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Политические скрины

Политические скрины (36 фото)

Автор:
19 сентября 2020 23:01
Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
2871
36
Политика с юмором и сарказмом.

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Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
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349k
rusfet 5 дней назад
Политические скрины
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3k
Алексей Куликов 3 дня назад
Помнится, сломал я ногу. Пролежал неделю, попробовал встать. Чуть сознание не потерял. На костылях двинутся не мог, с непривычки и нет сил. Потом ещё несколько недель не вставал. Так я с неделю заново учился ходить. До кухни дойти, уже событие.
А туткак зайчик,ни следа усталости.
Хотя возможноу всех по разному, но сердце слабеет сразу.
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3k
Екатерина Мелкая 4 дня назад
Комментарий к фото
Что за видео с ботинком Хрущёва? Кто знает?
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245
МИХАН 4 дня назад
Сейчас 9-ю роту смотрю уже наверное в 100 раз и комок в горле ..Кто так будет защищать Россию ? Хотя вспомнил интервью у одного ветерана ВОВ.
На вопрос вот вы защитили свою страну СССР ..А нынешнее поколение так сможет ?
Ветеран немного задумавшись ,коротко ответил СМОЖЕТ ,ЭТО У НАС В КРОВИ уже..
И ведь прав ,пусть не все но костяк в России имеется еще ,те кто сможет сопротивляться
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6k
Sania МИХАН 4 дня назад
Жаль только, что ВЕТЕРАНЫ очень сильно возмущались из-за абсурдных лживых "реальных" фактов "правдивого" фильма "9-ая рота". Вот у них точно ком в горле был, а не х***, как у тебя!
Иди и лгбтшников своих защищай, петушок!
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11k
робт 4 дня назад
е*бать-колотить что творится
фрицы прокачали навального до ВФССО
ну держись терран

е*бать-колотить что творится фрицы прокачали навального до ВФССО ну держись терран
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408
Олег Мещеряков робт 4 дня назад
я в шоке, реально в шоке - ведь это же до такого додуматься)) ВОТ ЭТО считает целью высшей формы существа современного общества - листать инстаграмм и ставить лайки......... я просто худею
ведь он реально ИДИОТ!!!!!!!!!!
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Слава Русскому Оружию! (с)

Слава Русскому Оружию! (с)
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
епт... ну, он заслужил....столько лет жить с живым участником взятия Бастилии...все таки - тоже подвиг..а ваще...ну все прекрасно понимают, что происходит постоянно: для туземцев майданы и прочее, для господ - дворцы...

епт... ну, он заслужил....столько лет жить с живым участником взятия Бастилии...все таки - тоже подвиг..а ваще...ну все прекрасно понимают, что происходит постоянно: для туземцев майданы и прочее, для господ - дворцы...
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139k
☭Cheкаво☭ ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Лучше бы пенсионерам и детям раздал(с))
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3k
евгений ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
Политические скрины
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
Политические скрины
Ссылка coub.com
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
согласен, бешенных негров нет ни в КНР ни в РФ :)

согласен, бешенных негров нет ни в КНР ни в РФ :)
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
несогласен. еще много чего надо вернуть. и главком об этом ясно выразился давече.

несогласен. еще много чего надо вернуть. и главком об этом ясно выразился давече.
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1k
Gilmor 4 дня назад
Комментарий к фото
Я вообще не понимаю почему либертарианская партия не запрещена в России.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−378
Князь Курбский 4 дня назад
Цыц
Оба и написал
Легитимность исключает предательство
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−378
Князь Курбский 4 дня назад
Идиотики не знающие историю
Курбский не мог в принципе быть придатель
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41k
Цыц тут у меня Князь Курбский 4 дня назад
Ты какое слово хотел написать - предатель или придаток?
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139k
☭Cheкаво☭ 4 дня назад
Комментарий к фото
По ПРАВУ русофобских тварей, отпрысков Гитлера, Геббельса, Гиммлера и прочей нацистской нечисти.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−378
Князь Курбский 4 дня назад
Народ за Тихановскую. Да хоть за чёрта, только против Лукашенко
Тем более она править не собирается
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1k
Андрей Князь Курбский 4 дня назад
Политические скрины
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71k
стас Князь Курбский 4 дня назад
правильно! за неё будут решать все дяди из-за океана.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−378
Князь Курбский 4 дня назад
Витязева настоящаяя проститутка или нарисованная?
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510
Андрей 4 дня назад
Комментарий к фото
Какие же разные бывают Ефремовы!
Поздравляю, Герберт Александрович!
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10k
tarassarat 5 дней назад
Хрущев не бил ботинком по трибуне
Хрущев не бил ботинком по трибуне
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49k
Андрей Hellgone 4 дня назад
Бывший КГБшник, бывший депутат Госдумы, бывший...
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49k
Андрей Hellgone 4 дня назад
Там же есть цитата этого персонажа, с фото и бредом.
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3k
Hellgone Андрей 4 дня назад
Ааа....Туплю спросонок..Как там..Член партии зеленых либерастов...Бывший.
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49k
Андрей Hellgone 4 дня назад
Ну, "членом" Вы его правильно назвали. Членом был - членом остался.
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3k
Hellgone Андрей 4 дня назад
Ну теперь бывшим членом...Как-то ни мозга,ни члена...
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349k
rusfet 5 дней назад
Политические скрины
Политические скрины
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349k
rusfet 5 дней назад
Политические скрины
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349k
rusfet 5 дней назад
Политические скрины
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Александр

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