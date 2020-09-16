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Политические картинки

Политические картинки (31 фото)

Автор:
16 сентября 2020 14:27
Метки: политика   прикол   юмор   
3475
31
Политические картинки в разнобой

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Метки: политика   прикол   юмор   
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347k
rusfet Автор поста 3 дня назад
Политические картинки
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13k
Габит Калыков 3 дня назад
Анального в России ждет не встреча с Путиным, а суд и тюрьма!
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142
ezgik Габит Калыков 2 дня назад
Вообще то,он вас- не оскорблял.
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13k
Габит Калыков ezgik 2 дня назад
Он оскорбляет всех россиян.
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1k
vimmat 3 дня назад
АВТОР, СДОХНИ!!! Смотреть на то, как ты продаешь Родину за деньги, очень печально. СДОХНИ ПОСКОРЕЙ!!!!
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347k
rusfet Автор поста vimmat 2 дня назад
Слушать как вы хотите развалить мою страну,и стать снова другом великой Америки, -- вот что противно.
Зажрались вы всёпропальщики. Вам бы хоть месяц прожить,так как мы жили без Путина.
Слушать как вы хотите развалить мою страну,и стать снова другом великой Америки, -- вот что противно. Зажрались вы всёпропальщики. Вам бы хоть месяц прожить,так как мы жили без Путина.
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12k
Kost vimmat 2 дня назад
Запомнилась мамкина безысходность раз. Пришла с работы села на кухне и говорит "чем же мне вас сегодня накормить?" (на четверо детей, младшему три).
Потом пошла в огородике "нащупала" под ботвой пару картофелин покрупнее, нарвала травы какой то и сварила нам из этого суп. День прожит.
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 дня назад
Если я обращусь в Администрацию Президента с просьбой о встрече с Наитемнейшим - он, подозреваю, мне тоже откажет.
Вывод: Дядя Вова боится Агента Безопасной Национальности


Если я обращусь в Администрацию Президента с просьбой о встрече с Наитемнейшим - он, подозреваю, мне тоже откажет. Вывод: Дядя Вова боится Агента Безопасной Национальности
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772
Герман Ким mbr День назад
а вдруг согласится....
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5k
mbr Герман Ким День назад
Есть о чем поговорить, есть что предложить.
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6k
Агент Безопасной Национальности mbr День назад
"...есть что предложить"
============
Например?
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5k
mbr Агент Безопасной Национальности 23 часа назад
а вы что, это он?
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6k
Агент Безопасной Национальности mbr 22 часа назад
Тс-с-с..!
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203k
NAZARETH 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Ewgeny NAZARETH 3 дня назад
Курили уже, это не сын, а придурковатый писатель эстонский какой-то.
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14k
Муки Псаки Ewgeny 3 дня назад
"придурковатый"- это слишком мягко сказано)))))

А "писатель" - это слишком громко сказано
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5k
mbr Ewgeny 3 дня назад
а писатель не сын?
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203k
NAZARETH 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Сергей NAZARETH 3 дня назад
Так хохлы у нас, сало закупают.
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8k
Killgrave NAZARETH 3 дня назад
Шпроты "Российские широты".
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4k
Сергей NAZARETH 2 дня назад
"Еврофонды не спасли шпроты: оборудование латвийских рыбозаводов уходит в Россию" осле банкротства одного из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий на севере Курземе его оборудование ушло конкурентам в Россию, сообщает передача Nekā personīga на канале TV3.

Непростые времена для латвийской переработки настали в 2015 году, когда Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбной продукции из Латвии и Эстонии из-за системных нарушений, выявленных в ходе инспекций. Некоторые предприятия адаптировались к новым условиям, но многим это не удалось.

От еврофондов до колхоза
На одном из крупнейших предприятий по производству шпрот на севере Курземе, в Мерсрагсе - Sabiedrība IMS – работали двести человек. Современное оборудование закупили на деньги еврофондов, оно обошлось более чем в три миллиона евро. Что-то приобрели уже после закрытия российского рынка.



Освоить новые рынки не удалось. В 2017-м предприятие Geton Energy, торгующее электроэнергией, потребовало признать фирму Sabiedrībai IMS неплатежеспособной.

Sabiedrībai IMS осталась должна несколько миллионов евро банку Rietumu, более 300 тысяч евро – государству. Чтобы удовлетворить требования кредиторов, администратор неплатежеспособности в феврале этого года продал с аукциона оборудование фирмы – холодильники и другие приборы. Оборудование за 1,2 миллиона купило предприятие Zītari LZ.

Спустя три месяца Zītari LZ перекупило оборудование другого обанкротившегося рыбоперерабатывающего предприятия Kuršu zeme за 280 тысяч евро. Эта фирма освоила еврофондов на 2,8 миллиона евро. Еще в 2017 году она закупила оборудования на полмиллиона.

Основная деятельность предприятия Zītari LZ связана с услугами питания – его столовые работают в Риге и Вентспилсе. Заниматься рыбопереработкой оно не планирует, а оборудование, купленное на аукционах, продает дальше в Россию.

