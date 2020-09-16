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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (41 фото)

Автор:
16 сентября 2020 10:15
Метки: комментарии   политика   юмор   
3144
41
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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58  комментариев
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203k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Marat 3 дня назад
Комментарий к фото
Вангую: Завтра же каклы официально заявят что это диверсанты из РФ подорвали, чтобы у гейропы не осталось сомнений в необходимости СП-2
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28k
Юр21 Marat 2 дня назад
Комментарий к фото
Даже сомнений нет, сходу найдут у газопровода ватник, будённовку и пропуск в Кремль на фамилию Путин...
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21k
Дмитрий 3 дня назад
- Сколько же вам лет?
- К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения...
- Ну а все таки, 30?
- О-го-го-го-го.
- 40?
- А-ха-ха-ха-ха.
- 50?
- Хо-хо-хо-хо-хо. Почти. 38.
- Сколько же вам лет? - К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения... - Ну а все таки, 30? - О-го-го-го-го. - 40? - А-ха-ха-ха-ха. - 50? - Хо-хо-хо-хо-хо. Почти. 38.
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7k
Андрей Ма-С Дмитрий 3 дня назад
напомнило
напомнило
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
а ведь предупреждали же что так будет :) и это еще вежливо ;) но это ненадолго

а ведь предупреждали же что так будет :) и это еще вежливо ;) но это ненадолго
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965
Федор Медведев 3 дня назад
Максимальное количество "лайков" у всей вашей шоблы 2,9 млн. Это ваш предел еще со времен продажной шкуры - касьянова
Максимальное количество "лайков" у всей вашей шоблы 2,9 млн. Это ваш предел еще со времен продажной шкуры - касьянова
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
ха! а кто ж теперь им соляру продаст для танков и сельхоз работ? а уборочная ща в разгаре.... иными словами - это не просто самострел из винтовки в ногу, это самострел из гранотомета, причем сразу в харю....удачи ВСУ без топлива, когда кое кто решит, что "пора заканчивать"....реально бежать будут, ведь ехать будет на чем...не будет топлива....

ха! а кто ж теперь им соляру продаст для танков и сельхоз работ? а уборочная ща в разгаре.... иными словами - это не просто самострел из винтовки в ногу, это самострел из гранотомета, причем сразу в харю....удачи ВСУ без топлива, когда кое кто решит, что "пора заканчивать"....реально бежать будут, ведь ехать будет на чем...не будет топлива....
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1k
Вадим Аполонов ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
бизнесмены продадут, торгуют только в путь с хохлами же.. им пох, бизнес главное...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
воооооооооооо. тонкий намек такой...я о подобном недельку назад писал :)

воооооооооооо. тонкий намек такой...я о подобном недельку назад писал :)
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28k
Юр21 ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Так вот кто газопровод хохлам расковырял!!!
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
слуги народа во всей красе, от "слуг народа" партии... ожидаемо каждый день пробивается дно...

слуги народа во всей красе, от "слуг народа" партии... ожидаемо каждый день пробивается дно...
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1
Alexander ALFIE День назад
Комментарий к фото
часы на фотке классные... Никто не знает, что за бренд, модель? )
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173
ДМИТРИЙ Ф 3 дня назад
Может, травануть их всех новичком и в Шарите?

