Политические картинки в разнобой.
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Ходорковский - комсомолец. Что сказать-то хотел?
а еще: вместо топлива, в баках самолета, тоже был "новичок"...
Транс, сломавший свой член после того, как его любовник умер во время секса, подал в суд на жену любовника.
Ну наверное, она его не удовлетворяла, мало зарабатывала, била, пила пиво и тусовалась с подружками в пабе, раз он ушёл к любовнику.
Я готов ходить на парт- и проф- собрания. Я понимаю глупость и формальность большинства таких собраний и субботников. Но, честное слово, я к этому уже готов. Наша современная "весёлая" жизнь меня как-то сильно осточертела.