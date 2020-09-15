Политические комментарии с сарказмом.
13.
Зеленский обеспокоился "завистливым" Донбассом: Начнётся майдан за "красивую украинскую жизнь"
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А тут после боевого отравляющего, тут же в себя пришёл.
а если что, то амерские морпехи, после очередного взятия их судна на абордаж не только станут на колени, но еще и отсосут! бойтесь!
Слишком радикально? Так и есть. В полном объёме выполнить наверное нельзя. Но нужно выполнить хотя бы часть. Например, национализировать РусАл.
Хватит снабжать Запад сырьём!
а так, было бы неплохо иметь все что надо на самообеспечении, плановой экономике и посмотреть чо будет. но запад врядли загнется, а вот "закрывшись" и тд. - врядли получится влиять на мир, и тогда ту же латинскую америку разберут на кирпичи, а ресурсов там тоже немало, "им" хватит...и толку от "закрывания" тогда?...короче, ньюансы...
А с другой стороны, может попытаться повторить опыт Китая: не поставлять им сырьё, а "помогать" их предприятиям переезжать к нам, поближе к сырью?
Вот очень длинное видео полит-экономиста из Украины. Он называет всё происходящее "парадигмальным переходом". Это даже не революция "по-Марксу". Просто мир меняется. И надо быть готовым к таковым изменениям.
хроники страны-террориста. ничего нового, листайте дальше....
конечно маразматики...а зачем там другие? вся эта "власть" и прочие идиоты - это просто показуха, пешки, говорящие головы...они не решают, они озвучивают чужое, делают проверки, вбросы...ибо если вдруг их порвет толпа - то заменить - 5 минут делов...вот они для чего. ниточки дергают совсем другие люди
какие знакомые ожидание "оппозиции"....ну все ж помнят 13-14й ? =)))) найдите 10 отличий...шучу....там всем лень кальку переделывать, так что 10 не наберется....
было так: "Вовчик, на рояле ты зашибись сыграл, причем необычно, мы слышали, но не думали, что и нам покажешь....но ты пойми, туда вбуханы миллиарды, поэтому бизнес, ничего личного... но если будешь бежать из страны, как "витенька", то давай к нам, нам такие юмористы-роялисты нужны" =)
так все и так в курсе же...
и это говорит "коммунист" прислужник олигархов и т.д. чья братия завалила страну, а последние годы жизни страны отдавала приказы о создании искусственного дефицита, когда продукция пищевая просто вывозилась на свалку с заводов, чтобы народ озверел? это он про "подтасовочки" и прочие заикается?