Политические комментарии с сарказмом.
3.
Шестой раздел Польши
Польша жжёт и вдохновляет! Такому самозабвенному энтузиазму, такой отчаянной и безоглядной пляске на граблях позавидовал бы любой начинающий суицидник. Не знаю, кто убедил поляков, что они теперь - "strong", "the best" и вообще - главнюки Евразии.
13.
Российский борцун- провокатор вДудь и поляки. История одной беседы.
15.
В Ливии чувак себя так поджог и началось тогда,хоть бы сценарий поменяли...
16.
Но как всегда милиция всё испортила
21.
30.
ПОЛЯКИ ГОТОВЯТ "ПЛАН МАРШАЛЛА" ДЛЯ БЕЛОРУССИИ. УКРАИНА ПОДТВЕРДИТ
Польша вырабатывает "план Маршалла" для спасения белорусской экономики. Само собой, после того как в соседней стране будет произведена смена режима. И само собой, деньги должна вкладывать не Польша.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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А ? товарищ майор ? можно ?
Я то знаю каково оно на самом деле. Я в Литву сбежал. Жалко не политика. Я ей вообще не интересовали пока не пришлось убежище просить
полезная штука, кстати говоря....ибо с захоронением проблемы....особенно с разложением...в телах людей, за жизнь, от еды, накапливается столько консервантов, что фараонам с их бальзамированием и не снилось так сохраниться....
высылать с лишением гражданства и запретом на вьезд... толпу запада не прокормит и не будет содержать. не потому. что бабок нет. потому что плевать на пешек хотел....
они так, для виду горбача содержат, как "эталон" и всё...
кто рукнул в отсеке?! :)
тот неловкий момент, когда для порядка в Германии, как раз таки Штази и нехватает....
И никакое "мировое сообщество" этого не изменит.
1. Списдили улики
2. Переправили незаконно эти улики (содержавшие частицы БОВ) за рубеж.
3. Похерили средства индивидуальной защиты (на на это всем насрать, это их проблемы) и подвергли возможностью отравления возможным Боевым Отравляющим Веществом как сотрудников гостиницы, так и экипаж лайнера, отправляющихся из России и их встречающих в Германии...
Господя, я скептик.
Но ТАКОЙ лажи я не слышал со времен МММ и Мавроди...