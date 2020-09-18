Политика с юмором и сарказмом
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Французская полиция на позвонках и хрящах носа объясняет британскому туристу, что здесь вам не там.— Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) September 17, 2020
Отказался надеть маску в поезде.😎 pic.twitter.com/Df4h8d2Z2q
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нет, не жалко. ибо они хотят жрать свои сосиски, произведенные у себя. а не привозные из штатов, на которые бабла не будет хватать, ибо негде работать и заработать....как-то так )
не, ну жених верно сделал, это раз. ибо нафег надо, даже если повод у него был чисто шкурный...
вот то, что таких как она и других, спокойно в РФ пускают жить - это "туши свет"....
Это вопросы к нашему профильному министерству. А так же то, что нормальных людей, спасающих свои жизни в России от укроины - выдворяют обратно на укроину или всячески затягивают вопрос получения российского гражданства.
ну, если подумать, то уровень глобального звездеца уже нехилый, поэтому им там война нужна как воздух, а повод отходит на последнее место...
чтоб в полете не скучно было, по-очереди все пассажиры на них присаживались.... ну а чо, либерастня, их прет :)
Почему при оформлении «Политических комментариев» не делают возможность оставлять комментарии под каждой картинкой? Ведь в постах типа «смешные картинки» зачастую сделано именно так. Согласитесь, обсуждение подобным образом существенно удобнее.
Дело есть, расследование идёт, важное ошень дело- Лёлика не дотравили- сами ж говорять- межнародного масштабу.
ВСЕМ из "светлоликих",кто что-то выдаёт в этой теме - статус свидетеля по повесточке и чуть какой разнобой, как у Веника и Певчих - обоих по 307 на шконочки и через месяц не в теплых клозетах,а в "теплой" компании,они друг друга сдадут и передадут по семь раз каждый,а клиническая картинка будет- хоть в рамку ставь!!!
“Сема! А ты слышал, что Моня [мат]?
Что деньги занял и не отдает?
Да нет. В хорошем смысле этого слова."
А ВОЗ победит?!