Политические комментарии с сарказмом.
16.
Минувшей ночью под Киевом в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления.
Очевидцы около полуночи услышали продолжительный гул и мощный хлопок впоследствии – как оказалось, рванул участок трубопровода "Уренгой – Помары – Ужгород", по которому Россия поставляет газ в Европу.
27.
Дочь Ельцина Татьяна Юмашева выступила в поддержку белорусского Майдана.
"Мы глубоко возмущены, что диалогу с обществом власть предпочитает насилие," - заявила Юмашева.
На фото: Москва, 1993 год. Расстрелянный танками по приказу Ельцина Верховный Совет. Святые 90-е, расцвет демократии...
На фото: Москва, 1993 год. Расстрелянный танками по приказу Ельцина Верховный Совет. Святые 90-е, расцвет демократии...
28.
Рада подтолкнула Белоруссию к признанию Крыма российским
Приняв постановление об отказе признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, Украина не только потеряла одну из немногих стран, с которой у Киева сохранились нормальные отношения, но и лишилась важного экономического и политического партнёра, помогавшего урегулировать конфликт в Донбассе.
29.
Лавров: Навальный лишь один из поводов для санкций Запада против России
Всё, что происходит вокруг скандала с Навальным, является лишь одним из поводов для новых санкций Запада против России, заявил 14 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что если «не было бы Навального», политики Запада «придумали бы еще что-то» как предлог для введения антироссийских санкций.
Он отметил, что если «не было бы Навального», политики Запада «придумали бы еще что-то» как предлог для введения антироссийских санкций.
30.
В честь гауптштурмфюрера СС Дмытра Палиива (на фото в каске) на Украине установлена не одна, а три мемориальные доски.
31.
После новостей про Оскар такие шуточки скорее вызывают беспокойство, чем улыбку! Как бы не накаркали!
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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- К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения...
- Ну а все таки, 30?
- О-го-го-го-го.
- 40?
- А-ха-ха-ха-ха.
- 50?
- Хо-хо-хо-хо-хо. Почти. 38.
а ведь предупреждали же что так будет :) и это еще вежливо ;) но это ненадолго
ха! а кто ж теперь им соляру продаст для танков и сельхоз работ? а уборочная ща в разгаре.... иными словами - это не просто самострел из винтовки в ногу, это самострел из гранотомета, причем сразу в харю....удачи ВСУ без топлива, когда кое кто решит, что "пора заканчивать"....реально бежать будут, ведь ехать будет на чем...не будет топлива....
воооооооооооо. тонкий намек такой...я о подобном недельку назад писал :)
слуги народа во всей красе, от "слуг народа" партии... ожидаемо каждый день пробивается дно...
Может, травануть их всех новичком и в Шарите?
Замечу - наши "либералы" по этой схеме в 90е получали основной объем денег. Это ныне они ох...ели и получают деньги из за границы напрямую, никого не стесняясь - тогда они еще шифровались и получали бешеные бабосы за "лекции", "мемуары на три странички", "картины в виде черного квадрата" и прочую хрень. Вот примерно по этой же схеме "прощались" многие долги.
Впрочем, на тех, кто уверен в 100500 миллионов убиенных и верит в пьяных медведей с балалайками - никакие иные (кроме их собственного) доводы не действуют. Посему спорить не собираюсь - можете верить, что руководство у нас сплошь добряки прощающие налево и направо и готовые последнюю рубашку отдать ради счастья Мадагаскара. Угу.
В списке одни нищеброды, им долги хоть прощай, хоть не прощай - все равно не отдадут, ибо нечем. С них бы какую-то концессию, или типа того выторговать, и то хер кого заставишь туда вкладываться.
Я не порощу! Я потерял очень много при либерашках- реформаторах.
А в официальном сообществе "VK Украина" впервые с 2018 года появилась запись.
Пусть уж балуются со "Смешариками" и "Ёлками", по крайней мере, у зрителя не будет соблазна глянуть из ностальгии старых героев на новый лад.