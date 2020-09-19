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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (35 фото + 3 видео)

Автор:
19 сентября 2020 07:25
Метки: комментарии   политика   юмор   
2032
35
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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44  комментария
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2k
Hellgone 12 часов назад
Всем с добрым утром,товарищи кремлеботы и ольгинские.Ну что ж цели определены,приоритеты расставлены.За работу,товарищи.
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8k
Medved 3 часа назад
Можно картину писать - "Конченные чебурашки вовы обнуленного, высмеивают западные страны".
Я бы купил.
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25k
Ashabad 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−16
Князь Курбский 4 часа назад
Нам не нужен ваш газ. Вы к нему политические требования прилагаете.
Лучше купить у независимых поставщиков. А они могут брать где угодно. Норвегия, арабы, США, рашка, пох
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26k
Дмитрий 4 часа назад
Политические комментарии из инета
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54k
роман калёнов 5 часов назад
А негр и есть русский. Он в Москве родился, и всю жизнь там живёт.
Ссылка www.youtube.com
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185k
Северное сияние 5 часов назад
Сразу предупреждаю Запад - не надо к нам в Сибирь ехать.
Мы вам дров не дадим! Полешкой по хребтине это пожалуйста. Этого не жалко, мы не жадные, отсыпем от души.

Сразу предупреждаю Запад - не надо к нам в Сибирь ехать. Мы вам дров не дадим! Полешкой по хребтине это пожалуйста. Этого не жалко, мы не жадные, отсыпем от души.
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26k
Дмитрий Северное сияние 4 часа назад
Ты это Китаю скажи
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17k
Matrosskin 9 часов назад
Да там всё одно к одному: и жопка у него болела по выходу из комы. И принято у них так, интеграции ради. Плюс - вроде лям баксов обещали первому родившему мужику, а тут пора штрафы выплачивать. Ну и лям не лям (с ним и наипать могут), но "теранские" за рождения ребёнка тоже сами себя не получат. И чёт старый анекдот вспомнился: Приходит пара к целительнице народной: - Вот, помоги, такое дело - ребёнка хотим завести. Трахаемся каждый день, и чего уже только из лекарств не перепробовали. И народные методы. и всё никак. Не получается.... - О, да я вижу сразу - у вас и не получится !!! - Это потому что на нас сглаз ? - Нет, это потому что вы два п#дора !
Да там всё одно к одному: и жопка у него болела по выходу из комы. И принято у них так, интеграции ради. Плюс - вроде лям баксов обещали первому родившему мужику, а тут пора штрафы выплачивать. Ну и лям не лям (с ним и наипать могут), но "теранские" за рождения ребёнка тоже сами себя не получат. И чёт старый анекдот вспомнился: Приходит пара к целительнице народной: - Вот, помоги, такое дело - ребёнка хотим завести. Трахаемся каждый день, и чего уже только из лекарств не перепробовали. И народные методы. и всё никак. Не получается.... - О, да я вижу сразу - у вас и не получится !!! - Это потому что на нас сглаз ? - Нет, это потому что вы два п#дора !
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37k
FoxGen Matrosskin 7 часов назад
Да ладно вам, может ему просто гланды удаляли.
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101
Twik 10 часов назад
Комментарий к фото
зачем опять эту дурацкую утиную морду делают? на иволге ж поняли, что выглядит это стремно и сделали крутую иволгу-2, а тут опять все по новой.
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1k
Shchech Twik 3 часа назад
Комментарий к фото
Я думаю там спрятано сцепное устройство...
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101
Twik Shchech 14 минут назад
Комментарий к фото
так оно и в иволе 2.0 есть, но выглядит сильно приятнее.
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347k
rusfet 10 часов назад
Политические комментарии из инета
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60k
Максим rusfet 9 часов назад
заметил, что ей шнобель стали фотошопить.. делать тонким и аккуратным.. а то народ ржот))
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4k
Suok Максим 3 часа назад
бульба
бульба
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347k
rusfet 10 часов назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 10 часов назад
Политические комментарии из инета
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19k
Галка Галкина rusfet 4 часа назад
Политические комментарии из инета
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19k
Галка Галкина 4 часа назад
Политические комментарии из инета
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115k
DeOrio rusfet 8 минут назад
Предлагаю отправить на гиперзвуке, для надёжности.
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347k
rusfet 10 часов назад
Политические комментарии из инета
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1k
Скальпы Гуронов rusfet 8 часов назад
Оборудование закрывшихся рыб-заводов продано за копейки неизвестным и в конце-концов оказалось в Калининграде и продолжило клепать шпроты под другой маркой...
Шпроты НАШ
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21k
Дмитрий rusfet 5 часов назад
Помянем, не чокаясь...
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347k
rusfet 10 часов назад
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347k
rusfet 10 часов назад
Политические комментарии из инета
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17k
Matrosskin rusfet 9 часов назад
Да ну, на шпроты размениваться.... Не царское это дело. У нас выборы Трампа впереди ! И задача поставлена чётко : нужно вмешаться больше чем китайцы! За работу, товарищи, не отвлекайтесь на мелочёвку !
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48k
Андрей Matrosskin 9 часов назад
Да ладно, одним больше, одним меньше... Одна х.й нам припишут вмешательство в выборы по всему свету - это мода такая пошла: если Россия в ваши выборы не вмешалась, то это не выборы, а не пойми что, референдум какой-то.
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1k
Валерий Викторович Андрей 7 часов назад
Результаты выборов, в которых не участвовала Россия, являются нелегитимными (из резолюции ООН, для служебного пользования).
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406
zu4ara Matrosskin 3 часа назад
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32k
Андрей Старосельский 10 часов назад
Кстати, давно об этом думал. То, что самолеты нато летают под защитой жовто блакитных, указывает на то, кем по отношению к нам, шумеры являются и пусть будут готовы принять наши ракеты в свой огород. И ни о каком "родстве" пусть не скулят....
Кстати, давно об этом думал. То, что самолеты нато летают под защитой жовто блакитных, указывает на то, кем по отношению к нам, шумеры являются и пусть будут готовы принять наши ракеты в свой огород. И ни о каком "родстве" пусть не скулят....
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9k
Яромиръ Андрей Старосельский 10 часов назад
....все эти полёты, политический эксгибиоционизм. И амеры и шумеры прекрасно знают, если ракеты будет выпущена с Б-52, ответка будет направлена на жизненно важные центры США, а хохлов просто дематерилизут
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14k
Alex Яромиръ Час назад
Не секрет, что крылатые ракеты летают относительно медленно и стратегически относятся к "удару второй волны". Т.е. первой волной идут боеголовки со скоростью под 3 км/сек т.е. баллистические и гиперзвуковые. И когда первая волна прореживает систему управления и противодействия - выпускают все остальное вплоть до бомб. Посему никто не начнет войну с крылатых ракет (если противник может дать сдачи, само собой). Так что все эти полеты (впрочем, как и наши над океанами) исключительно "демонстрация силы" не имеющая никакого военного смысла. Впрочем, авианосцы так же устарели для ведения войны (устарели сразу как научились в них попадать ядерной боеголовкой с орбиты) но активно используются для "создания впечатления".
Так что, пущай летают :) Наши, думаю, начнут летать с Кубы - для равновесия.
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26k
Сталин подтвердил бы!! 12 часов назад
За Путина в осеннем лесу ++++++++++++
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37k
FoxGen Сталин подтвердил бы!! 7 часов назад
Я в осеннем лесу
Пил берёзовый сок...
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