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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 3 видео)

Автор:
18 сентября 2020 08:12
Метки: комментарии   политика   юмор   
2656
34
3
Политические комментарии с сарказмом.
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Метки: комментарии   политика   юмор   
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31  комментарий
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60k
Максим День назад
Там левее ещё ОСР (Одесская советская республика) Обе республики никакого отношения у Украине никогда не имели но были встроены в состав УССР. Это исконно русские земли и они должны вернуться в состав России. все остальное дикое поле может идти на запад.
Там левее ещё ОСР (Одесская советская республика) Обе республики никакого отношения у Украине никогда не имели но были встроены в состав УССР. Это исконно русские земли и они должны вернуться в состав России. все остальное дикое поле может идти на запад.
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
говорят песец Пригожину должна овердофига? теперь и Киркоров с Басковым могут подать иск за оскорбление :) ну а чо?

говорят песец Пригожину должна овердофига? теперь и Киркоров с Басковым могут подать иск за оскорбление :) ну а чо?
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
ну, в целом, ожидаемо...ибо в копы уже давно непойми кого берут...поэтому они и выглядят как мешки для битья, многие.... а то что стрелят не будут, знают все, это не штаты, да и не 14-15-16е года, когда могли еще применить....вот и результат..да, в итоге подмога повязала, но сам факт на лицо...нельзя в такую службу брать вчерашних птушников общепита и прочих инстаграмм телок.....

ну, в целом, ожидаемо...ибо в копы уже давно непойми кого берут...поэтому они и выглядят как мешки для битья, многие.... а то что стрелят не будут, знают все, это не штаты, да и не 14-15-16е года, когда могли еще применить....вот и результат..да, в итоге подмога повязала, но сам факт на лицо...нельзя в такую службу брать вчерашних птушников общепита и прочих инстаграмм телок.....
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
не, ну он то актер театра, в том числе, в целом, нормально, если он например в Шекспировском произведении принимал участие...надо погуглить..апдейт: погуглил. да играл Гамлета :) в национальном театре ВБ...так что, ну ок чо...против Шекспира, я точно ничего не имею, а лицо - ну "текущее", почему нет?

не, ну он то актер театра, в том числе, в целом, нормально, если он например в Шекспировском произведении принимал участие...надо погуглить..апдейт: погуглил. да играл Гамлета :) в национальном театре ВБ...так что, ну ок чо...против Шекспира, я точно ничего не имею, а лицо - ну "текущее", почему нет?
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5k
ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
ну все, поматросили на славу видать, раз так... ну а чо, земля (закон) уже принят, отменить не посмеют))) а это было последнее..так авансом дали пинка....вот кто бы мог подумать что так будет?! (да много кто, в сепары тут же записывали, убивали даже.... миллионы людей... )

ну все, поматросили на славу видать, раз так... ну а чо, земля (закон) уже принят, отменить не посмеют))) а это было последнее..так авансом дали пинка....вот кто бы мог подумать что так будет?! (да много кто, в сепары тут же записывали, убивали даже.... миллионы людей... )
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12k
Сталкер 21 час назад
Так он таки нае*нулся или нет?
Так он таки нае*нулся или нет?
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5k
Михалыч 23 часа назад
Трамвай шикарный!
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12k
Сталкер Михалыч 21 час назад
И город для испытаний подходящий. )))
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25k
Ashabad 24 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 24 часа назад
Комментарий к фото
где-то плачет витенька фёдорович... ну ничо, грыгорич картохиЮ через проводника в поезде, передаст, полегчает...

где-то плачет витенька фёдорович... ну ничо, грыгорич картохиЮ через проводника в поезде, передаст, полегчает...
Ссылка coub.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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276
МИХАН День назад
Спасибо автор от души подборка ! Посмеялся ...
Побольше бы таких постов ..
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203k
NAZARETH Автор поста МИХАН День назад
Благодарю.
Благодарю.
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276
МИХАН NAZARETH День назад
Хотелось бы еще с кем нибудь поспорить тут ..Так меня эта либерда достала ,прям давление поднялось )))) Шутка ..
Пока плохо ориентируюсь тут ,где их тут осинное гнездо ?
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203k
NAZARETH Автор поста МИХАН День назад
Да как такового вроде и нет. Бывает заходят по одному - два чела. Сделают говновбросы и тихарятся. Но бывает , что и доказывают свою позицию. Но таких немного.
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12k
Сталкер МИХАН 21 час назад
Как увидите пост о том, что в России полный габздец – идите в комменты: они все там. Ну, мухи и ... )))
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21k
Е-Лена День назад
Тут эта...
Грета Тунберг в отчаяньи. )) Ведь ей за прогулы была положена Нобелевка мира.
Но - не тут кобыла! Тут и прэзыдэнтка Света, И дядя Дональд, и утиный фюрер Навальный...
В очередь, сукины дети!

Тут эта... Грета Тунберг в отчаяньи. )) Ведь ей за прогулы была положена Нобелевка мира. Но - не тут кобыла! Тут и прэзыдэнтка Света, И дядя Дональд, и утиный фюрер Навальный... В очередь, сукины дети!
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12k
Сталкер Е-Лена 21 час назад
Кстати! Чёй-та давно о ней не слышно. )
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639
Replicant День назад
-Это конец света.
-Да вижу я,вижу,только убери его от моего лица!
-Это конец света. -Да вижу я,вижу,только убери его от моего лица!
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37k
FoxGen День назад
Одного не пойму, если "Новичок" был в бутылке, как он попал на трусы оппозиционера?
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483
grihon FoxGen День назад
Ну как, выпил, обоссался, вуаля
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138k
☭Cheкаво☭ День назад

Ссылка youtu.be
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2k
Hellgone ☭Cheкаво☭ День назад
А коньяк из грузии,в который помочился габуния?
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