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Украинская женщина рассказала националистам с кем они на самом деле воюют (видео)

Украинская женщина рассказала националистам с кем они на самом деле воюют (видео) (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 12:30
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Кривой Рог   бандеровцы   донбасс   общество   политика   порохозеленский   украина   украинские националисты   
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На Украине, в родном городе президента Зеленского — Кривом Роге развивается скандал, женщина рассказала украинскому националисту — бандеровцу, что воюют они не с Россией, а с собственным народом.

Источник:

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Метки: Кривой Рог   бандеровцы   донбасс   общество   политика   порохозеленский   украина   украинские националисты   
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19  комментариев
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24k
parallax 3 дня назад
Именно поэтому укронацики эту войну проиграют.
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12k
Игорь 2 дня назад
Я как то сильно давно работал оператором нискажу какого call-центра. И вот мне звонили из одного учреждения с западной Украины и пытались со мной на мове говорить. Я сказал, что не понимаю, либо по русски пожалуйста, либо на английском (как на общепринятом). Я так понимаю дивчина английского не знала, а по русски - западло. В итоге дозванивалась четыре раза (я коллег предупредил говорить то же самое, хотя у меня в смене были девченки, которые знали украинский) На пятый раз она выучила русский язык - чудеса случаются, надо только верить в них!!! Всем мира и добра!!!!
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3k
Mikhail 2 дня назад
В сети миллион видео как в объктив камеры попадает пролет метеорита, и ни одного видео с Российской армией на Украине.
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336
Бендер Сгибатель Родригес 3 дня назад
Господи, я думал, что в войну с Россией верят только дети ввиду слабоумия по малолетству. Оказывается, нет. Бандура головного мозга. Скачи на войну, рогуль!
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21k
Slawa49 3 дня назад
истинный украинский вояка! зашел в магазин с женскими товарами)))))) лифчик себе прикупил??
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21k
Slawa49 3 дня назад
зачем с жывотным разговаривать????????
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3k
Алексей 3 дня назад
Ха. Помню, еще в 2010 году в Крыму в одном из сёл на берегу моря был свидетелем того, как селюки в магазин с прилавком(не супермаркет) пришли и на мове с выпендрежем начали заказывать водку, закуску и еще что-то. Продавцы их послушали и сказали: Мы вас не понимаем, либо говорите по-русски, либо не тормозите очередь и уходите.
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12k
Сталкер 3 дня назад
Нет там никаких 90 % таких. На данный момент в лучшем случае половина.
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2k
Rekapra Сталкер 2 дня назад
Думаю, что уже меньше, учитывая истории многочисленных знакомых про своих украинских родственников, которые перестали общаться, обвиняя россиян во всех смертных грехах.
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9k
net 3 дня назад
Расскажите свою говорит позицию)) а не пошёл бы ты нахрен, позицию ему рассказывать. Позиция пошёл вон из магазина.
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414
яков джугашвили 3 дня назад
Жаль что эти твари сейчас делают что хотят,как видео и из Рубежного когда мужик ублюдка на место ставил потом проблем у него мама не горюй. Щас уродов бандеровских убрать с части востока такой праздник будет что земля задрожит. Они же минские поэтому выполнят и не хотят.
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4k
Дмитрий Горчилин 3 дня назад
Она совершила всего одну ошибку- начала разговор с рагульем. Что-то ему пыталась объяснять и доказывать.

Но даже здесь оно наглядно. Похоже, женщина продавец магазина и с дегенератами просто ВЫНУЖДЕНА общаться по роду профессиональной деятельности. Дегенераты везде шляются, отовсюду их то гонят то не отвечают, тут же человеку бежать некуда. Исключительная мерзость- навязывать свое поганое общество тем людям, которые с тобой общаться ВЫНУЖДЕНЫ.
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2k
ваня панкин 3 дня назад
прально ему врезали, а еще бы по его хрюкотальне половой тряпкой съездить...
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7k
ГородДомов 3 дня назад
А что это нацик на русском языке разговаривает ? .
Швабру ему в ж.опу.
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12k
Alex ГородДомов 3 дня назад
Там президент по бумажке читает на украинском
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43k
Albert GER 3 дня назад
та и тут на фихах много таких адекватных пользователей, даже с Галиции.

правда есть еще масса тролятин цензоровских.
но они зараз все Беларуси или за российских чиновников переживают...
легко проверяетсй
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27k
Alex 3 дня назад
Будь на месте женщины мужик, этот ган*н жопу бы ему вылизал. Только с детьми да бабами воевать могут.
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1k
Сергей Alex 3 дня назад
Нет, был бы мужик - все закончилось бы насилием. А женщину в возрасте, да еще такую острую на язык - не так то просто поломать. Правда - глаза колет...
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8k
котегRUS 3 дня назад
Радует, что не у всех Людей крыша съехала на украине!
надо было еще шваброй ему заехать по нацисткой роже..
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