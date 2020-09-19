Политические комментарии с сарказмом.
13.
Чем занимается рогуль в часы бессильной злобы и тоски?
Он берет трагические новости Украины и выдает их за российские.
Будьте бдительны, товарищи!
Будьте бдительны, товарищи!
16.
Этот чернокожий имеет право называться русским в куда большей степени, чем все "русские" либералы вместе взятые.
19.
БОЛГАРЫ БУНТУЮТ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ. МОЛЧАНИЕ ЕС – ЭТО НАГРАДА
24.
Кличко официально выдвинули кандидатом на пост мэра Киева Просьба других кандидатов в выборы не вмешиваться
25.
Главы МИД стран ЕС решили провести неформальную встречу с Тихановской. Светка решила взять с собой зверька
34.
В США РАСКРЫЛИ СЛОВА ПУТИНА, ОТ КОТОРЫХ У БЫВШЕГО ГЛАВЫ ГОСДЕПА "ПОШЛИ МУРАШКИ"
О жесткой беседе Путина и Тиллерсона рассказал президент США Дональд Трамп. Она состоялась на яхте в Черном море.
38.
Путин "жжёт" : "А чо вы будете дровами топить что ли????
Особенно впечатлило - В Сибирь ехать , за дровами . А ещё можно там снег чистить - его в Сибири много, заодно и согреешься!!!
Авторский пост
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Я бы купил.
Лучше купить у независимых поставщиков. А они могут брать где угодно. Норвегия, арабы, США, рашка, пох
Мы вам дров не дадим! Полешкой по хребтине это пожалуйста. Этого не жалко, мы не жадные, отсыпем от души.
Шпроты НАШ
Так что, пущай летают :) Наши, думаю, начнут летать с Кубы - для равновесия.
Пил берёзовый сок...