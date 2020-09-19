Политика с юмором и сарказмом.
36.
Как Соловей сегодня власть шатал.Кратко😉 pic.twitter.com/2diTvDJD0e— Юлия Витязева (@Vityzeva) September 19, 2020
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А туткак зайчик,ни следа усталости.
Хотя возможноу всех по разному, но сердце слабеет сразу.
На вопрос вот вы защитили свою страну СССР ..А нынешнее поколение так сможет ?
Ветеран немного задумавшись ,коротко ответил СМОЖЕТ ,ЭТО У НАС В КРОВИ уже..
И ведь прав ,пусть не все но костяк в России имеется еще ,те кто сможет сопротивляться
Иди и лгбтшников своих защищай, петушок!
ведь он реально ИДИОТ!!!!!!!!!!
Слава Русскому Оружию! (с)
епт... ну, он заслужил....столько лет жить с живым участником взятия Бастилии...все таки - тоже подвиг..а ваще...ну все прекрасно понимают, что происходит постоянно: для туземцев майданы и прочее, для господ - дворцы...
согласен, бешенных негров нет ни в КНР ни в РФ :)
несогласен. еще много чего надо вернуть. и главком об этом ясно выразился давече.
Оба и написал
Легитимность исключает предательство
Курбский не мог в принципе быть придатель
Тем более она править не собирается
Поздравляю, Герберт Александрович!