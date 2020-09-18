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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (41 фото + 4 видео)

Автор:
18 сентября 2020 20:11
Метки: комментарии   политика   юмор   
2466
41
4
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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347k
rusfet 23 часа назад
Политические комментарии 2
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1k
Андрей 9 часов назад
А давайте пиндосам Тихановскую в президенты выберем ?
А ? товарищ майор ? можно ?
А давайте пиндосам Тихановскую в президенты выберем ? А ? товарищ майор ? можно ?
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Комментарий удален
−176
Князь Курбский 11 часов назад
Альфи, если начнут высылать, да с лишением гражданства, очередь будет в каждый отдел с пачкой своих нарушений и чемоданом на колесиках. Только вышлите.

Я то знаю каково оно на самом деле. Я в Литву сбежал. Жалко не политика. Я ей вообще не интересовали пока не пришлось убежище просить
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
полезная штука, кстати говоря....ибо с захоронением проблемы....особенно с разложением...в телах людей, за жизнь, от еды, накапливается столько консервантов, что фараонам с их бальзамированием и не снилось так сохраниться....

полезная штука, кстати говоря....ибо с захоронением проблемы....особенно с разложением...в телах людей, за жизнь, от еды, накапливается столько консервантов, что фараонам с их бальзамированием и не снилось так сохраниться....
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3k
Алексей Куликов ALFIE 8 часов назад
Комментарий к фото
Только у грибов нет корневой системы. У них мицелий или грибница.
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
высылать с лишением гражданства и запретом на вьезд... толпу запада не прокормит и не будет содержать. не потому. что бабок нет. потому что плевать на пешек хотел.... они так, для виду горбача содержат, как "эталон" и всё...

высылать с лишением гражданства и запретом на вьезд... толпу запада не прокормит и не будет содержать. не потому. что бабок нет. потому что плевать на пешек хотел....
они так, для виду горбача содержат, как "эталон" и всё...
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14k
Мойша ALFIE 10 часов назад
Комментарий к фото
Политические комментарии 2
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
кто рукнул в отсеке?! :)

кто рукнул в отсеке?! :)
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
тот неловкий момент, когда для порядка в Германии, как раз таки Штази и нехватает....

тот неловкий момент, когда для порядка в Германии, как раз таки Штази и нехватает....
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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203k
NAZARETH Автор поста Александр 15 часов назад
С такими темпами - никогда. Время упущено. На Украине за 3-4 дня все решилось , что пора на дно. А в Белоруссии , сейчас только и остается , что в лифте гадить да на заборах писать.
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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115k
DeOrio Александр 20 часов назад
Бригада уже выехала
Бригада уже выехала
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 20 часов назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 21 час назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 21 час назад
Политические комментарии 2
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115k
DeOrio Жан Батист Эмануэль Зорг 20 часов назад
СК главное возбудиться, а потом пусть этот толстомордый оправдывается что там было намазано.
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг DeOrio 19 часов назад
Это равносильно признанию на международном уровне.
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1k
Dmitry Tarasov Жан Батист Эмануэль Зорг 11 часов назад
Да ладно. Это всего лишь означает, что на бутылку они могли сами нанести отраву и повезли через границу.
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1k
Dmitry Tarasov Жан Батист Эмануэль Зорг 11 часов назад
Да нет никакого признания. :) Какие-то левые люди смогли провезти бутылку с отравой через границу. Теперь пусть доказывают, что не они сами отраву туда положили. Ещё раз. С точки зрения Российского МВД выглядит так. Кто-то из ближайшего окружения Навального попытался его устранить (я имею ввиду исполнителя а не заказчика) Когда не срослось - схватил улику и слинял за рубеж с уликой. Всё.
И никакое "мировое сообщество" этого не изменит.
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115k
DeOrio Жан Батист Эмануэль Зорг 9 часов назад
Признанию чего? Что толстомордый в сговоре с долбанутой и прочими калечными по предварительному сговору выкрали и сфальсифицировали улики, да ещё через границу переправили потенциально опасные вещества неизвестного происхождения?
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43k
Александр 21 час назад
Политические комментарии 2
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Александр 20 часов назад
Где Сталин и где эта плесень... обойдется
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1k
Rodaslav Жан Батист Эмануэль Зорг 5 часов назад
Как раз про плесень КОМЕДИИ снимать - самое то.
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26k
KiploksAKS 22 часа назад
"Вот за что Латыши и Пшеки дупу рвут." - чем Вам так латыши не угодили, что Вы их вечно с литовцами путаете?
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10k
Иван KiploksAKS 22 часа назад
для того, чтоб не путать, употребляем обобщающее "проебалты"
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1k
Яков KiploksAKS 21 час назад
А какая разница?
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21k
Е-Лена KiploksAKS 21 час назад
Извините, но так и хочется голосом персонажа Сухорукова из фильма "Брат-2" спросить - А какая разница?... ))
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26k
KiploksAKS Яков 21 час назад
Такая, что Латвия не вляпалась в белорусский майдан, Лукашенко даже границу с ней не закрывал.
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1k
Che KiploksAKS 21 час назад
Как правильно писать: Литва или Латвия? А может быть Эстония?
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6k
Агент Безопасной Национальности 23 часа назад
Я правильно понимаю, что хомячки, заслушав (sik!) информацию об инциденте с их гуру, тут же обшмонали его номер и:
1. Списдили улики
2. Переправили незаконно эти улики (содержавшие частицы БОВ) за рубеж.
3. Похерили средства индивидуальной защиты (на на это всем насрать, это их проблемы) и подвергли возможностью отравления возможным Боевым Отравляющим Веществом как сотрудников гостиницы, так и экипаж лайнера, отправляющихся из России и их встречающих в Германии...
Господя, я скептик.
Но ТАКОЙ лажи я не слышал со времен МММ и Мавроди...
Я правильно понимаю, что хомячки, заслушав (sik!) информацию об инциденте с их гуру, тут же обшмонали его номер и: 1. Списдили улики 2. Переправили незаконно эти улики (содержавшие частицы БОВ) за рубеж. 3. Похерили средства индивидуальной защиты (на на это всем насрать, это их проблемы) и подвергли возможностью отравления возможным Боевым Отравляющим Веществом как сотрудников гостиницы, так и экипаж лайнера, отправляющихся из России и их встречающих в Германии... Господя, я скептик. Но ТАКОЙ лажи я не слышал со времен МММ и Мавроди...
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