Украинская женщина рассказала националистам с кем они на самом деле воюют (видео)

Отметим, что ранее мы уже рассказывали, как точно такой же случай произошёл и в Донецкой области с украинской стороны, где простой украинский мужик развеял для журналистов всю их пропаганду про якобы войну с Россией.



Отметим также, что такой же позиции, как смело высказала женщина этому бандеровцу, придерживается и подавляющее большинство украинских граждан — 90%. Преступники, националисты, бандеровцы, которые захватили эту страну преступным путём, в ходе переворота и развязали в стране гражданскую войну, просто держат в страхе всё население Украины, которое продолжает разговаривать, мыслить, писать и читать на русском, не мыслят своего существования без России, а этих националистов и свои власти считают откровенными преступниками, коими они, бесспорно, и являются.



Женщине, высказавшую эту, без малого преувеличения — абсолютно правдивую позицию, озвучившую настоящую украинскую реальность, угрожает теперь реальная опасность. Местные пропагандистские СМИ Кривого Рога, призывают отдать женщину под суд.



фото: Pixabay



видео: украинские соцсети



текст: Александр Точка