами - других способов воздействия у нас, увы, нет
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−108
Князь Курбский 4 дня назад
Suok, по своей маме судишь? Так помоги ей с отсосом то, черножопым на трассе все равно что ты мальчик
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−108
Князь Курбский 4 дня назад
Ну какая же она бессильная? Один фраг у меня уже на счету
Так я активно поддерживаю уничтожение рашки Путиным. У него это хорошо получается
Лучше чем у Гитлера Батыя и Наполеона вместе взятых
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8k
Medved 4 дня назад
Судя по комментариям, конченные чебурашки обнуленного - создали левые аккаунты, которые типа "против" и сами же на них с отвечают.


Да, кстати. В Белоруссии "свои" же слили базу с данными тех, кто учувствует в подавлении митингов.

Тоже самое, чебурашки, ждет и вас. Сегодня, завтра, через год... Но все равно всему приходит конец.

И что-то мне подсказывает, вас жить в странах загнивающего запада никто не пригласит. А как раз наоборот - сольют все данные о вас в первую очередь.

Судя по комментариям, конченные чебурашки обнуленного - создали левые аккаунты, которые типа "против" и сами же на них с отвечают. Да, кстати. В Белоруссии "свои" же слили базу с данными тех, кто учувствует в подавлении митингов. Тоже самое, чебурашки, ждет и вас. Сегодня, завтра, через год... Но все равно всему приходит конец. И что-то мне подсказывает, вас жить в странах загнивающего запада никто не пригласит. А как раз наоборот - сольют все данные о вас в первую очередь.
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349k
rusfet Medved 4 дня назад
Правильное русло,-- это учить их как продать и развалить страну?
Вы действительно полный недоумок, - который сейчас живёт хорошо, а если к власти придут либералы,- то будет орать,--- а меня за что?-- И будет кричать,что пусть зарплату не платят,-- зато мы друзья Америки....
Правильное русло,-- это учить их как продать и развалить страну? Вы действительно полный недоумок, - который сейчас живёт хорошо, а если к власти придут либералы,- то будет орать,--- а меня за что?-- И будет кричать,что пусть зарплату не платят,-- зато мы друзья Америки....
Правильное русло,-- это учить их как продать и развалить страну? Вы действительно полный недоумок, - который сейчас живёт хорошо, а если к власти придут либералы,- то будет орать,--- а меня за что?-- И будет кричать,что пусть зарплату не платят,-- зато мы друзья Америки....
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185k
Северное сияние Medved 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
Suok Medved 4 дня назад
успешный, а тебе уже вручили ёршик для унитаза и "пригласили" жить в успешную Европу, открыли польскую визу, что ты тут, пропагандон, так расстарался?
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1k
Скальпы Гуронов Medved 3 дня назад
Это обострение, чувак. Беги за таблетками...
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8k
Medved rusfet 3 дня назад
Если бы не такие конченные чебурашки как ты, жизнь была бы скучна. Я очень надеюсь, что в итоге вам убогим пропагандонам впаяют большие сроки.
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245
МИХАН 4 дня назад
Хороший пост спасибо автор ! Жива Россия еще ,а то либерда в инете травлю устроила всего ,что связано с Россией и кто ее поддерживает ..Всех не перебаните либерастня
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−108
Князь Курбский 4 дня назад
Тогда объясните мне, почему я в Литве получаю 1140+460 евро, а в великой и прекрасной рашке около 130 бы получал?
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4k
Suok Князь Курбский 4 дня назад
а почему такое разделение, а не сразу общая сумма? Или первая сумма за анал, а вторая за оральные удовольствия, которые ты оказываешь? Непорядок, срочно подтянись по второму предмету
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8k
Гуляка Князь Курбский 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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13k
Александр Н. Князь Курбский 4 дня назад
Нет ничего невозможного, когда ты звездобол.
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14k
Муки Псаки Князь Курбский 4 дня назад
Потому что у нас не принято 3,14дорам давать денег, только 3,14з.юлей.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−108
Князь Курбский 4 дня назад
Начинается реклама железного занавеса?
Заграничное только для избранных?
А я не хочу. Я буду бороться. И террор тоже. Гриневицкий не боялся и я не зассал. Теперь горжусь статьей. 105 222 205 Один [мат] в Литве не достанут
Да, террор - это не терроризм. Это в карету губернатора бомбу. А терроризм это аллах-бабах в метро
Знайте разницу.
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933
Алексей Князь Курбский 4 дня назад
Что придурок, от санитаров оторвался? Поднажми пока не спеленали!
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4k
Сергей Князь Курбский 4 дня назад
Это не терроризм и не террор, это средства высшей социальной справедливости для тебя и тебе подобный, не взирая на местоположение и границы.
Это не терроризм и не террор, это средства высшей социальной справедливости для тебя и тебе подобный, не взирая на местоположение и границы.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−108
Князь Курбский 4 дня назад
Я по настоящему ненавижу Россию и русских
И потому я за Путина
Никто больше него не сделал для уничтожения русских, русского духа, России, и превращения ее в сраную рашку с овцами двуногими
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245
МИХАН Князь Курбский 4 дня назад
Троллишь сынок от бессильной злобы ? И это хорошо ,значит Россия идет в верном направлении..
