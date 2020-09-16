Политические картинки в разнобой
Источник:
Ссылки по теме:
- очередная подборка карикатур от "13 студии"
- Выборы 2017: и смех и грех
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
- Они издеваются: торжественные открытия заборов, мусорных баков и других "значимых" объектов
370
Понравилось370
Новости партнёров
Загрузка...
Зажрались вы всёпропальщики. Вам бы хоть месяц прожить,так как мы жили без Путина.
Потом пошла в огородике "нащупала" под ботвой пару картофелин покрупнее, нарвала травы какой то и сварила нам из этого суп. День прожит.
Вывод: Дядя Вова боится Агента Безопасной Национальности
============
Например?
А "писатель" - это слишком громко сказано
Непростые времена для латвийской переработки настали в 2015 году, когда Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за системных нарушений, выявленных в ходе инспекций. Некоторые предприятия адаптировались к новым условиям, но многим это не удалось.
От еврофондов до колхоза
На одном из крупнейших предприятий по производству шпрот на севере Курземе, в Мерсрагсе - Sabiedrība IMS – работали двести человек. Современное оборудование закупили на деньги еврофондов, оно обошлось более чем в три миллиона евро. Что-то приобрели уже после закрытия российского рынка.
Освоить новые рынки не удалось. В 2017-м предприятие Geton Energy, торгующее электроэнергией, потребовало признать фирму Sabiedrībai IMS неплатежеспособной.
Sabiedrībai IMS осталась должна несколько миллионов евро банку Rietumu, более 300 тысяч евро – государству. Чтобы удовлетворить требования кредиторов, администратор неплатежеспособности в феврале этого года продал с аукциона оборудование фирмы – холодильники и другие приборы. Оборудование за 1,2 миллиона купило предприятие Zītari LZ.
Спустя три месяца Zītari LZ перекупило оборудование другого обанкротившегося рыбоперерабатывающего предприятия Kuršu zeme за 280 тысяч евро. Эта фирма освоила еврофондов на 2,8 миллиона евро. Еще в 2017 году она закупила оборудования на полмиллиона.
Основная деятельность предприятия Zītari LZ связана с услугами питания – его столовые работают в Риге и Вентспилсе. Заниматься рыбопереработкой оно не планирует, а оборудование, купленное на аукционах, продает дальше в Россию.
"У меня появилась возможность, придумал новый бизнес. Я знаю, что происходит в рыбопереработке Латвии, сам занимался рыбой, у меня был корабль, поэтому я знаю их всех – просто торгуем.
Часть продаем на Украину, часть в Беларусь, в Калининград. (Оборудование) IMS увезли в Калининград, часть, не все", - рассказал исполнительный директор Zītari LZ Юрис Зелтиньш.
В Калининграде оборудование закупило предприятие EnergoMehProm. Его глава Леонид Ходоско также является техническим директором рыболовецкого колхоза "За Родину". Этот колхоз уже покупал в Латвии рыболовецкое судно. В последние годы предприятие расширяет производство, чтобы в том числе заменить поставки шпрот из Латвии и выйти на европейский рынок.
Звучит лучше и точнее.
Это же - другое,- тут понимать нужно...
;-)
на свинец проверьте, на специальном оборудовании: мосинка, 7.62 патрон и стена.... отличный лабораторный стенд для таких как она.
ааааааааааааааа. порвало от смеха...а колясочника..ну, тоже порвало...точнее порвали...ну частично, ну там, в том месте, которое он упоминает часто
лучше пусть пообещает котлеты жарить пожизненно тому, кто будет ее прятать от посадки на зону)
Пусть в Хайфе строят...