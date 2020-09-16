Украинская женщина рассказала националистам с кем они на самом деле воюют (видео)

На Украине, в родном городе президента Зеленского — Кривом Роге развивается скандал, женщина рассказала украинскому националисту — бандеровцу, что воюют они не с Россией, а с собственным народом.
Бандеровец и украинский националист устроил провокацию, которая уже стала стандартной и массовой для всей Украины — обращался к русскоязычной женщине, в 100% русскоязычном городе — Кривом Роге, подчёркнуто на украинском языке, на котором разговаривает только 10% населения всей Украины и 1% в городе Кривой Рог, который является глубоко русскоязычным городом.
В ответ на свою провокацию, националист и получил отповедь женщины, которая, будучи продавцом в магазине, отказалась его обслуживать и рассказала ему, что украинские националисты и бандеровцы воюют на Донбассе с собственным народом и ведут гражданскую войну, а не воюют с Россией.
В ответ на свою провокацию, националист и получил отповедь женщины, которая, будучи продавцом в магазине, отказалась его обслуживать и рассказала ему, что украинские националисты и бандеровцы воюют на Донбассе с собственным народом и ведут гражданскую войну, а не воюют с Россией.
Отметим, что ранее мы уже рассказывали, как точно такой же случай произошёл и в Донецкой области с украинской стороны, где простой украинский мужик развеял для журналистов всю их пропаганду про якобы войну с Россией.
Отметим также, что такой же позиции, как смело высказала женщина этому бандеровцу, придерживается и подавляющее большинство украинских граждан — 90%. Преступники, националисты, бандеровцы, которые захватили эту страну преступным путём, в ходе переворота и развязали в стране гражданскую войну, просто держат в страхе всё население Украины, которое продолжает разговаривать, мыслить, писать и читать на русском, не мыслят своего существования без России, а этих националистов и свои власти считают откровенными преступниками, коими они, бесспорно, и являются.
Женщине, высказавшую эту, без малого преувеличения — абсолютно правдивую позицию, озвучившую настоящую украинскую реальность, угрожает теперь реальная опасность. Местные пропагандистские СМИ Кривого Рога, призывают отдать женщину под суд.
фото: Pixabay
видео: украинские соцсети
текст: Александр Точка
Отметим также, что такой же позиции, как смело высказала женщина этому бандеровцу, придерживается и подавляющее большинство украинских граждан — 90%. Преступники, националисты, бандеровцы, которые захватили эту страну преступным путём, в ходе переворота и развязали в стране гражданскую войну, просто держат в страхе всё население Украины, которое продолжает разговаривать, мыслить, писать и читать на русском, не мыслят своего существования без России, а этих националистов и свои власти считают откровенными преступниками, коими они, бесспорно, и являются.
Женщине, высказавшую эту, без малого преувеличения — абсолютно правдивую позицию, озвучившую настоящую украинскую реальность, угрожает теперь реальная опасность. Местные пропагандистские СМИ Кривого Рога, призывают отдать женщину под суд.
фото: Pixabay
видео: украинские соцсети
текст: Александр Точка
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Метки: Кривой Рог бандеровцы донбасс общество политика порохозеленский украина украинские националисты
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Но даже здесь оно наглядно. Похоже, женщина продавец магазина и с дегенератами просто ВЫНУЖДЕНА общаться по роду профессиональной деятельности. Дегенераты везде шляются, отовсюду их то гонят то не отвечают, тут же человеку бежать некуда. Исключительная мерзость- навязывать свое поганое общество тем людям, которые с тобой общаться ВЫНУЖДЕНЫ.
Швабру ему в ж.опу.
правда есть еще масса тролятин цензоровских.
но они зараз все Беларуси или за российских чиновников переживают...
легко проверяетсй
надо было еще шваброй ему заехать по нацисткой роже..