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10k
Алекс Князь Курбский 4 дня назад
А русские тебя очень любят. Раком ипать
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12k
Павел Алекс 4 дня назад
Да что вы? Я русский и как подавляющее большинство русских и других наших братских народов люблю женщин. А таких только ножкой от табуреток.
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10k
Алекс Павел 4 дня назад
А я и уточнял чем
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4k
Mishganer 4 дня назад
А уволенному "Грише" и его семье что ты объяснишь? А сокращенному "Ване" ты тоже расскажешь про зеркальный ответ супостату? А недополученные деньги в местный бюджет на "уборку тратуаров" какая 3'14зда компенсирует и объяснит людям, что так мы кому-то, сцуко, резко отвечаем?
А уволенному "Грише" и его семье что ты объяснишь? А сокращенному "Ване" ты тоже расскажешь про зеркальный ответ супостату? А недополученные деньги в местный бюджет на "уборку тратуаров" какая 3'14зда компенсирует и объяснит людям, что так мы кому-то, сцуко, резко отвечаем?
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10k
Анатолий Соколов Mishganer 4 дня назад
ибо если Боинг перестанет производить самолёты из-за отсутствия материалов - то эти самолёты начнёт делать кто-то другой. и желательно что бы этим кем-то другим была Россия ...
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4k
Mishganer Анатолий Соколов 4 дня назад
Или они к примеру всё-таки вложатся в технологию и начнут промышленную обработку титана, создав нам конкуренцию на мировом рынке? Может не стоит рубить с плеча и ко всему подходить сдержанно и в интересах государства, как это делает Владимирович?
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28k
Юр21 Mishganer 4 дня назад
Не всё там так просто с этой обработкой титана...
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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32k
Андрей Старосельский rusfet 4 дня назад
Мышь-мутант засланная из "Московии", там их целый табор по вагонам бегает...
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9k
Яромиръ Андрей Старосельский 4 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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31k
Игорь Андрей Старосельский 3 дня назад
Да-да их на космодроме Восточный выращивают...
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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32k
Андрей Старосельский rusfet 4 дня назад
Надо было во время, жену учить правильно борщ готовить и отравлений бы никаких не было.....
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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60k
Максим rusfet 4 дня назад
Для тех кто не понял.. Слева дочь Скрипаля со следом от трубки от ИВЛ.. Навальный который якобы был в коме, такого следа не имеет. .Следовательно про кому - вранье.
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13k
Александр Н. Максим 4 дня назад
А может ему трубку ректально устанавливали? Все ж уникальный человечище, после БОВ смог выжить. У него, похоже, все по-другому.
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349k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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32k
Андрей Старосельский rusfet 4 дня назад
Последователь бородатого чмо? Следующее существо, вставшее за Алешей на получение премии, будет павиан...
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245
МИХАН Андрей Старосельский 4 дня назад
Солженицын был стукачем и анальный тоже ,да еще вором ,своего брата посадил сл...
Вот вспомнил ,читал где то случай был в начале 90-х
Одна известная диссидентка буквально пинком дверь открыла в здание Лубянки и презрительно выдавила .."Вам Боря надеюсь звонил на счет меня ..?"
Дежурный с каменным лицом коротко ответил "Проходите все готово и вас ждут .. "
Она ему с презрением ответила и не вздумайте применять тут ваши ГБистские штучки ..
Ее провели в отдельную комнату ,где на столе лежало пухлое дело ее отца репрессированного в 50-х ..
Прошел час ..Дама вышла из комнаты ,но уже с опущенной головой и потухшими глазами ,выдавив из себя "Спасибо " И быстро удалилась..
Отец ее был платным стукачем и сдавал ВСЕХ даже близких родственников ..
"Реприссировали" его за какое то уголовное дело с валютой ,стучать продолжал и в лагере ,за сто его там и удавили лагерники ..
Это мемуары архивиста КГБ...там таких дел сотни тысяч ..
Если все поднять ,особенно по прибалтике и прочих "демократических" ..Будет страшно Но делать это нужно постепенно и бить точечно .

Солженицын был стукачем и анальный тоже ,да еще вором ,своего брата посадил сл... Вот вспомнил ,читал где то случай был в начале 90-х Одна известная диссидентка буквально пинком дверь открыла в здание Лубянки и презрительно выдавила .."Вам Боря надеюсь звонил на счет меня ..?" Дежурный с каменным лицом коротко ответил "Проходите все готово и вас ждут .. " Она ему с презрением ответила и не вздумайте применять тут ваши ГБистские штучки .. Ее провели в отдельную комнату ,где на столе лежало пухлое дело ее отца репрессированного в 50-х .. Прошел час ..Дама вышла из комнаты ,но уже с опущенной головой и потухшими глазами ,выдавив из себя "Спасибо " И быстро удалилась.. Отец ее был платным стукачем и сдавал ВСЕХ даже близких родственников .. "Реприссировали" его за какое то уголовное дело с валютой ,стучать продолжал и в лагере ,за сто его там и удавили лагерники .. Это мемуары архивиста КГБ...там таких дел сотни тысяч .. Если все поднять ,особенно по прибалтике и прочих "демократических" ..Будет страшно Но делать это нужно постепенно и бить точечно .
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