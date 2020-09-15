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Политические комментарии 2

Политические комментарии 2 (37 фото)

Автор:
15 сентября 2020 20:26
Метки: комментарии   политика   юмор   
3469
37
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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1k
Gilmor 2 дня назад
Комментарий к фото
В каком месте он политик то?
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86
Darius Morozekev Gilmor День назад
Комментарий к фото
Также, когда читаю "политик навальный" не пойму откуда они эту чухню взяли, вот бьюти-блогер тик-ток с уточками - самая правда
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10k
_delphin_ 3 дня назад
Комментарий к фото
Мне близки социалистические идеи. Был подписан на сего товарища. Как и на других, в тч и жирика - я не слепой и не тупой. Сдулись, ребята, вы сдулись. Нельзя коммунистам быть немножко капиталистами. Нельзя либералам быть немножко националистами. Нельзя сидеть одной жопой на 2х стульях.
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1k
Потомственный Минчанин 3 дня назад
Так, значит, Латушко "рассчитывает получить" 4 миллиарда? Может, он хотя бы расскажет, от кого? Украину вон за каждый миллиард В ДОЛГ раком ставят, что же должен сделать Латушко за четыре?
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3k
Алексей Куликов 3 дня назад
Я вот, после отравления печенькой, после того как встану, пол дня в себя прихожу.
А тут после боевого отравляющего, тут же в себя пришёл.
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1k
Alex Алексей Куликов 3 дня назад
Не спится. О народе думает
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
а если что, то амерские морпехи, после очередного взятия их судна на абордаж не только станут на колени, но еще и отсосут! бойтесь!

а если что, то амерские морпехи, после очередного взятия их судна на абордаж не только станут на колени, но еще и отсосут! бойтесь!
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8k
ПчёЛа ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Засосут до смерти?
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21k
Дмитрий ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
Собственно, слёзно на коленях, видимо, будут не позволять.
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6k
Дмитрий Поволяев ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Ну полиция не гнушается у них, осталось за Армией)))
Ну полиция не гнушается у них, осталось за Армией)))
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25k
Ashabad 3 дня назад
Я всё больше и больше утверждаюсь в убеждении, что нам надо уходить из Европы. И из западной экономики вообще. Надо разработать технологии заглушки нефтяных и газовых скважин. Сократить до минимума поставки сырья в западную экономику. Да, это потребует колоссальной перестройки экономики. И первое, что нужно сделать - это внедрение элементов плановой экономики. Плановая экономика - это не социализм (к моему большому сожалению), это способ ведения хозяйства. Опять же, время у нас такое, что повторить экономику СССР не удастся - и не надо. Но надо выстраивать свою экономику, независящую от Запада. Это сделать можно. Это трудно, но это можно и нужно делать. И железный занавес. А всем недовольным предоставить пароход.
Слишком радикально? Так и есть. В полном объёме выполнить наверное нельзя. Но нужно выполнить хотя бы часть. Например, национализировать РусАл.
Хватит снабжать Запад сырьём!
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5k
ALFIE Ashabad 3 дня назад
да я сам часто такого мнения, но у этого подхода "столько НО", что аж страшно... все таки, торговать надо, а "завязать" себя на единственном партнере, который вроде ща друг, но живет по принципу сингапурского пирата из "Пиратов карбиского моря" : "ты на чья сторона?" - "Где выгодно" - "У меня есть корабль" - "значит, с тобой выгодно!"..ну и т.д. короче, такая дружба очень хороша, когда есть много альтернатив, когда есть общие интересы и соперники...если этот список сокращать, дружба может испариться.... в 60х уже проверялось же, да? ну и т.д.
а так, было бы неплохо иметь все что надо на самообеспечении, плановой экономике и посмотреть чо будет. но запад врядли загнется, а вот "закрывшись" и тд. - врядли получится влиять на мир, и тогда ту же латинскую америку разберут на кирпичи, а ресурсов там тоже немало, "им" хватит...и толку от "закрывания" тогда?...короче, ньюансы...
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25k
Ashabad ALFIE 3 дня назад
В том-то и дело, что на Западе скоро бахнет. Я понимаю, что эта фраза похожа на крики "волки-волки". Но слишком уж много нарастает кризисных событий в Pax America.
А с другой стороны, может попытаться повторить опыт Китая: не поставлять им сырьё, а "помогать" их предприятиям переезжать к нам, поближе к сырью?
Вот очень длинное видео полит-экономиста из Украины. Он называет всё происходящее "парадигмальным переходом". Это даже не революция "по-Марксу". Просто мир меняется. И надо быть готовым к таковым изменениям.

Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
хроники страны-террориста. ничего нового, листайте дальше....

хроники страны-террориста. ничего нового, листайте дальше....
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
конечно маразматики...а зачем там другие? вся эта "власть" и прочие идиоты - это просто показуха, пешки, говорящие головы...они не решают, они озвучивают чужое, делают проверки, вбросы...ибо если вдруг их порвет толпа - то заменить - 5 минут делов...вот они для чего. ниточки дергают совсем другие люди

конечно маразматики...а зачем там другие? вся эта "власть" и прочие идиоты - это просто показуха, пешки, говорящие головы...они не решают, они озвучивают чужое, делают проверки, вбросы...ибо если вдруг их порвет толпа - то заменить - 5 минут делов...вот они для чего. ниточки дергают совсем другие люди
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
какие знакомые ожидание "оппозиции"....ну все ж помнят 13-14й ? =)))) найдите 10 отличий...шучу....там всем лень кальку переделывать, так что 10 не наберется....

какие знакомые ожидание "оппозиции"....ну все ж помнят 13-14й ? =)))) найдите 10 отличий...шучу....там всем лень кальку переделывать, так что 10 не наберется....
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
было так: "Вовчик, на рояле ты зашибись сыграл, причем необычно, мы слышали, но не думали, что и нам покажешь....но ты пойми, туда вбуханы миллиарды, поэтому бизнес, ничего личного... но если будешь бежать из страны, как "витенька", то давай к нам, нам такие юмористы-роялисты нужны" =)

было так: "Вовчик, на рояле ты зашибись сыграл, причем необычно, мы слышали, но не думали, что и нам покажешь....но ты пойми, туда вбуханы миллиарды, поэтому бизнес, ничего личного... но если будешь бежать из страны, как "витенька", то давай к нам, нам такие юмористы-роялисты нужны" =)
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
так все и так в курсе же...

так все и так в курсе же...
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5k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
и это говорит "коммунист" прислужник олигархов и т.д. чья братия завалила страну, а последние годы жизни страны отдавала приказы о создании искусственного дефицита, когда продукция пищевая просто вывозилась на свалку с заводов, чтобы народ озверел? это он про "подтасовочки" и прочие заикается?

и это говорит "коммунист" прислужник олигархов и т.д. чья братия завалила страну, а последние годы жизни страны отдавала приказы о создании искусственного дефицита, когда продукция пищевая просто вывозилась на свалку с заводов, чтобы народ озверел? это он про "подтасовочки" и прочие заикается?
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Сталкер 4 дня назад
Вы только представьте, как сейчас обидно ющенке! Ему-то хлебало на всю оставшуюся жизнь обосрали.

Вы только представьте, как сейчас обидно ющенке! Ему-то хлебало на всю оставшуюся жизнь обосрали.
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11k
Morr_A Сталкер 3 дня назад
Кстати на фотках после того как очухался от "отравления" выглядит реально лучше.
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5k
ALFIE Morr_A 3 дня назад
протрезвел, алкозельцера в капельницу набухали, попустило :)
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12k
Сталкер 4 дня назад
А Зю разве ещё не полностью деградировал?!

А Зю разве ещё не полностью деградировал?!
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37k
FoxGen Сталкер 4 дня назад
А зачем ему возможности, если он слил Ельцину победу в 96-м?
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11k
робт FoxGen 3 дня назад
его попросили, он и слил

его попросили, он и слил
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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538
Shekhar Kapur Александр 4 дня назад
Какая же она дура!
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12k
Сталкер Shekhar Kapur 4 дня назад
Дура не она. Дураки те, кто ей верят.
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9k
Яромиръ Сталкер 3 дня назад
...и платит
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3k
Crechet Сталкер 3 дня назад
Противоречий нет, она верит в то, что говорит...
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12k
Сталкер Crechet 3 дня назад
Ага. Лиса Алиса и кот Базилио тоже верили в реальность поля чудес, когда рассказывали о нём Буратино.
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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43k
Александр 4 дня назад
Политические комментарии 2
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203k
NAZARETH Автор поста Александр 4 дня назад
Когда пришел поплакаться старшему брату на плохих пацанов.
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