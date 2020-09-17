Политические комментарии с сарказмом.
17.
Саечку за испуг
28.
Я все чаще замечаю, что европейские "партнеры" стали по Фрейду оговариваться.
Вчера, например, она назвали Лукашенко нелегитимным президентом Украины, а сегодня вот это...
31.
Детский сад в США здесь особо и английский язык знать не нужно
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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дарт вейдер, на украине, и то убедительнее смотрелся.
как? как.... элементарно. они там в курсе, что обвинения будут на 1х полосах, и привет карьере и всему остальному...а опровержение, даже если и будет, то мелким шрифтом, лет через 10....когда уже всем плевать
в ответ, почему бы не требовать, запретить гомосеков в ЕС? ну а чо?
вон бацька их же приколами бахнул, выставив недо-запись переговоров, и чо? отбивайтесь...и они хз чо делать :) раньше такую чушь несли ток они и ответы не заготовлены...так почему бы их не начать жарить их же бредом?
вкрутили бутылку по самое горло.....мде
ну, земля то продана, а значит "мини кладбища", где хоронят "медицинские отходы" уже нет. оно ж не резиновое типа....а новую землю уже не получить..как-то так, скорее всего
"анастозащо??!!" - вой, скоро во всех "интернетах" :)
я так понимаю, арестовывать, они собираются не своих подданых, а каким то хреном заочно, либо вообще выкрасать (например во время отдыха после карантина) других подданых и вести торг, как террористы..соб-но, почему как? курва , по приказу босса, скатывается окончательно...