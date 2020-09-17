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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (36 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2020 20:21
Метки: комментарии   политика   юмор   
3441
36
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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47  комментариев
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10k
Иван 2 дня назад
когда вытекает из достоинства, надо срочно бежать к венерологу

когда вытекает из достоинства, надо срочно бежать к венерологу
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−3
Роман 5 часов назад
могу представить как там серанули амеровкие пилоты в б52. Этож не кукурузник, да еще и под 70 лет самолету, представляю как там ланжероны скрипнули. После такого кульбита 100% на списание пойдет, деформации продольные 100% теперь в наличии, да и герметичность помахала ручкой 100%
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26k
Дмитрий День назад
Политические комментарии 2
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален
−176
Князь Курбский День назад
А почему из России в Литву валят а не наоборот?
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9k
BWSHARK Князь Курбский День назад
В литву???!!! Ахахаха
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2k
mobi dic Князь Курбский День назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Gennady Volf Князь Курбский 22 часа назад
Да, собственно в Литву только твой однофамилец свалил. И то это было больше 4 веков назад.
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad День назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Денис День назад
На видюхе с перехватом просто залип! Пилот просто мастер и ювелир.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
дарт вейдер, на украине, и то убедительнее смотрелся.

дарт вейдер, на украине, и то убедительнее смотрелся.
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
как? как.... элементарно. они там в курсе, что обвинения будут на 1х полосах, и привет карьере и всему остальному...а опровержение, даже если и будет, то мелким шрифтом, лет через 10....когда уже всем плевать

как? как.... элементарно. они там в курсе, что обвинения будут на 1х полосах, и привет карьере и всему остальному...а опровержение, даже если и будет, то мелким шрифтом, лет через 10....когда уже всем плевать
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
в ответ, почему бы не требовать, запретить гомосеков в ЕС? ну а чо? вон бацька их же приколами бахнул, выставив недо-запись переговоров, и чо? отбивайтесь...и они хз чо делать :) раньше такую чушь несли ток они и ответы не заготовлены...так почему бы их не начать жарить их же бредом?

в ответ, почему бы не требовать, запретить гомосеков в ЕС? ну а чо?
вон бацька их же приколами бахнул, выставив недо-запись переговоров, и чо? отбивайтесь...и они хз чо делать :) раньше такую чушь несли ток они и ответы не заготовлены...так почему бы их не начать жарить их же бредом?
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7k
Фobosgrunt ALFIE День назад
Комментарий к фото
в ответ лучше запретить сечину и миллеру гнать углеводороды в ЕС. Что там, Памфилова Эллочка не желает срежиссировать новые 75 процентов народной воли, объявив новый референдум о эмбарго на подогрев нашими гомосеками западных?
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
вкрутили бутылку по самое горло.....мде

вкрутили бутылку по самое горло.....мде
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну, земля то продана, а значит "мини кладбища", где хоронят "медицинские отходы" уже нет. оно ж не резиновое типа....а новую землю уже не получить..как-то так, скорее всего

ну, земля то продана, а значит "мини кладбища", где хоронят "медицинские отходы" уже нет. оно ж не резиновое типа....а новую землю уже не получить..как-то так, скорее всего
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
"анастозащо??!!" - вой, скоро во всех "интернетах" :)

"анастозащо??!!" - вой, скоро во всех "интернетах" :)
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1k
Потомственный Минчанин ALFIE День назад
Комментарий к фото
Уже давно вой. "Ребята мирно бросали кирпичи в карателей"
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5k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
я так понимаю, арестовывать, они собираются не своих подданых, а каким то хреном заочно, либо вообще выкрасать (например во время отдыха после карантина) других подданых и вести торг, как террористы..соб-но, почему как? курва , по приказу босса, скатывается окончательно...

я так понимаю, арестовывать, они собираются не своих подданых, а каким то хреном заочно, либо вообще выкрасать (например во время отдыха после карантина) других подданых и вести торг, как террористы..соб-но, почему как? курва , по приказу босса, скатывается окончательно...
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12k
Сталкер 2 дня назад
У неё ж прямо на хлебальнике написано: тупая! Прям, как у марины порошенко. )))
У неё ж прямо на хлебальнике написано: тупая! Прям, как у марины порошенко. )))
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85
u811 Сталкер 2 дня назад
Согласен. Неприятная физиономия.
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4k
RIZ deadening Сталкер День назад
Простисвета
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12k
Сталкер 2 дня назад
НИ ОДИН новостной канал территории 404 НИ СЛОВОМ не обмолвился о вакцине, созданной в России! НИ ОДИН ! НИ СЛОВОМ! НИ РАЗУ!
НИ ОДИН новостной канал территории 404 НИ СЛОВОМ не обмолвился о вакцине, созданной в России! НИ ОДИН ! НИ СЛОВОМ! НИ РАЗУ!
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1k
Потомственный Минчанин Сталкер День назад
А вы чего хотели - чтобы "страна-бензоколонка, которая завтра развалится", еще вакцины разрабатывала?
Так, чего доброго, можно и понять, что никакого ЕС и НАТО Украине не светит.
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12k
Сталкер 2 дня назад
А кроме того, белые шалавы обязаны платить угнетённым ниггерам за то, что ниггеры их буду трахать!
А кроме того, белые шалавы обязаны платить угнетённым ниггерам за то, что ниггеры их буду трахать!
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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12k
Сталкер Александр 2 дня назад
Вы пост смотрели? Там это есть.
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9k
BWSHARK Сталкер День назад
Минусят те, кто пост не читал... (а там правда есть)
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43k
Александр 2 дня назад
Политические комментарии 2
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