11.

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк объяснил в разговоре с RT, почему версия об отравлении Навального этим боевым отравляющим веществом не выдерживает критики:



«Имеются фотографии его в гостинице, в самолёте, при транспортировке в госпиталь, при транспортировке в немецкий самолёт и так далее. Нигде подобных симптомов не замечено.



Перчаточки у них, простите, хирургические. Тут самое смешное, что в воздухе ещё не витало ни слово «отравление», ни слово «Новичок», а ребята уже приходят в защите. Знают об этом, видать?»