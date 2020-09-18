Политические комментарии с сарказмом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы ошиблись адресом.
Если опубликованный материал негативно влияет на вашу тонкую душевную психику,
значит вы ошиблись адресом.
2.
Вот кто в России кормится и выступает против России!!
Майдан Беларуси в основном направлен против России! А следующая страна, где будет Майдан- это Казахстан!
5.
Копы в США ебл@ны, но не до такой степени. На видео показана сцена с влажной мечты активиста BLM
7.
ПОМПЕО ТУШИТ СВЕТ . Ба-да-бум! Бздыщ!
Государственный секретарь США Майк Помпео вчера заявил: «В Белоруссии мы докажем Коммунистической Партии Китая, что мы не угасающая нация».
11.
«Он бы не вышел из гостиницы, если бы он хоть что-нибудь там потрогал или тем более принял внутрь».
Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк объяснил в разговоре с RT, почему версия об отравлении Навального этим боевым отравляющим веществом не выдерживает критики:
«Имеются фотографии его в гостинице, в самолёте, при транспортировке в госпиталь, при транспортировке в немецкий самолёт и так далее. Нигде подобных симптомов не замечено.
Перчаточки у них, простите, хирургические. Тут самое смешное, что в воздухе ещё не витало ни слово «отравление», ни слово «Новичок», а ребята уже приходят в защите. Знают об этом, видать?»
«Имеются фотографии его в гостинице, в самолёте, при транспортировке в госпиталь, при транспортировке в немецкий самолёт и так далее. Нигде подобных симптомов не замечено.
Перчаточки у них, простите, хирургические. Тут самое смешное, что в воздухе ещё не витало ни слово «отравление», ни слово «Новичок», а ребята уже приходят в защите. Знают об этом, видать?»
16.
Все происходило в присутствии полиции
В колумбийском городе Попайан сброшен памятник конкистадору Себастьяну де Белалькасару в качестве "мести за убитых и порабощенных элитами предков".
23.
Хомяки Навального показали видеозапись, как была найдена бутылка со следами «Новичка» в Томской гостинице
30.
Нам хана. Нас уже вычислили по IP. Срочно меняем ники, аватарки, пароли и чистим стену.
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говорят песец Пригожину должна овердофига? теперь и Киркоров с Басковым могут подать иск за оскорбление :) ну а чо?
ну, в целом, ожидаемо...ибо в копы уже давно непойми кого берут...поэтому они и выглядят как мешки для битья, многие.... а то что стрелят не будут, знают все, это не штаты, да и не 14-15-16е года, когда могли еще применить....вот и результат..да, в итоге подмога повязала, но сам факт на лицо...нельзя в такую службу брать вчерашних птушников общепита и прочих инстаграмм телок.....
не, ну он то актер театра, в том числе, в целом, нормально, если он например в Шекспировском произведении принимал участие...надо погуглить..апдейт: погуглил. да играл Гамлета :) в национальном театре ВБ...так что, ну ок чо...против Шекспира, я точно ничего не имею, а лицо - ну "текущее", почему нет?
ну все, поматросили на славу видать, раз так... ну а чо, земля (закон) уже принят, отменить не посмеют))) а это было последнее..так авансом дали пинка....вот кто бы мог подумать что так будет?! (да много кто, в сепары тут же записывали, убивали даже.... миллионы людей... )
где-то плачет витенька фёдорович... ну ничо, грыгорич картохиЮ через проводника в поезде, передаст, полегчает...
Побольше бы таких постов ..
Пока плохо ориентируюсь тут ,где их тут осинное гнездо ?
Грета Тунберг в отчаяньи. )) Ведь ей за прогулы была положена Нобелевка мира.
Но - не тут кобыла! Тут и прэзыдэнтка Света, И дядя Дональд, и утиный фюрер Навальный...
В очередь, сукины дети!
-Да вижу я,вижу,только убери его от моего лица!