"У меня появилась возможность, придумал новый бизнес. Я знаю, что происходит в рыбопереработке Латвии, сам занимался рыбой, у меня был корабль, поэтому я знаю их всех – просто торгуем.

Часть продаем на Украину, часть в Беларусь, в Калининград. (Оборудование) IMS увезли в Калининград, часть, не все", - рассказал исполнительный директор Zītari LZ Юрис Зелтиньш.

В Калининграде оборудование закупило предприятие EnergoMehProm. Его глава Леонид Ходоско также является техническим директором рыболовецкого колхоза "За Родину". Этот колхоз уже покупал в Латвии рыболовецкое судно. В последние годы предприятие расширяет производство, чтобы в том числе заменить поставки шпрот из Латвии и выйти на европейский рынок.
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772
Герман Ким NAZARETH День назад
не кормите свою салаку, будете есть чужую.
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203k
NAZARETH 3 дня назад
Тем временем в России полным ходом идут работы по созданию космического буксира с ядерной установкой. Плюсов куча. Например, с его помощью путь до Марса займет всего полтора месяца, в отличие от нынешних 7-8. Ну и как тебе такое, Илон?
Тем временем в России полным ходом идут работы по созданию космического буксира с ядерной установкой. Плюсов куча. Например, с его помощью путь до Марса займет всего полтора месяца, в отличие от нынешних 7-8. Ну и как тебе такое, Илон?
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6k
Сергей NAZARETH 3 дня назад
Так в соседней теме эксперты в области космонавтики уже выяснили между собой, что это никому не нужно, это не взлетит, наша космонавтика в ж,,пе, и вообще, лучше бы пенсионерам раздали.
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5k
mbr Сергей 3 дня назад
ну да, вот клоунада с лёликом и боликом в маскарадных костюмах - это серьёзно!
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203k
NAZARETH 3 дня назад
Лавров отменил визит в Берлин - МИД
Лавров отменил визит в Берлин - МИД
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203k
NAZARETH 3 дня назад
Политические картинки
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9k
BWSHARK 3 дня назад
C низкой социальной ответственностью (С) ВВП.
Звучит лучше и точнее.
C низкой социальной ответственностью (С) ВВП. Звучит лучше и точнее.
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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3k
Татьянин день 3 дня назад
Политические картинки
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5k
Лаврентий Татьянин день 3 дня назад
Ну...
Это же - другое,- тут понимать нужно...
;-)
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48k
Андрей Татьянин день 3 дня назад
Нет тела - нет дела.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
на свинец проверьте, на специальном оборудовании: мосинка, 7.62 патрон и стена.... отличный лабораторный стенд для таких как она.

на свинец проверьте, на специальном оборудовании: мосинка, 7.62 патрон и стена.... отличный лабораторный стенд для таких как она.
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15k
Flying Dutchmen. ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Пусть сделает влажную уборку. Сама...
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48k
Андрей ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Не Мосинка, а Наган. Наган аутентичнее.
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ааааааааааааааа. порвало от смеха...а колясочника..ну, тоже порвало...точнее порвали...ну частично, ну там, в том месте, которое он упоминает часто

ааааааааааааааа. порвало от смеха...а колясочника..ну, тоже порвало...точнее порвали...ну частично, ну там, в том месте, которое он упоминает часто
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12k
Сталкер ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Ну, не знаю... Это какая-то 3,14дарская баня, штоле?
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5k
ALFIE Сталкер 2 дня назад
Комментарий к фото
а куда еще либералы и предатели могут пойти? не в нормальную же :)
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
лучше пусть пообещает котлеты жарить пожизненно тому, кто будет ее прятать от посадки на зону)

лучше пусть пообещает котлеты жарить пожизненно тому, кто будет ее прятать от посадки на зону)
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32k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Так и будет телепортироваться, Кафтанчиково, самогон, самолет, Омск, самолет, Шарите, опять Кафтанчиково....
Так и будет телепортироваться, Кафтанчиково, самогон, самолет, Омск, самолет, Шарите, опять Кафтанчиково....
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2k
Hellgone 3 дня назад
Мммм..Помнится они позиционировали себя как домохозяйки,верные жены эцетера.Вот пусть и помоет там где сидит.
Мммм..Помнится они позиционировали себя как домохозяйки,верные жены эцетера.Вот пусть и помоет там где сидит.
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2k
Hellgone 3 дня назад
А почему в Екатеринбурге?В Томске надо...
А почему в Екатеринбурге?В Томске надо...
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57k
Доктор Джонс Hellgone 3 дня назад
Да вы что! Томск не трожьте!
Пусть в Хайфе строят...
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8k
Гуляка Hellgone 3 дня назад
там уже есть один наливальный, теперь этот. Ещё штук пять и надо, как в анекдоте про корабль и гулящих женщин.
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2k
Hellgone Доктор Джонс 3 дня назад
Может сразу тогда в Тель-Авив?Просто Томске же его ярмыш траванула.
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11k
Роберт Шекли Hellgone 3 дня назад
Потому что там же открыт Ельцин-центр
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Hellgone Роберт Шекли 3 дня назад
Тьфу блин..Совсем забыл я про это г..вно...
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