Может, травануть их всех новичком и в Шарите?
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32k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Они не из дерева сделаны, их из пластика вторичного использования, отливали, всех под одно лекало. Просто в тот пластик, по случайности, попали использованные презервативы и они получились, малость, эээ, бракованные.... Это говорит о том, что надо тщательней сортировать отходы, пластик к пластику, презервативы к либерала...извините, к резине.
Они не из дерева сделаны, их из пластика вторичного использования, отливали, всех под одно лекало. Просто в тот пластик, по случайности, попали использованные презервативы и они получились, малость, эээ, бракованные.... Это говорит о том, что надо тщательней сортировать отходы, пластик к пластику, презервативы к либерала...извините, к резине.
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26k
Дмитрий 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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14k
Alex Дмитрий 3 дня назад
Гы :) а почему думаете, что "простили"? Если вас не проинформировали о поступлении денег - это еще не значит, что "те, кто надо" их не получили :). Далее есть еще вариант всяческих сложных бартеров, в результате которых должнику "прощают долг". Существуют и другие схемы, когда "долг прощают" так как на эту сумму набрали каких то вкусностей (от территорий и товаров до места под военные базы). Более того, частенько "дают в долг" уже после того, как нам оказали услугу или передали товары. По каким либо (в т.ч. политическим) причинам заплатить напрямую нельзя - тогда "дают в долг", изначально оговаривая что отдачи никто не ждет.
Замечу - наши "либералы" по этой схеме в 90е получали основной объем денег. Это ныне они ох...ели и получают деньги из за границы напрямую, никого не стесняясь - тогда они еще шифровались и получали бешеные бабосы за "лекции", "мемуары на три странички", "картины в виде черного квадрата" и прочую хрень. Вот примерно по этой же схеме "прощались" многие долги.
Впрочем, на тех, кто уверен в 100500 миллионов убиенных и верит в пьяных медведей с балалайками - никакие иные (кроме их собственного) доводы не действуют. Посему спорить не собираюсь - можете верить, что руководство у нас сплошь добряки прощающие налево и направо и готовые последнюю рубашку отдать ради счастья Мадагаскара. Угу.
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528
Краснодар Дмитрий 3 дня назад
Уверен, что все эти страны просто бились в правительство России, спеша отдать долг. "Заберите у нас эти деньги" - кричали они хором.
В списке одни нищеброды, им долги хоть прощай, хоть не прощай - все равно не отдадут, ибо нечем. С них бы какую-то концессию, или типа того выторговать, и то хер кого заставишь туда вкладываться.
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483
grihon Дмитрий 3 дня назад
Это долги СССР. Прям так рвались все отдавать. А напомните любезный, сколько долгов Россия простила в 90х. И сколько мне не доплатили? Где мои вклады? Их тоже простили, только чубайсу и новым реформаторам?
Я не порощу! Я потерял очень много при либерашках- реформаторах.
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26k
Дмитрий grihon 3 дня назад
при либерашках- реформаторах.. Так это к путину
при либерашках- реформаторах.. Так это к путину
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28k
Юр21 Дмитрий 2 дня назад
Ваша страна? Да ваша страна нихрена кроме сушёного кизяка не имела! Нашёлся согражданин, "наша страна...".
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17k
Matrosskin 3 дня назад
Ну, по инвалидам, падающим от любого дуновения и не попадающим с 5 метров по воротам, и по пид0рам проблем в современном футболе нет. А по разного рода "нац меншинствам" - так футбол (и ещё баскетбол) ныне - единственный легальный способ купить себе негра....
Ну, по инвалидам, падающим от любого дуновения и не попадающим с 5 метров по воротам, и по пид0рам проблем в современном футболе нет. А по разного рода "нац меншинствам" - так футбол (и ещё баскетбол) ныне - единственный легальный способ купить себе негра....
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24k
Aleksandr Matrosskin 3 дня назад
Пффф...Сборная России-146% 3,14доров!
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1k
NiThR0 Aleksandr 3 дня назад
Про безногих забыли.
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528
Краснодар Aleksandr 3 дня назад
У нас не 3,14сы! И даже не калеки убогие, просто недотягивают уровнем.
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11k
робт 3 дня назад
и те пылью покрылись

и те пылью покрылись
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5k
Заур 3 дня назад
Миллион от 140 миллионов это сколько процентов? Даже если все миллион лайков поставили люди из России в возрасте 18+
Миллион от 140 миллионов это сколько процентов? Даже если все миллион лайков поставили люди из России в возрасте 18+
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41k
Цыц тут у меня Заур 3 дня назад
18+ там в лучшем случае одному из десяти.
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85
u811 Цыц тут у меня 3 дня назад
Да там половина лайков от ботов
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2k
Hellgone u811 3 дня назад
А ведь есть еще и твинки...
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138k
☭Cheкаво☭ Hellgone 3 дня назад
есть еще укропы, трибалты, пшеки. и прочие еврорусофобы.
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2k
Hellgone ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Я имел в виду чисто техническую сторону исполнения.Боты,твинки,купленные голоса.А уж о том что там дай бог четверть из России и так ясно любому кто оборудован такой вещью как мозг.Вам же ясно было сразу.
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18k
Виталий Касандров 3 дня назад
Не особо поможет . Таки уже пару лет назад травили кого то из ливера в США . У кремля длинные руки.
Не особо поможет . Таки уже пару лет назад травили кого то из ливера в США . У кремля длинные руки.
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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347k
rusfet 3 дня назад
ВКонтакте заявили, что смогли обойти блокировку мобильного приложения соцсети в Украине благодаря прокси серверам.

А в официальном сообществе "VK Украина" впервые с 2018 года появилась запись.
ВКонтакте заявили, что смогли обойти блокировку мобильного приложения соцсети в Украине благодаря прокси серверам. А в официальном сообществе "VK Украина" впервые с 2018 года появилась запись.
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1k
Вадим Аполонов rusfet 3 дня назад
Я вот этого не понимаю, нахера иметь дела с этим сбродом? То Газели у них под другой маркой собирать, и машины на ЗАЗе из рос комплектующих делать, чтоб заводы не загнулись, то на работу их в Россию пускать, то для Антонова детали через третьи страны, вот ещё напрягаются айтишники ВК им сделали... Или реально кормить их, чтоб им чем под дверь нам насрать было?
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203k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Ещё не всё опошлили?
Ещё не всё опошлили?
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15k
Нагайна NAZARETH 3 дня назад
Пора уже запретить прикасаться к наследию, все переделки и новоделки старых советских фильмов и мультфильмов - редкостная блевотина.
Пусть уж балуются со "Смешариками" и "Ёлками", по крайней мере, у зрителя не будет соблазна глянуть из ностальгии старых героев на новый лад.
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60k
Максим dima423 3 дня назад
да норм он озвучивает. Тут дело именно в ущербном волке.
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3k
Алексей Куликов Нагайна 3 дня назад
Смешариков не надо трогать. Классная серия.
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15k
Нагайна Алексей Куликов 3 дня назад
Я к ним положительно отношусь, как и к "Фиксикам", "Барбоскиным" и т.д., просто имела в виду, что это, новое - поле не паханое для фантазии, и нечего на классику прыгать.
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3k
Алексей Куликов Нагайна 2 дня назад
В этом плане да. Но их делают одни авторы и художники (каждый мультик конечно своя команда)
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