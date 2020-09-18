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Политические скрины

Политические скрины (33 фото)

Автор:
18 сентября 2020 22:33
Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
2190
33
Политика с юмором и сарказмом

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Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
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347k
rusfet 21 час назад
Политические скрины
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74k
dpazuzu 7 часов назад
Политические скрины
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
нет, не жалко. ибо они хотят жрать свои сосиски, произведенные у себя. а не привозные из штатов, на которые бабла не будет хватать, ибо негде работать и заработать....как-то так )

нет, не жалко. ибо они хотят жрать свои сосиски, произведенные у себя. а не привозные из штатов, на которые бабла не будет хватать, ибо негде работать и заработать....как-то так )
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
не, ну жених верно сделал, это раз. ибо нафег надо, даже если повод у него был чисто шкурный... вот то, что таких как она и других, спокойно в РФ пускают жить - это "туши свет"....

не, ну жених верно сделал, это раз. ибо нафег надо, даже если повод у него был чисто шкурный...
вот то, что таких как она и других, спокойно в РФ пускают жить - это "туши свет"....
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48k
Андрей ALFIE 8 часов назад
Комментарий к фото
"...вот то, что таких как она и других, спокойно в РФ пускают жить - это "туши свет"...."
Это вопросы к нашему профильному министерству. А так же то, что нормальных людей, спасающих свои жизни в России от укроины - выдворяют обратно на укроину или всячески затягивают вопрос получения российского гражданства.
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5k
ALFIE Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
во истину так
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
ну, если подумать, то уровень глобального звездеца уже нехилый, поэтому им там война нужна как воздух, а повод отходит на последнее место...

ну, если подумать, то уровень глобального звездеца уже нехилый, поэтому им там война нужна как воздух, а повод отходит на последнее место...
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
чтоб в полете не скучно было, по-очереди все пассажиры на них присаживались.... ну а чо, либерастня, их прет :)

чтоб в полете не скучно было, по-очереди все пассажиры на них присаживались.... ну а чо, либерастня, их прет :)
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6k
Сергей 13 часов назад
Кстати, есть вопрос:
Почему при оформлении «Политических комментариев» не делают возможность оставлять комментарии под каждой картинкой? Ведь в постах типа «смешные картинки» зачастую сделано именно так. Согласитесь, обсуждение подобным образом существенно удобнее.
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347k
rusfet Сергей 10 часов назад
Не всегда удобно, например, я прочитал пост,и захотел потом через время почитать только комментарии, а мне придётся листать опять пост.
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14k
Мойша rusfet 10 часов назад
И что? Лень-матушка?
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347k
rusfet Мойша 9 часов назад
Интернет мобильный, слабый не постоянный.
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3k
magic32 rusfet 3 часа назад
да всё нормально, не парься, так много удобней, сначала пост, потом комментарии, тем более, что перетащить картинку не трудно.
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19k
Влад 16 часов назад
Что все носятся с этой бутылкой? Никакой суд ни одной страны не может теперь приобщить ее к делу даже если она была, в чем я сильно сомневаюсь. Ну а то что "улики" обнулила изъяв с места возможного преступления компания "юристов", то есть людей гарантированно знающих что они нарушают закон и улики приняты не будут вообще не поддается осмыслению. Получается что группа людей с юридическим образованием сделала все возможное чтобы не было оснований заводить уголовное дело.
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71
etheral 17 часов назад
Я вот поляков не пойму, они чё, такие трудолюбивые что ли, вечно капАют. Турков пусть наймут, мавзолей для Качинского чтобы построили, и делов то
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19k
Влад etheral 16 часов назад
Они тоже хотят выкопать море, но боятся что не выйдет и маскируют земляные работы под расследование
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1k
Ertin 18 часов назад
Комментарий к фото
Пока тёплая?..
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14k
Мойша Ertin 9 часов назад
Комментарий к фото
Политические скрины
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849
ИгорьБобков 18 часов назад
Чисто моё мнение по поводу шума об отравленном Лёлике:
Дело есть, расследование идёт, важное ошень дело- Лёлика не дотравили- сами ж говорять- межнародного масштабу.
ВСЕМ из "светлоликих",кто что-то выдаёт в этой теме - статус свидетеля по повесточке и чуть какой разнобой, как у Веника и Певчих - обоих по 307 на шконочки и через месяц не в теплых клозетах,а в "теплой" компании,они друг друга сдадут и передадут по семь раз каждый,а клиническая картинка будет- хоть в рамку ставь!!!
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65k
Фома 20 часов назад
Комментарий к фото
Надеюсь это он ? , ах так он лишенец , но всё равно
Надеюсь это он ? , ах так он лишенец , но всё равно
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65k
Фома 20 часов назад
Комментарий к фото
Даже гей , может быть хорошим человеком, а пид@рас , всегда будет пид@расом , вне ориентации , почти как в анекдоте
“Сема! А ты слышал, что Моня [мат]?
Что деньги занял и не отдает?
Да нет. В хорошем смысле этого слова."
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65k
Фома 20 часов назад
Комментарий к фото
К нам на фирму приезжают из Белоруссии , два раза в неделю , на вопрос, что там у вас (из Минска они) ?, говорят, что вот лично у них, все нормально, работать нужно, а не хернёй заниматься , батьку не любят , протесты не поддерживают, да и вообще, всё хорошо , и это простые работяги .
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6k
Караганда 21 час назад
блин-тут неделю надо-а у меня ток пятница. сбрасывать альмонахом все новости-это наверное новый тренд-но как по мне-открыл-закрыл и сожаление,что открыл.
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64k
Александр Автор поста Караганда 20 часов назад
Этому "новому" тренду лет 10 как минимум здесь. Если я правильно понял этот набор слов.
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6k
Караганда Александр 20 часов назад
наверное старею-но такие посты напрягают и не знаешь как ответить.я так понимаю-лайкодрочеры-без мнения-выдали скопом и разбирайтесь.а это вроде форум и важна точка зрения -а тут порнография.
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64k
Александр Автор поста Караганда 20 часов назад
Ну, раз напрягают, можно в них не заходить например. Подскажу, они все начинаются со слов "Политические...."
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64k
Александр Автор поста 21 час назад
Политические скрины
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347k
rusfet 21 час назад
Политические скрины
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15k
Нагайна rusfet 16 часов назад
В точку. Вчера в город вырвались. В DNS - очередь, с полчаса простояли, консультанта не отловишь, задницы у всех в мыле, носятся, как угорелые. Ашан - очередь, из 40 касс не работало штук пять. Шмотки-тряпки тоже, везде очереди и людей как блох на собаке. И не просто глазеют, а набирают полные телеги.
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1k
Peter Griffin Нагайна 12 часов назад
Ну не для себя же люди набирают.Это для той бабки,которая смогла себе позволить купить только полторы картошки для супа.Чтобы больше ни одна маршрутка в этой стране не плакала.
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64k
Александр Автор поста 21 час назад
Политические скрины
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347k
rusfet 21 час назад
Политические скрины
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11k
робт rusfet 9 часов назад
проверяет дрезину, на которой чеченские пулеметчики покатят по трубе европку захватывать
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347k
rusfet 21 час назад
Политические скрины
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347k
rusfet 21 час назад
Политические скрины
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849
ИгорьБобков rusfet 18 часов назад
Так там ешшо Света с кухни (Тихоновская)...
А ВОЗ победит?!
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