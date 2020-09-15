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Политические картинки

Политические картинки (32 фото)

Автор:
15 сентября 2020 15:43
Метки: политика   прикол   юмор   
3190
32
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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347k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Политические картинки
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406
zu4ara 3 дня назад
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2k
Aleksandr Surovyy 3 дня назад
Политические картинки
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12k
Сталкер 4 дня назад
А конных бронетанковых бурятов-подводников в резерве пока держат?

А конных бронетанковых бурятов-подводников в резерве пока держат?
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57
Lepus Сталкер 3 дня назад
Да как так-то? Они же десантников на Донбассе четыре (минимум) раза всех перебили... И бурятов трижды...
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25k
Ashabad 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Дмитрий 4 дня назад
Политические картинки
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347k
rusfet Автор поста Дмитрий 4 дня назад
Совсем вам плохо, да? Уже и придумать ничего не можете про Путина...)))
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12k
Сталкер rusfet 4 дня назад
У оно реальная истерика, походу. )))
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57
Lepus Дмитрий 3 дня назад
Ельцын, Гайдар и Чубайс тоже члены КПСС.
Ходорковский - комсомолец. Что сказать-то хотел?
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138k
☭Cheкаво☭ Дмитрий 2 дня назад
А ОНИ ЧТО. В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ПИНДОСТАНЕ РОДИЛИСЬ. дб?)
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138k
☭Cheкаво☭ Дмитрий 2 дня назад
Фарион, Порошенко, и пол Рады члены КПСС, только переобувшиеся предатели.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−16
Путин Вор 4 дня назад
Путин умрет в петле. И Шойгу тоже.
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1k
Андрей Путин Вор 4 дня назад
Политические картинки
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32k
Андрей Старосельский 4 дня назад
Какие налоги можно взять от Лёни? Он пенсионер и единственное, что от него можно взять, так это кал на анализы...уепан издаболистый.
Какие налоги можно взять от Лёни? Он пенсионер и единственное, что от него можно взять, так это кал на анализы...уепан издаболистый.
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203k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
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203k
NAZARETH 4 дня назад
Что-то их давно не слышно
Что-то их давно не слышно
Что-то их давно не слышно
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203k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
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203k
NAZARETH 4 дня назад
Политические картинки
Политические картинки
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26k
Дмитрий NAZARETH 4 дня назад
Ну ты и мудло
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528
Краснодар NAZARETH 4 дня назад
В начале было Слово, и Слово было таково: "Никогда, никогда не пейте чай в томском аэропорту".
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7k
Свои Пять Копеек Дмитрий 4 дня назад
попей мочи Анального и узпакойся.
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
а еще: вместо топлива, в баках самолета, тоже был "новичок"...

а еще: вместо топлива, в баках самолета, тоже был "новичок"...
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32k
Андрей Старосельский ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
В связи с заражением почвы на месте захоронения Качиньского, "новичком", поступило предложение уничтожить данное место захоронения, вместе со страной....
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260
Сергей 4 дня назад
Комментарий к фото
Обожаю эту тётку!!!
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5k
Михалыч 4 дня назад
Предсказываю будущее мудаков - недорого и не совсем точно.

Предсказываю будущее мудаков - недорого и не совсем точно.
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347k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Политические картинки
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347k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Политические картинки
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347k
rusfet Автор поста 4 дня назад
Немного европейских ценностей вам в ленту.
Транс, сломавший свой член после того, как его любовник умер во время секса, подал в суд на жену любовника.

Немного европейских ценностей вам в ленту. Транс, сломавший свой член после того, как его любовник умер во время секса, подал в суд на жену любовника.
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2k
Hellgone rusfet 4 дня назад
Простите,ЧТО БЛ..ДЬ????
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2k
Hellgone Совранский 4 дня назад
Возьмите меня с собой.
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928
Матвей rusfet 4 дня назад
САРКАЗМ!
Ну наверное, она его не удовлетворяла, мало зарабатывала, била, пила пиво и тусовалась с подружками в пабе, раз он ушёл к любовнику.
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25k
Ashabad Совранский 4 дня назад
Шутки-шутками, а я с большим удовольствием смотрю старые советские фильмы, которые тогда были проходными, неинтересными, на производственные или морально-нравственные бытовые темы. Как скучно мы жили! И как же ж хочется снова так поскучать. Ни тебе трансгендеров, ни тебе Навального.
Я готов ходить на парт- и проф- собрания. Я понимаю глупость и формальность большинства таких собраний и субботников. Но, честное слово, я к этому уже готов. Наша современная "весёлая" жизнь меня как-то сильно осточертела.
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406
zu4ara Совранский 3 дня назад
я с Вами !!!!
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